دبي: أعلنت مجموعة «جويالوكس»، إحدى أكبر سلاسل المجوهرات في العالم والتي تمتلك أكثر من 175 صالة عرض في 11 دولة، عن إبرام شراكة مع زوهو، وذلك في إطار خطة طموحة تهدف إلى تنفيذ استراتيجية شاملة للتحوّل الرقمي، بما يسهم في تطوير عملياتها التجارية على المستوى العالمي. وفي المرحلة الأولى، اعتمدت الشركة منصة تجربة العملاء من زوهو في أكثر من 100 متجر بالهند و27 متجراً في الإمارات العربية المتحدة، بغية توحيد عمليات المبيعات وخدمات العملاء، ودمج بيانات العملاء في نظام مركزي واحد، وتحقيق مستوى أعلى من السرعة والكفاءة التشغيلية. كما جرى أيضاً تطبيق المنصة في أسواق "جويالوكس" الدولية العشرة، بما في ذلك المملكة المتحدة والولايات المتحدة وسنغافورة وماليزيا.

وبفضل الذكاء السياقي، توفّر المنصة تفاعلاً شخصياً فورياً مع العملاء، وتؤسس لقاعدة مرنة قابلة للتوسع تدعم تطوير تجارب عملاء مبتكرة في مختلف الأسواق العالمية. وبوصفها علامة تجارية رائدة ذات إرث عريق وحضور عالمي متنامٍ، تواصل "جويالوكس" تطوير أعمالها لتلبية الاحتياجات المتغيرة لعملائها في مختلف الأسواق. ومع انتشار واسع عبر قنوات متعددة، أدركت العلامة التجارية أهمية تعزيز تجربة العملاء لديها من خلال تحقيق مزيد من الترابط والذكاء والمرونة في عملياتها. وسعياً منها لرفع مستوى الرؤية التشغيلية، وتبسيط الإجراءات، وضمان تواصل سلس عبر جميع نقاط الاتصال، اتجهت "جويالوكس" إلى ما هو أبعد من أنظمة إدارة علاقات العملاء التقليدية (CRM). وكان الهدف واضحاً وطموحاً: اعتماد منصة موحّدة ومرنة، مدعومة بتحليلات ذكية، وقادرة على دعم رؤيتها العالمية التي تضع العملاء في قلب عملياتها.

وبقيادة فريق حلول الأعمال المؤسسية (EBS) في زوهو، تم تنفيذ هذا التحول وفق نموذج مرحلي يعتمد على الاستشارات المتخصصة، صُمم خصيصاً ليتناسب مع العمليات العالمية لشركة "جويالوكس".

وبهذه المناسبة، قال جون بول ألوكاس، العضو المنتدب لشركة جويالوكس: "في مجال أعمالنا، حيث تقوم العلاقة مع العملاء على الثقة المتبادلة والإرث العريق والروابط العاطفية العميقة، تبقى التجربة هي جوهر كل شيء. ومع امتداد عملياتنا عبر مناطق جغرافية متنوعة وملايين نقاط الاتصال، كنا بحاجة إلى ما هو أبعد من نظام إدارة علاقات العملاء التقليدي. كنا نحتاج إلى منصة قادرة على توحيد البيانات، والتكيّف مع الخصوصيات المحلية، والتوسع على المستوى العالمي. وتوفر لنا منصة تجربة العملاء من زوهو هذه القاعدة الصلبة، إذ تمكّن فرقنا من التواصل مع العملاء بإسلوب يتجاوز حدود المعاملات التقليدية، ليعتمد على فهم عميق لتفضيلاتهم وسلوكياتهم وسياقاتهم المختلفة. ويساعدنا هذا التحول على الانتقال من تقديم الخدمة التفاعلية الاعتيادية إلى تواصل استباقي ذكي قائم على التحليلات المتطورة والبيانات المعمّقة، وذلك في مختلف الأسواق التي نزاول أعمالنا بها".

وقال حيدر نظام، رئيس شركة زوهو في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: "تعتمد تجارة التجزئة الفاخرة على مزيج يجمع بين العاطفة والمكانة المرموقة والجودة الفائقة. وبالنسبة لعلامة رائدة مثل جويالوكس، فإن تقديم تجربة استثنائية ومتسقة عبر مختلف الأسواق العالمية يُعد ضرورة أساسية للحفاظ على تميّزها. ويتطلب ذلك تقنيات ذكية وسهلة الاستخدام، تتكامل بسلاسة، وقابلة للتوسع بكفاءة، وقادرة على التكيف مع الاحتياجات المحلية". وأضاف قائلاً: "لقد صُممت منصة تجربة العملاء لدينا خصيصاً لتلبية هذه المتطلبات، حيث توفر رؤية موحدة وشاملة للعميل وتمكّن من تواصل سياقي أكثر عمقاً. ومن خلال توحيد البيانات على نحو متكامل، وإدارة تفاعلات متعددة القنوات، وتنفيذ سريع، تتيح المنصة للمؤسسات التكيّف السريع والتواصل الفعّال مع العملاء. ويؤكد تبني جويالوكس لهذا التحول بسرعة كبيرة على رؤيتها الاستباقية وقوتها التشغيلية والتزامها بتقديم قيمة حقيقية لعملائها".

نبذة عن "جويالوكس":

تُعد مجموعة جويالوكس تكتلاً عالمياً يرسخ قيم الثقة والحرفية وروابط التواصل العميقة. فمنذ تأسيسها عام 1987، جمعت مجوهرات جويالوكس بين الفن الحرفي والدقة في التصميم، لتصل بخبرتها إلى 11 دولة وأكثر من 10 ملايين عميل حول العالم. ويجسّد كل تصميم من تصاميمها ذكريات حقيقية ولحظات ذات معنى وإرثاً يمتد للأجيال القادمة. ومع فريق عمل يزيد عن 10,000 موظف محترف، تواصل جويالوكس التزامها بتقديم خدمة راقية وتشكيلات اشتثنائية تجمع بين الأصالة والتميّز، مع القدرة على مواكبة الاحتياجات المتغيرة لكل سوق تعمل فيه.

نبذة عن زوهو:

شركة زوهو هي واحدة من شركات التكنولوجيا الرائدة على مستوى العالم، مع محفظة تضم أكثر من 55 تطبيقاً في كل فئة من فئات الأعمال الرئيسية تقريباً، بما في ذلك المبيعات والتسويق ودعم العملاء والمحاسبة وعمليات المكاتب الخلفية، بالإضافة إلى مجموعة من أدوات الإنتاجية والتعاون. ويعتمد على زوهو حوالي 100 مليون مستخدم حول العالم عبر مئات الآلاف من الشركات، وذلك لإدارة أعمالهم كل يوم. وتحترم الشركة خصوصية المستخدم وليس لديها نموذج لإيرادات الإعلانات في أي جزء من أعمالها، بما في ذلك منتجاتها المجانية. ويقع المقر الرئيسي للشركة، المملوكة للقطاع الخاص، في مدينة تشيناي بالهند؛ كما تمتلك مكاتب إضافية في الولايات المتحدة والهند واليابان والصين وكندا وسنغافورة والمكسيك وأستراليا وهولندا والبرازيل والمملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة.

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