الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "نتورك إنترناشيونال"، المزود الرائد للخدمات الداعمة للتجارة الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن عقدها شراكة جديدة مع "جي بي مورغان بايمنتس" لتعزيز عروض قبول المدفوعات الرقمية للتجار.

وتزاول "جي بي مورغان بايمنتس" نشاطها في أكثر من 160 دولة وبما يزيد على 120 عملة مختلفة، وتعد واحدة من الشركات الرائدة في معالجة المدفوعات لدى التجار على مستوى العالم من حيث حجم المعاملات.

ومن شأن حلول القبول المبتكرة لشركة "نتورك إنترناشيونال" وخبرتها الطويلة في مجال المدفوعات الرقمية وخدمات القيمة المضافة في المنطقة أن تساعد "جي بي مورغان بايمنتس" على توسيع واستكمال حلول المدفوعات الحالية التي تقدمها لعملائها في المنطقة.

وانطلاقاً من مكانتها كشركة مدفوعات رائدة، تقدم "نتورك إنترناشيونال" طيفاً متكاملاً من حلول الدفع المدعومة بالتكنولوجيا للتجار والمؤسسات المالية على اختلاف أنواعها وأحجامها. وتعاونت الشركة بشكل وثيق مع الحكومات والمؤسسات المالية في الشرق الأوسط لتعزيز الشمول المالي وحفز مسار التحول الرقمي.

وبهذه المناسبة، قال عبد العزيز الدهمش، العضو المنتدب لشركة "نتورك إنترناشيونال" في المملكة العربية السعودية: "يسرنا التعاون مع شركة عالمية رائدة مثل ’جي بي مورغان بايمنتس‘، ونتطلع إلى توظيف قدراتنا المشتركة للارتقاء بنظام المدفوعات الرقمية في الشرق الأوسط. ولطالما كانت ’نتورك إنترناشيونال‘ شريكاً استراتيجياً موثوقاً لمساعدة البنوك والعملاء على توسيع نطاق انتشارهم في المنطقة، ونجدد في هذا السياق التزامنا بتقديم حلول دفع مبتكرة وتعزيز الشمول المالي. ويتيح لنا مثل هذا التعاون الاستراتيجي إحراز تقدم كبير في المنطقة وتعزيز موقعنا الريادي. ويسرنا أن تتيح ’جي بي مورغان بايمنتس‘ لعملائها من التجار إمكانية الوصول إلى حلول قبول المدفوعات التي توفرها ’نتورك انترناشيونال‘ في المنطقة".

وفي إطار تعليقه على نمو "جي بي مورغان بايمنتس" وخططها للتوسع في المنطقة، صرّح سانديب داوان، رئيس المنتجات لشركة "جي بي مورغان بايمنتس" في مناطق وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: "تشكل منطقة الشرق الأوسط جزءاً مهماً من أجندة نمو المدفوعات لشركة ’جي بي مورغان بايمنتس‘، ويشرفنا التواجد هنا اليوم أملاً بأن نحظى بمزيد من الفرص لتطوير وتعزيز أعمالنا في المنطقة. كما يسرنا أن نتعاون مع شركات إقليمية بارزة مثل ’نتورك إنترناشيونال‘ لاستكمال قدراتنا الحالية في المنطقة، وذلك انطلاقاً من هدفنا المتمثل بتقديم أفضل العروض لعملائنا عبر منصاتنا ومنصات شركائنا".

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