دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت جي.آي.جي الخليج، المزود الإقليمي الرائد لخدمات التأمين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، اليوم إطلاق خدمة مبتكرة عبر الإنترنت لتبسيط وتسهيل عمليات شراء التأمين على سيارات الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات والبحرين وقطر وعُمان، في مبادرة رقمية جديدة جرى تصميمها لإحداث تغيير جذري في الطريقة التي تقوم بها الشركات الصغيرة والمتوسطة بالتأمين على أساطيلها الصغيرة من المركبات التي يصل عددها حتى خمس سيارات، ما يوفر الكفاءة والتخصيص ويعزز إمكانية الوصول على نحو لم يسبق له مثيل.

تعمل هذه الخدمة المميزة على معالجة ثغرة في السوق، تتمثل بالحاجة إلى توفير تغطية تأمينية سريعة وفعالة وقابلة للتخصيص للمركبات التجارية. وتسعى جي.آي.جي الخليج من خلال إطلاق هذه المبادرة الرقمية المبتكرة إلى تلبية الاحتياجات المتطورة للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتقديم عروض أسعار مميزة في غضون دقيقتين وعملية شراء لا تتجاوز مدتها الـ 3 دقائق.

وتعليقاً على إطلاق هذه الخدمة، قال ريكاردو أرويو، الرئيس التنفيذي للعقارات التجارية والحوادث في جي.آي.جي الخليج: تسعى جي.آي.جي الخليج دائماً إلى أن تكون سباقةً في مجال الابتكار وإطلاق الحلول التي تركز على تقديم خدمات رفيعة المستوى للعملاء. وتُقدم هذه الخدمة الجديدة عبر الإنترنت دليلاً على التزامنا الثابت بتبسيط تجربة شراء التأمين والارتقاء بها. وانطلاقاً من إدراكنا التام لحجم التحديات التي تواجهها الشركات الصغيرة والمتوسطة، مضينا قدماً في إطلاق منصتنا المبتكرة لتلبية احتياجاتها الخاصة، وضمان الكفاءة والتخصيص وتعزيز إمكانية الوصول السهل إلى قطاع التأمين وخدماته. وستسهم هذه المبادرة في توفير تأمين سلس ومريح، وستسمح للشركات بالتركيز على عملياتها الأساسية دون القلق من الخوض في إجراءات التأمين المعقدة."

ستقدم هذه المنصة للشركات الصغيرة والمتوسطة عروضاً تأمينية مميزة في الوقت الفعلي، وخططاً قابلة للتخصيص في مجال تأمين السيارات، ونظام دفع سلس عبر الإنترنت. كما توفر إجراءات سهلة لتسجيل المركبات عبر الإنترنت أو تلقائياً لدى إدارة المرور، ما يسهم في جعل العملية سلسة وسهلة للعملاء. وبات بمقدور العملاء الآن تحديد التأمين المناسب لسياراتهم وفقاً لاحتياجاتهم الخاصة، والاختيار من بين مجموعة من التغطيات التأمينية الاختيارية، وبالتالي ضمان حصولهم على التأمين الأكثر ملاءمة وفعالية من حيث التكلفة لأساطيلهم الصغيرة من المركبات.

وينسجم إطلاق هذه المبادرة الرقمية مع جهود جي.آي.جي الخليج المستمرة لدعم الاقتصاد الرقمي في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. وتواصل الشركة العمل على تسخير التكنولوجيا لتعزيز تجربة العملاء والإسهام في دفع عجلة التحول الرقمي في قطاع التأمين. وباتت المنصة الآن متاحة للشركات الصغيرة والمتوسطة في المناطق المحددة ويمكن الوصول إليها بكل يسر وسهولة.

لمعرفة المزيد عن خيارات تأمين السيارات من جي.آي.جي الخليج، يرجى الضغط على الرابط التالي:

- الإمارات العربية المتحدة

- قطر

- البحرين

- عُمان

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نبذة عن جي. اي. جي الخليج

تعد جي. اي. جي الخليج جزءاً من مجموعة الخليج للتأمين (GIG)، وهي أكبر ائتلاف لشركة تأمين إقليمية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ولها فروع في 13 سوقاً رئيسية تشمل الجزائر، البحرين، مصر، العراق، الأردن، الكويت، لبنان، عُمان، قطر، السعودية، تركيا، دولة الإمارات العربية المتحدة. وبلغ حجم أصولها الموحدة المصرح عنها 4.4 مليار دولار بدءاً من 31 ديسمبر 2022.

تتبوأ جي. اي. جي الخليج، شركة التأمين الإقليمية الحائزة على التصنيف الائتماني "A"، مكانة مرموقة في الأسواق العاملة بها، وتُصنف ضمن شركات التأمين الخمس الأوائل في هذه الأسواق، ولديها حضور قوي في المنطقة منذ ما يزيد على 70 عاماً، وينصب جل اهتمامها الاستراتيجي على النمو والاستثمار، وتعد متجراً شاملاً، يقدم طيفاً واسعاً من منتجات وخدمات التأمين التي تلبي مجموعة واسعة من احتياجات الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وكذلك الأفراد في جميع أنحاء دولة الإمارات، وعُمان، والبحرين، وقطر. وتمتلك جي. اي. جي الخليج حصة تبلغ 50% في جي. أي. جي السعودية.

ويضم فريق عمل جي. اي. جي الخليج ما يقرب من 1400 موظف، يعملون في 15 فرعاً ومتجراً للتأمين في جميع أنحاء المنطقة، وما يزيد على مليون عميل. تُعد جي. اي. جي الخليج شريكاً يُعتمد عليه، إذ تعمل على خدمة عملائها بكل اهتمام وتشجعهم على تحقيق أهدافهم وعيش حياة ملهمة ورغيدة. وتحرص دوماً على نيل رضا عملائها والاهتمام بملاحظاتهم والسعي الحثيث لتبوء مكانة مرموقة كشركة تأمين رقمية رائدة في المنطقة. وتركز الشركة على إحداث فرق للعملاء والشركاء والمجتمعات من خلال التزامها الراسخ بالمسؤولية الاجتماعية المؤسسية.

حصدت جي. اي. جي الخليج، خلال مسيرتها الحافلة كشركة تامين رائدة تحظى بالتقدير والاحترام، العديد من الجوائز وشهادات التقدير التي تقف شاهداً على جودة خدماتها ومنتجاتها، وقد نالت أخيراً جائزة أفضل شركة تأمين صحي لعام 2022، من حفل جوائز التأمين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للعام الثاني على التوالي (MENA IR)، وفازت بجائزتين خلال حفل توزيع "جوائز الاقتصاد العالمي 2022" ضمن فئتي أفضل شركة للتأمين العام وشركة التأمين الأكثر تركيزاً واهتماماً بالعملاء.

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جي.آي.جي.

مانون جيلارد

الرئيس الإقليمي للاتصال

Manon.gaillard@gig-gulf.com

ويبر شاندويك

كاران نارسينغاني

مدير حساب أول

KNarsinghani@webershandwick.com