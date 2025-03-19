بات بمقدور حاملي وثائق التأمين الآن الوصول الفوري إلى بطاقة التأمين البرتقالية وتنزيلها مباشرة عبر المنصة المتكاملة لتأمين السيارات "ماي جي آي جي كار" ( MyGIG Car ) ما يسهم في الحد من التأخير ويضمن لهم تجربة سفر سلسة ومريحة

) ما يسهم في الحد من التأخير ويضمن لهم تجربة سفر سلسة ومريحة سيتمكن العملاء الآن من تسجيل الدخول إلى منصة "ماي جي آي جي كار" ( MyGIG Car ) باستخدام الهوية الرقمية الخاصة بهم ما يجعل عملية التحقق من الهوية أسهل وأكثر بساطة وراحة

دبي، الإمارات العربية المتحدة: تواصل "جي آي جي الخليج"، المزود الرائد لخدمات التأمين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إرساء معايير جديدة في مجال التأمين الرقمي المبتكر عبر إطلاق تحسينين رئيسيين: الوصول الفوري إلى «البطاقة البرتقالية» ودمج تسجيل الدخول باستخدام الهوية الرقمية. ويجسد هذا التطور الجديد حرص "جي آي جي الخليج" على تقديم تجارب عملاء سلسة ومدعومة بالتكنولوجيا، ما يجعلها شركة التأمين الأولى في المنطقة التي تعتمد تكامل واجهة برمجة التطبيقات للبطاقة البرتقالية للإصدار الفوري.

وأصبحت البطاقة البرتقالية، وهي وثيقة تأمين إلزامية لسائقي السيارات الإماراتيين المسافرين إلى عُمان، متاحة الآن مباشرة عبر منصة "ماي جي إي جي كار" (MyGIG Car)، ما يُغني عن التقدم بطلبات يدوية ويُسرّع العملية. كما يمكن للعملاء تسجيل الدخول باستخدام الهوية الرقمية والوصول بسهولة إلى وثائق التأمين والخدمات الأخرى بسلاسة.

وتأتي هذه التحسينات في وقتٍ تتزايد فيه حركة السفر عبر الحدود بين دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان، خاصة خلال مواسم الذروة، مثل عيد الفطر ورحلات البرّ الصيفية إلى صلالة. وقد أظهر استطلاعٌ حديثٌ أن أكثر من 50% من سكان الإمارات يسافرون بشكلٍ متكررٍ خلال شهر رمضان المبارك، ما يُبرز الحاجة إلى حلول سفرٍ فعّالة عبر الحدود. وقد ينسى العديد من المسافرين ضرورة الحصول على البطاقة البرتقالية حتى أثناء رحلتهم أو عند الحدود، ما يجعل الوصول الفوري إلى هذه الوثيقة الأساسية مهماً للغاية. وتتيح "جي آي جي الخليج"، من خلال إزالة العوائق الإدارية وجعل المستندات الرئيسية في متناول اليد، لحاملي وثائق التأمين إمكانية بدء رحلاتهم بكل ثقةٍ وسهولة.

وتعليقاً على التحسينات الجديدة، قال بول آدمسون، الرئيس التنفيذي لشركة "جي آي جي الخليج": "تُشكل هذه المبادرة خطوة بارزة في مسيرتنا نحو تبسيط عمليات التأمين باستخدام التقنيات الذكية، ما يجعل تجربة العملاء أكثر سهولة وسلاسة. فمن خلال أتمتة إصدار البطاقة البرتقالية ودمج الهوية الرقمية، فإننا نوفر وقت المسافرين ونمكّن فرقنا أيضاً من التركيز بشكل أكبر على تلبية احتياجات العملاء في الأوقات المهمة والمناسبة لهم."

ويعتمد آخر تحديث من "جي آي جي الخليج" على التكامل الناجح مع الهوية الرقمية الذي تم في عام 2023، ما يرتقي بالكفاءة التشغيلية للشركة ويعزز ريادتها في مشهد التحول الرقمي لقطاع التأمين.

"جي آي جي الخليج" تُحدث نقلة نوعية في عملية تبسيط إجراءات التأمين!

أطلقت "جي آي جي الخليج"، في إطار جهودها الدائمة لتبسيط إجراءات التأمين وتعزيز التحول الرقمي، نظاماً مبتكراً يُسهل عملية تجديد وثائق التأمين بسلاسة وبنقرتين فقط، وذلك عبر إشعارات الرسائل النصية القصيرة وواتساب والبريد الإلكتروني. كما أصبح بإمكان العملاء، بفضل التكامل مع الهوية الرقمية والنظام الإلكتروني المتاح على مدار الساعة، استعراض تفاصيل التجديد بنقرة واحدة وإتمام عملية الدفع بسهولة وأمان في الخطوة التالية. وتعكس هذه التحسينات الرقمية التزام جي آي جي الخليج" الثابت بتوفير تجربة تأمين سلسة وفعالة، ما يرسّخ ريادتها في مجال ابتكارات التأمين الرقمي على مستوى المنطقة.

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