الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت "جيديا"، شركة التكنولوجيا المالية الرائدة في المملكة العربية السعودية، عن تعاونها مع «الشركة الوطنية للتمويل»، الشهيرة في مجال التمويل في البلاد، لتسهيل عمليات تمويل القروض وسدادها على الشركات العاملة في المملكة.

وستتيح الشراكة الجديدة للتجار والشركات إجراء المعاملات مباشرة عبر محطات نقاط البيع من خلال تحديد نسبة مئوية أو مبلغ من الإيرادات الشهرية التي سيتم خصمها تلقائياً عند تسديد أقساط القروض الخاصة بهم. وسيسهم هذا الحل المؤتمت في إزالة الاحتكاك لدى إجراء المدفوعات النقدية أو التلامسية، وبالتالي أتمتة العملية بأكملها وجعلها سلسة وآمنة.

وستجمع هذه الشراكة بين تقنيات جيديا عالية القيمة في مجال حلول المدفوعات وخبرة الشركة الوطنية للتمويل لتقديم خدمة ستساعد أصحاب الشركات السعوديين على تحقيق رفاهية مالية أفضل.

وقال عبد الله بن منصور الشويعر، الرئيس التنفيذي للأعمال في جيديا: "يجسد هذا التعاون الجديد التزامنا بدعم وتعزيز رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة في جميع أنحاء المملكة. وتهدف هذه الشراكة إلى مساعدة الشركات الناشئة، التي يصعب عليها في معظم الأحيان الوصول إلى رأس المال وتمويل آمن وسلس، على أتمتة التزاماتها المالية، وتيسير وصولها إلى الخدمات المالية على نحو بسيط وآمن."

من جانبه، قال فراس الطريف، الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للتمويل: " تقدم الوطنية للتمويل مجموعة واسعة من الحلول التمويلية المصممة حسب الطلب للشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك لتوفير خدمات مميزة وتحقيق أعلى مستويات النجاح للأعمال، وستسهم هذه الشراكة في تسهيل وتعزيز وصول هذه الشركات إلى التمويل من خلال خدماتنا المؤتمتة الفريدة من نوعها."

وتحرص جيديا، عبر إسهامها في تحقيق هدف رؤية المملكة 2030، على دعم الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة وزيادة المعاملات الرقمية في البلاد، وتسعى من خلال تقنياتها المبتكرة إلى تقديم مجموعة متكاملة من حلول الدفع، وأدوات التجارة الإلكترونية وإدارة الأعمال، وبالتالي مساعدة الشركات المحلية على النمو والتوسع.

وتدير جيديا حالياً أكثر من 700 ألف محطة دفع في جميع أنحاء المنطقة، وتقدم خدماتها لأكثر 150 ألف تاجر موثوق به، بما في ذلك علامات تجارية إقليمية ودولية، وشركات صغيرة ومتوسطة، ومعنيين آخرين في التجارة الإلكترونية.

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حول جيديا:

جيديا هي شركة مرخّصة بالكامل ورائدة في تزويد خدمات وحلول المدفوعات الرقمية، حيث تقدم حلول التقنيات المصرفية الرقمية ونقاط البيع وإدارة الأعمال لكل من المؤسسات المالية والشركات الصغيرة في قطاعات تجارة التجزئة والتجارة الرقمية. تأسست شركة جيديا في المملكة العربية السعودية في عام 2008 من قبل رجل الأعمال عبدالله فيصل العثمان، وتتمثل مهمتها في تمكين التجار من مختلف الأنواع والأحجام عبر تزويدهم بالأدوات اللازمة لبدء أعمالهم وإدارتها وتنميتها. وتعتقد الشركة أن أحدث تقنيات المدفوعات والتجارة يجب أن تكون في متناول الجميع وبأسعار معقولة. يقع مقر شركة جيديا في العاصمة السعودية الرياض، ولديها أكثر من 2000 موظف، و150,000 عميل، وتدعم الشركة أكثر من 700,000 من نقاط الدفع وشبكات أجهزة الصراف الآلي داخل المملكة مستحوذة على 75% من الحصة السوقية لهذا القطاع. وتشهد الشركة توسعاً سريعاً لفروعها في منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة، ومصر، كما تتطلع إلى التوسع في العديد من البلدان في المنطقة خلال عام 2022.

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