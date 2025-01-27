من التصوير المدعوم بالذكاء الاصطناعي إلى تبسيط سير العمل، تعمل أحدث ابتكارات "جي إي هيلث كير" على تمكين مقدمي الرعاية الصحية من تقديم رعاية أكثر دقة وشخصية

تعتزم "جي إي هيلث كير"، الشركة الرائدة عالمياً في ابتكار التكنولوجيا الطبية والحلول الرقمية، الإعلان عن اتفاقيات تعاون رئيسية والكشف عن أحدث ابتكارات التصوير والموجات فوق الصوتية والرقمية المدعومة بالذكاء الاصطناعي في مجال الرعاية الدقيقة خلال مشاركتها في النسخة الخمسين من معرض ومؤتمر الصحة العربي، الذي سيقام خلال الفترة من 27 إلى 30 يناير في مركز دبي التجاري العالمي. تم تصميم هذه الابتكارات والأجهزة المتطورة في التصوير والموجات فوق الصوتية ورعاية المرضى والحلول الصيدلانية لتشكيل مستقبل الرعاية الصحية وتلبية الاحتياجات الصحية الحرجة في المنطقة.

وبمشاركة أكثر من 3800 عارض من أكثر من 180 دولة ولفيف من متخصصي ومندوبي الرعاية الصحية في معرض ومؤتمر الصحة العربي 2025، ستُظهِر "جي إي هيلث كير" التزامها بإحداث التحول في تقديم الرعاية الصحية في المنطقة وخارجها من خلال عرض مجموعة واسعة من التقنيات والحلول الذكية التي تتكامل بسلاسة على طول مسارات الرعاية السريرية، بما في ذلك الأورام وأمراض القلب والأعصاب. وفي أسواق رئيسية مثل الإمارات والسعودية وتركيا ومصر، تعمل "جي إي هيلث كير" على توسيع مجموعتها الكبيرة من الأجهزة التي تدعم الذكاء الاصطناعي لتجديد الممارسات الحالية في المستشفيات، ودعم اتخاذ قرارات سريرية بشكل أفضل، وتحسين نتائج المرضى.

وبهذه المناسبة، قال كوستاس ديليجيانيس، الرئيس الإقليمي لأسواق النمو في أوروبا وآسيا وأفريقيا في "جي إي هيلث كير": "بالبناء على إرث عريق يمتد لخمسين عاماً في المنطقة، تقود ’جي إي هيلث كير‘ الموجة التالية من التحول في قطاع الرعاية الصحية. ما زلنا نواصل جهودنا للاستثمار في أحدث حلول الذكاء الاصطناعي والحلول الرقمية لمعالجة التحديات الفريدة وتلبية الاحتياجات المتطورة في المنطقة، والتعاون مع مقدمي الخدمات المحليين لتقديم حلول مؤثرة توفر نهجاً أكثر شخصية ودقة وتركيزاً على الإنسان عبر سلسلة الرعاية. وفي النسخة الخمسين لمعرض ومؤتمر الصحة العربي، نفخر بعرض الحلول التي يمكن أن تسهم في إحداث تحول نوعي في ممارسات المستشفيات وتمهد الطريق لمنظومة للرعاية الصحية جاهزة لمواكبة المستقبل".

وستقدم "جي إي هيلث كير" مجموعة واسعة من الحلول الرائدة من الجيل التالي والأجهزة المدعومة بالذكاء الاصطناعي في معرض ومؤتمر الصحة العربي 2025 لتبسيط سير العمل وزيادة الكفاءة وتحسين رعاية ونتائج المرضى واتخاذ القرارات السريرية. وسيتم عرض نموذج لجهاز "SIGNA™ Champion MR"، الذي يوفر وضعاً طبيعياً للمريض حتى في الحالات الأكثر تحدياً، في جناح "جي إي هيلث كير". وتم تزويد الجهاز بتقنيات متقدمة مثل "AIR™ Recon DL" و"AIR™ Coils"، وتجهيزه بتقنية مغناطيسية ذكية "خضراء" تعمل على تحسين العمليات منخفضة الهيليوم، بما يعزز فعالية التكلفة دون المساس بأداء النظام.

