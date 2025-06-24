جدة، المملكة العربية السعودية: وقّعت شركة "جينيسيس إنرجي القابضة" (GENESIS)، الرائدة في تطوير وإدارة البنية التحتية للطاقة النظيفة في أفريقيا، وشركة "تكنولوجيات الصحراء للصناعة" (D-T) الشركة السعودية العالمية الرائدة المتخصصة في حلول البنية التحتية الذكية للطاقة الشمسية، اتفاقية تعاون استراتيجي على هامش منتدى الطاقة الأفريقي في دورته الـ 27 (AEF 2025)، المنصة الأبرز للاستثمار والتعاون في قطاع الطاقة بالقارة.

ويأتي هذا التوقيع تتويجًا لمذكرة التفاهم التي أبرمت بين الطرفين في وقت سابق من هذا العام في دبي، ووقّعها كل من الرئيس التنفيذي لتكنولوجيات الصحراء للصناعة خالد أحمد شربتلي، ورئيس مجلس إدارة جينيسيس، أكينوولي أوموبوريوو، حيث أرست هذه المذكرة الأسس لشراكة استراتيجية تهدف إلى تطوير وتنفيذ حلول الطاقة النظيفة في أفريقيا، مدعومة بترتيبات تمويلية مشتركة.

وبموجب الاتفاقية، ستكون شركة منتجات الطاقة الشمسية وتخزين الطاقة التابعة لجينيسيس الشريك المفضل لشركة تكنولوجيات الصحراء في السوق الأفريقية، حيث ستتولى توزيع وتنفيذ أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية وتخزين الطاقة ذات الكفاءة العالية، مع التركيز على مشاريع الشبكات الصغيرة والمشاريع الكبرى على مستوى المرافق العامة.

وقال أكينوولي أوموبوريوو، رئيس مجلس إدارة جينيسيس إنرجي: "يمثل هذا التعاون خطوة مفصلية في مساعينا المستمرة لتوسيع نطاق الوصول إلى طاقة نظيفة وموثوقة في أفريقيا. إن الجمع بين الابتكار السعودي المتمثل في منتجات تكنولوجيات الصحراء وخبرتنا العميقة في تطوير وتمويل وتنفيذ مشاريع الطاقة المستدامة، يعكس التزامنا بتمكين المجتمعات وتعزيز النمو الاقتصادي وتسريع تحول أفريقيا نحو مستقبل طاقي نظيف ومستدام."

من جانبه صرّح السيد خالد بن أحمد شربتلي الرئيس التنفيذي لشركة تكنولوجيات الصحراء قائلاً: "نحن فخورون بهذه الشراكة الاستراتيجية مع جينيسيس، والتي تمثل فصلًا جديدًا في رحلتنا لنقل الابتكار السعودي إلى أسواق مؤثرة عالميًا. من خلال دمج حلولنا الذكية مع خبرات جينيسيس في التطوير والتنفيذ، نؤسس لتحالف طويل الأمد يسهم في تسريع تحول الطاقة في أفريقيا، مشروعًا بعد مشروع، ومجتمعًا تلو الآخر."

وتقدم تكنولوجيات الصحراء للصناعة من خلال هذه الشراكة نظام "صحارى"، وهو نظام طاقة شمسية متنقل داخل حاويات، إلى جانب خبراتها في تنفيذ مشاريع الشبكات الصغيرة، لتوفير الطاقة النظيفة والموثوقة للمجتمعات النائية خارج تغطية شبكات الكهرباء، بما يلبّي احتياجات أكثر من 600 مليون شخص في أفريقيا لا يحصلون على الكهرباء.

وقال المهندس هيثم عبده المدير العام للتطوير في تكنولوجيات الصحراء: "تؤكد شراكتنا مع جينيسيس التزامنا بتقديم حلول عملية وقابلة للتوسّع لتوفير الطاقة في أفريقيا. إن دمج نظام "صحارى" والشبكات الصغيرة مع قدرات جينيسيس في التنفيذ يشكل أساسًا لتحقيق استقلال طاقي مستدام طويل الأمد في المجتمعات الأكثر حاجة."

وتتمتع جينيسيس بخبرة واسعة، مع أكثر من 458 ميجاواط من المشاريع التشغيلية وتحت الإنشاء، وخط تطوير مشاريع يفوق 4.5 جيجاواط. وستتعاون الشركتان في استكشاف فرص إنشاء مشروعات مشتركة ونماذج تمويلية مرنة، بما في ذلك شركات القطاع الخاص، والوصول إلى تسهيلات تمويلية من بنك التصدير والاستيراد السعودي والجهات التمويلية السعودية الأخرى.

وأكدت ميشيل أوكويومو، نائب الرئيس للعلاقات الاستثمارية والشراكات الاستراتيجية في جينيسيس: "نحن فخورون بأن نكون الشريك المفضل لتوزيع منتجات تكنولوجيات الصحراء للصناعة في أفريقيا، هذه الشراكة لا تقتصر على تبادل التكنولوجيا، بل تتعلق بالتمكين المحلي والتعاون والتوجه المشترك نحو جعل الطاقة النظيفة متاحة للجميع."

وسيتولى فريق عمل مشترك الإشراف على تنفيذ الاتفاقية، بما يضمن الالتزام بالشفافية والفعالية والمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، وتعكس هذه الشراكة روح "رؤية السعودية 2030"، وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وتطلعات أفريقيا نحو تحول طاقي نظيف.

نبذة عن جينيسيس إنرجي:

جينيسيس إنرجي هي شركة متخصصة في تطوير وإدارة مشاريع البنية التحتية للطاقة النظيفة في أفريقيا، تركز على تمويل وتطوير وإدارة المشاريع المؤثرة مناخيًا، وتشمل تقنياتها الطاقة الشمسية، وتخزين الطاقة، وتحويل الغاز إلى كهرباء، والطاقة الكهرومائية، وطاقة الرياح، والحلول الهجينة. يقع مقرها الرئيسي في المملكة المتحدة، وتنتشر عملياتها في أكثر من 10 دول أفريقية.

نبذة عن تكنولوجيات الصحراء للصناعة:

تكنولوجيات الصحراء للصناعة هي شركة سعودية رائدة في مجال تصنيع البنية التحتية الذكية للطاقة الشمسية، تقدم حلولاً متجددة قابلة للتوسع تشمل أنظمة "صحارى" والشبكات الصغيرة، بهدف تمكين المجتمعات في الأسواق الناشئة من الوصول إلى الطاقة النظيفة.

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www.desert-technologies.com

www.genesisenergygroup.net

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