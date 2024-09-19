وقعت شركة "جي اند تي اكسبريس" رسميًا مذكرة تفاهم مع الهيئة الملكية للجبيل وينبع يوم أمس في منطقة تشينغبو، شنغهاي، الصين. حضر حفل التوقيع الدكتور حسين الفضلي، الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية، وهو جون يي، نائب رئيس مجموعة "جي اند تي اكسبريس"، وشياو تشونغ تشيو، الرئيس التنفيذي لشركة "جي اند تي اكسبريس" في الشرق الأوسط. يمثل حفل التوقيع بداية شراكة رسمية تهدف إلى تعزيز تطوير الخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد في المملكة العربية السعودية.

وقد قدمت شركة "جي اند تي اكسبريس" ترحيبًا حارًا بالوفد الزائر من الهيئة، معبرة عن تطلعها لتعزيز التعاون وتحقيق التنمية المتبادلة. وأوضح الدكتور حسين الفضلي جهود الهيئة في دفع عجلة الاقتصاد السعودي وتطوير الصناعات، بالإضافة إلى الأهداف الاستراتيجية للهيئة في قطاع الخدمات اللوجستية. وأشادت الهيئة الملكية بشركة "جي اند تي اكسبريس" على نموذجها التشغيلي الفعّال وتقنياتها المتقدمة في مجال الخدمات اللوجستية، مشيرة إلى أدائها المتميز في صناعة الخدمات اللوجستية على المستوى العالمي.

وبموجب مذكرة التفاهم الموقعة، سيتعاون الطرفان بشكل موسع ضمن المناطق الاقتصادية التي تديرها الهيئة الملكية في الجبيل وينبع، مع الاستفادة من تقنية وخبرة "جي اند تي اكسبريس" في قطاع الخدمات اللوجستية السريعة لدعم تطوير البنية التحتية اللوجستية في هذه المناطق. وستلعب "جي اند تي اكسبريس" أيضًا دورًا رئيسياً في سلسلة الإمداد الصناعية، حيث ستجذب المزيد من الصناعات المتعلقة بالتجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية إلى المناطق الاقتصادية.

وقال شياو تشونغ تشيو، الرئيس التنفيذي لشركة "جي اند تي اكسبريس" في الشرق الأوسط: "تعد المملكة العربية السعودية دائمًا مكوناً رئيسياً في استراتيجيتنا العالمية. هذه الشراكة مع الهيئة الملكية للجبيل وينبع ستعزز من تنافسيتنا في السوق السعودي وتساعدنا على تحقيق تقدم أكبر في تقديم خدمات لوجستية فعالة وموثوقة. تلتزم "جي اند تي اكسبريس" بالابتكار المستمر وتحسين الخدمات لتلبية الطلبات المتزايدة على الخدمات اللوجستية في المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط بشكل أوسع."

وعلق الدكتور حسين الفضلي، الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية للجبيل وينبع، قائلاً: "َإن شراكتنا مع "جي اند تي اكسبريس" تعد خطوة مهمة في تعزيز النمو الاقتصادي الإقليمي. الخبرة الواسعة لشركة "جي اند تي اكسبريس" والتكنولوجيا المتقدمة في قطاع الخدمات اللوجستية ستساهم بشكل كبير في تحقيق أهدافنا التنموية الاقتصادية. نتطلع إلى رفع مستوى خدماتنا اللوجستية من خلال هذا التعاون وتعزيز ازدهار مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية والمناطق المحيطة."

في يناير 2022، أطلقت "جي اند تي اكسبريس" عملياتها رسميًا في السوق السعودي، حيث أنشأت أكبر مركز تحويل وفرز آلي في الرياض، والذي يُعد الأكبر في كل من المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط. توسعت الشركة بسرعة في تقديم خدماتها البريدية في جميع أنحاء المملكة. وحتى الآن، تدير "جي اند تي اكسبريس" خمسة مراكز تحويل وفرز كبيرة في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى 66 نقطة خدمة وأكثر من 2200 موظف توصيل، حيث تعالج أحجام الطرود اليومية التي تحتل المرتبة الثالثة بين أكبر الشركات البريدية في السعودية.

-النهاية-

حول "جي اند تي اكسبريس"

تأسست "جي اند تي اكسبريس" في أغسطس 2015، وهي شركة خدمات توصيل سريعة دولية تنمو بسرعة، تركز بشكل أساسي على الخدمات البريدية والخدمات اللوجستية عبر الحدود. تلتزم "جي اند تي اكسبريس" بتقديم تجارب متكاملة وعالية الجودة لعملائها في جميع أنحاء العالم. تمتد شبكة "جي اند تي اكسبريس" عبر أكثر من عشر دول، بما في ذلك الصين، إندونيسيا، فيتنام، ماليزيا، تايلاند، الفلبين، كمبوديا، سنغافورة، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، حيث تخدم أكثر من ملياري شخص.

حول الهيئة الملكية للجبيل وينبع

تأسست الهيئة الملكية للجبيل وينبع في عام 1975 بموجب مرسوم ملكي منحها الاستقلال المالي والإداري لتنفيذ الخطط اللازمة للبنية التحتية. في إطار سياسة المملكة لتنويع مصادر الدخل وتوسيع قاعدتها الصناعية، تم تخصيص الجبيل وينبع كمناطق صناعية. اليوم، تدير الهيئة الملكية أربع مدن صناعية تشمل صناعات الجبيل وينبع، رأس الخير للتعدين، والبنية التحتية، ومدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية. منذ تأسيسها، حققت الهيئة الملكية العديد من الإنجازات الهامة وتسعى لتحقيق نجاحات مماثلة في المستقبل.

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