تهدف زيادة استثمارات جيلياد في المملكة العربية السعودية وتأسيسها في وقت سابق لشركة تجارية داخل السعودية إلى تحسين إمكانية الوصول المباشر إلى مزوّدي الرعاية الصحية وتعزيز دعم المرضى.

الرياض – المملكة العربية السعودية: أعلنت "جيلياد ساينسز"، شركة رائدة في مجال الأدوية الحيوية، عن تجديد وتوسيع نطاق شراكتها مع "سقالة للرعاية الصحية"، مؤسسة رائدة في قطاع الرعاية الصحية السعودي، حتى عام 2026 وذلك بهدف تحسين رعاية المرضى وتسهيل الوصول إلى الأدوية في المملكة العربية السعودية. وتتضمن هذه الاتفاقية وجود نظام توزيع شامل يمنح شركة سقالة للرعاية الصحية حقوق التوزيع لمنتجات جيلياد في مجالاتها العلاجية المختلفة في المملكة العربية السعودية.

وفي وقت سابق من هذا العام، أطلقت "جيلياد" شركة "جيلياد ساينسز العربية " التي بدأت العمل بكامل طاقتها في المملكة بهدف تحسين إمكانية الوصول المباشر إلى مزوّدي الرعاية الصحية وتقديم دعم إضافي إلى المرضى.

وبمناسبة تجديد الشراكة، أكد فيتور باباو، المدير العام لشركة جيلياد ساينسز في الشرق الأوسط، أن الشراكة المستمرة مع سقالة للرعاية الصحية تعد ركيزةً أساسيةً في مساعي الشركة لتعزيز الوصول إلى علاجاتها المبتكرة في المملكة. وأشار إلى هذه الشراكة تتماشى بشكل وثيق مع رؤية 2030، حيث يشهد قطاع الرعاية الصحية تحولًا ملحوظًا لتلبية احتياجات جميع أفراد المجتمع. لافتًا إلى أنّ تجديد هذه الاتفاقية سيُتيح للشركة الاستفادة من شبكة سقالة الواسعة وتحسين الوصول إلى المزيد من المرضى.

بدوره أشار ياسر يوسف ناغي، الرئيس التنفيذي لشركة سقالة، إلى المكانة التي تحتلها جيلياد كشركة رائدة عالميًا في مجال الحلول الصيدلانية المبتكرة لعلاج الفيروسات والأمراض المعدية والأورام. وأوضح أن هذه الشراكة تُتيح لسقالة اكتساب خبرات قيّمة في مجالات علاجية متخصصة ومبتكرة للغاية، ممّا يُساهم في تحقيق أهداف برنامج تحول القطاع الصحي ويُعزّز قدرة الشركة على خدمة مجتمعها بشكل أفضل.

تُؤكّد جيلياد التزامها الراسخ وسعيها الدؤوب بأن تصبح شريكًا شاملًا في قطاع الرعاية الصحية بالمنطقة، بما يتماشى مع الرؤى الوطنية الطموحة لتحقيق أهداف الرعاية الصحية. ويُجسّد تجديد هذه الاتفاقية سعي الشركة الدائم لبناء مستقبل صحي أفضل لجميع المعنيين.

لمحة عن جيلياد ساينسز:

جيلياد ساينسز هي شركة رائدة في مجال الأدوية الحيوية، تُكرّس جهودها لتطوير علاجات مبتكرة للأمراض التي تُهدد حياة المرضى. وتُركز الشركة بشكل خاص على مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية والتهاب الكبد الفيروسي والأمراض المعدية الأخرى، سعيًا منها لتحسين حياة المرضى في جميع أنحاء العالم.

لمحة عن سقالة للرعاية الصحية:

منذ تأسيسها عام 1987 على يد السيد ياسر ناغي، رسخت سقالة للرعاية الصحية مكانتها الرائدة في مجال توزيع الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية الاستهلاكية. تتخذ الشركة من مدينة جدة مقرًا لها، وتُعزّز تواجدها من خلال شبكة واسعة من الشراكات الراسخة مع شركات الأدوية والرعاية الصحية العالمية والإقليمية والمحلية.

تُؤسّس سقالة رؤيتها على التميز والريادة، وتسعى جاهدةً لمواصلة دورها كقوة دافعة في أسواق المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي، كما تواصل العمل على توسيع نطاق تواجدها لتشمل سلسلة القيمة الصيدلانية بأكملها.

للاستفسارات المتعلقة بوسائل الإعلام:

بوجا سينغ

pooja.singh@houbaracomms.com

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