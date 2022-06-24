الرياض، المملكة العربية السعودية، 24 يونيو 2022: عيّنت جيه إل إل، شركة الخدمات المهنية الرائدة المتخصصة في خدمات استشارات العقارات وإدارة الاستثمار والتطوير، السيد ديفيد ديوك رئيساً لقطاع الصفقات السكنية الدولية في المملكة العربية السعودية.

ويمتلك ديفيد خبرة طويلة تمتد على مدار أكثر من عشرين عاماً اكتسبها من خلال العمل على العديد من صفقات العقارات السكنية لصالح مجموعة من أبرز الشركات العقارية المرموقة في المملكة المتحدة المتخصصة في الاستثمار والتطوير العقاري. وقد نجح ديفيد خلال مسيرته المهنية في تحقيق نتائج لافتة على مستوى معاملات المستثمرين، وجاب أقطار العالم مراراً وتكراراً مسوقاً للعقارات البريطانية. وفي الآونة الأخيرة، لا سيما السنوات الثلاث الماضية، عمل ديفيد على تطوير "ديوك أسوشيتس"، وهي منصة لبيع العقارات في المملكة المتحدة وذلك إلى جانب استحواذه على عقارات نيابة عن مستثمرين دوليين.

وفي إطار المهام التي يضطلع بها من منصبه الجديد، سينصب تركيز ديفيد الرئيسي على مواصلة تعزيز مكانة شركة جيه إل إل في أسواق الوحدات السكنية في منطقة الشرق الأوسط، مستفيداً في ذلك من حصة السوق التي تمتلكها الشركة في المملكة العربية السعودية بشكل خاص والمنطقة بشكل عام، لبناء وتطوير فريق عمل في الرياض وجدة والمنطقة الشرقية في الوقت المناسب.

وفي معرض تعليقه على المنصب الجديد، صرح ديفيد ديوك، مدير ورئيس قطاع الصفقات السكنية الدولية في المملكة العربية السعودية بشركة جيه إل إل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قائلاً: "أشعر بالسعادة البالغة لانضمامي إلى شركة جيه إل إل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال هذه المرحلة الهامة والحاسمة، ويسعدني أن تتاح لي فرصة تقديم أفضل الخدمات لجميع عملائنا".

ومن جانبه، علق ويل ماكنتوش، المدير الأول ومدير قطاع الصفقات السكنية والاستثمارية بشركة جيه إل إل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قائلاً: "يسر شركة جيه إل إل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن تواصل تعزيز فريقها المعني بالصفقات السكنية في منطقة الشرق الأوسط من خلال تعيين ديفيد ديوك، الخبير الاستراتيجي رفيع المستوى، وذلك في إطار سعيها لتنمية أعمالها في المملكة العربية السعودية. ونحن في جيه إل إل نؤمن بفرص النمو الوفيرة في المملكة والمنطقة ونتطلع إلى توسيع نطاق أعمالنا في قطاع الصفقات السكنية على مستوى العالم. وسيركز ديفيد على الاستفادة من خبراتنا وأنشطتنا في قطاع الصفقات السكنية في المملكة إلى جانب الاستفادة من قطاع خدمات المكاتب الخاصة لدى جيه إل إل. ولا شك أن ديفيد يمتلك مسيرة مهنية وخبرات عملية مبهرة، وقد سبق له العمل على مشاريع مهمة جداً من بينها على سبيل المثال لا الحصر "ون هايد بارك". وفي ضوء نشأته في المملكة العربية السعودية، يدرك ديفيد الثقافة الغنية للمملكة والمنطقة بشكل جيد للغاية ".

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نبذة عن جيه إل إل

تعتبر شركة جيه إل إل (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: JLL) شركة رائدة في الخدمات المهنية وهي متخصصة في إدارة العقارات والاستثمارات. وتتمثل رؤيتنا في تكوين صورة جديدة لعالم العقارات باستخدام أحدث التقنيات من أجل توفير فرص مثمرة وعقارات متميزة وحلول عقارية مستدامة تُمكن الجميع من تحقيق طموحاتهم. ونهدف من ذلك إلى بناء غدٍ أفضل لعملائنا ولشعوبنا ومجتمعاتنا. شركة جيه إل إل واحدة من الشركات المدرجة في قائمة فورتشن لأفضل 500 شركة بحجم إيرادات سنوية بلغ 19.4 مليار دولار في عام 2021، وتعمل في أكثر من 80 دولة، ويعمل بها ما يزيد عن 100000 موظف حول العالم كما في 31 مارس 2022. و"جيه إل إل" هو الاسم التجاري والعلامة التجارية المسجلة لشركة جونز لانج لاسال إنكوربوريتد. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.jll.com.

نبذة عن جيه إل إل الشرق الأوسط وأفريقيا

تعتبر جيه إل إل واحدة من أبرز الشركات العاملة والرائدة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في سوق العقارات وسوق خدمات الضيافة. وتزاول الشركة أعمالها في 35 دولة في المنطقة ويعمل لديها ما يربو على 1400 من المهنيين المؤهلين دولياً في مكاتبها في دبي وأبوظبي والرياض وجدة والخبر والقاهرة والدار البيضاء وجوهانسبرج ونيروبي. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني mena.com-www.jll.

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