كما ستعرض "جي إي هيلث كير" جهاز "Revolution™ Advance CT" الجديد في معرض ومؤتمر الصحة العربي. يعد هذا الجهاز المخصص للتصوير المقطعي بالكمبيوتر مثالياً للقدرات السريرية الروتينية، فهو سهل الاستخدام والتشغيل، كما يوفر جودة صورة رائعة ويحافظ على راحة المرضى.

ويعد أبرز ما يميز أنظمة التصوير الشعاعي للثدي نظام "Pristina Via" الجديد كلياً والذي يجعل عملية الحصول على الصورة سهلة للغاية، بما في ذلك عملية الحصول عليها دون نقرة واحدة. كما يوفر دقة تشخيصية فائقة مقارنة بتقنية 2D وحدها، وذلك لجميع كثافات الثدي. وعلى الرغم من التطورات التي حققها النظام وتركيزه على المستقبل، فإنه يتمتع بتوافق كامل مع الإصدارات السابقة، كما تعمل ميزات النظام المتقدمة على أتمتة العمليات، ما يتيح للمستخدمين منح المرضى الرعاية الدقيقة والجيدة التي يستحقونها.

كما ستعرض "جي إي هيلث كير" في معرض ومؤتمر الصحة العربي 2025 ثلاثة أنظمة للموجات فوق الصوتية، بما في ذلك نظامان مزودان بوظائف الذكاء الاصطناعي. ويدعم جهاز "Vscan Air™ SL with Caption AI" الذي يمكن حمله بسهولة التقييمات السريعة والواثقة في نقطة الرعاية. كما يوفر إرشادات خطوة بخطوة في نفس اللحظة حول مناورة المجس لالتقاط صور تخطيط صدى القلب القياسية عالية الجودة. ويتميز حل الموجات فوق الصوتية "Discover LOGIQ Totus™" الشامل بتقنية دعم القرار وسير العمل المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتصوير عالي الجودة، والأدوات المتخصصة، والتصميم الأنيق، بينما يوفر جهاز "Venue Sprint™" الشامل في مرحلته الأولى صورة عالية الجودة وسير العمل بذكاء، جنباً إلى جنب مع حرية وإمكانية نقل المجسات اللاسلكية إلى أقصى حد.

وستستكشف "جي إي هيلث كير" أيضاً سبل التعاون مع أصحاب المصلحة الرئيسيين في القطاع، من أجل إقامة شراكات تسهم في بناء مستقبل أكثر صحة واستدامة. وتشارك "جي إي هيلث كير" في المعرض من خلال الجناح S3.B10 في مركز دبي التجاري العالمي.

نبذة عن "جي إي هيلث كير":

تعد "جي إي هيلث كير" شركة عالمية رائدة في مجال التكنولوجيا الطبية والحلول الرقمية المبتكر، حيث تكرّس الشركة جهودها لتوفير الحلول والخدمات التشخيصية الرائدة إلى جانب تحليل البيانات المتكاملة ضماناً للارتقاء بكفاءة المستشفيات وتسهيل عمل مزودي خدمات الرعاية الصحية وتعزيز دقة العلاجات وصحة المرضى. وطوال ما يزيد على 100 عام من العمل في قطاع الرعاية الصحية، تحرص "جي إي هيلث كير" على تطوير منهجية رعاية شخصية أكثر اتصالاً وتعاطفاً، مع تبسيط رحلة المريض العلاجية عبر مسار الرعاية المقدمة. وسوية، ستسهم تقنيات التصوير والموجات فوق الصوتية وحلول رعاية المرضى ومنهجيات التشخيص الصيدلانية في تحسين رعاية المرضى عبر رحلتهم العلاجية بدءاً من التشخيص وصولاً إلى العلاج وعملية المراقبة. هذا وتعد "جي اي هيلث كير" شركة ضخمة بقيمة تبلغ 18 مليار دولار وتضم فريق عمل مؤلف من 51000 موظف حريص على توفير منظومة رعاية صحية قادرة على تحقيق المستحيل.

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