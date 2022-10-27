استخدام منصة معهد العمليات الجراحية (SPI) لأول مرة في الدولة في مستشفى دانة الإمارات، أحد شركاء مبادلة للرعاية الصحية والمتخصص في صحة النساء والأطفال

منصة (SPI) هي جزء من المنظومة الرقمية لشركة جونسون آند جونسون ميدتك، صممت لتمكين المستشفيات والجراحين من الاستفادة من بيانات الإجراءات الجراحية في الوقت الحقيقي بهدف تقديم جودة متسقة ومستمرة من الرعاية والكفاءة في غرف العمليات

يُمثل الإطلاق الأولي لمنصة (SPI) أول استخدام عملي لها في جراحات السمنة في منطقة الشرق الأوسط

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة "جونسون آند جونسون ميدتك الشرق الأوسط" عن بدء استخدام منصتها الرقمية معهد العمليات الجراحية (SPI) وذلك في مستشفى دانة الإمارات المتخصص في صحة النساء والأطفال في أبوظبي، أحد شركاء مبادلة للرعاية الصحية.

تهدف الشراكة الجديدة بين شركة "جونسون آند جونسون ميدتك الشرق الأوسط" ومستشفى دانة الإمارات إلى تمكين المرضى من الاستفادة من إجراءات جراحية تتسم بدرجة أكبر من الاتساق، ومن شأنها تقليل التباين في وقت الجراحة*، والحد من مخاطر المضاعفات السلبية التي يُمكن الوقاية منها. ويكمن الهدف أيضاً من الجمع بين البرمجيات المُتقدِّمة للمنصة والجراحين المتميزين إلى التخفيف من التحديات المشتركة التي يواجهها متخصصو الرعاية الصحية في غرف العمليات بالمستشفيات، إذ صُممت المنصة الرقمية (SPI) لتمكين الفرق الجراحية من تصميم تسلسل سير العمل الجراحي وتطبيقه وتحليله من أجل تقليل التباين في وقت الجراحة، وتحسين كفاءة الإجراءات الجراحية، وتعزيز منهجيات التعليم للفريق.

كما يُعدّ إطلاق منصة (SPI) في مستشفى دانة الإمارات، الحاصل على اعتماد مؤسسة التقييم الجراحية الأميركية (SRC) كأحد مراكز التميز في جراحات السمنة، مكوناً رئيسياً من مكونات نهج التقدُّم الرقمي الذي ينتهجه المستشفى، ويهدف من خلاله إلى الاستفادة من تحليلات بيانات الرعاية الصحية في دعم التحسين المستمر لنتائج رعاية المرضى. فمن خلال تنفيذ منصة (SPI)، تسعى الفرق الجراحية إلى الاستفادة من الميزات التي توفرها المنصة، مثل تسلسل سير العمل وتحليل البيانات في الوقت الحقيقي والتعلّم، لتُحقق أعلى مستويات التميز السريري التعليمي.

وفي هذه المناسبة، قالت مارزينا كوليس، المدير العام لشركة "جونسون آند جونسون ميدتك الشرق الأوسط": "مع ارتفاع سقف التوقعات في مجال الرعاية الصحية، تقود جونسون آند جونسون ميدتك الشرق الأوسط مسيرة التغيير في القطاع، مستفيدةً من تكنولوجيا هادفة تُمكّن شركاءنا من تحقيق أفضل النتائج للمرضى. وبينما توفر هذه البيانات الدقيقة فرصاً كبيرة للعاملين في قطاع الرعاية الصحية ممن يتطلعون إلى الاستفادة بشكل فعال من التقنيات الرقمية المستقبلية في القطاع الصحي، فإن الاستفادة من هذه التقنيات غير ممكنة من دون وجود تحليلات تفصيلية لبيانات الرعاية الصحية. وعليه، شكّل إطلاق منصة (SPI) لأول مرة في دولة الإمارات العربية المتحدة إنجازاً مهماً في تقدم الذكاء الجراحي لتحقيق تحوّل في رحلة الجراحة، ووضع معايير مثلى تهدف إلى توفير رعاية متسقة وعالية الجودة للمرضى".

ومن جانبه، قال لؤي أبو الهوى، المدير العام لمنطقة الخليج لشركة "جونسون آند جونسون ميدتك الشرق الأوسط": "إن بدء استخدام منصة (SPI) في مستشفى دانة الإمارات يُمثّل دليلاً واضحاً على دور التعاون الهادف بين مؤسسات الرعاية الصحية وشركاء القطاع في تحقيق تقدم غير مسبوق في رقمنة خدمات رعاية المرضى. وبفضل إدارة التغيير الاستثنائية التي قادتها فرق شركتنا ومستشفى دانة الإمارات في الأقسام المتعددة للمستشفى، استُكملت عمليات اعتماد المنصة خلال ستة أسابيع فقط، مما يمثل انخفاضاً بنسبة 50% في الجدول الزمني المعتاد لاعتمادها".[1]

وفي هذا الصدد، قال الدكتور حازم المومني، رئيس قسم الجراحة في مستشفى دانة الإمارات للنساء والأطفال:

"يتطلع جراحونا في مستشفى دانة الإمارات للنساء والأطفال إلى تحقيق آثار إيجابية ونتائج متميزة في جودة العمليات الجراحية. فمنذ أن قدمنا أدوات منصة (SPI) في وقت سابق من هذا العام، كان هناك شعور أولي لدى فرقنا بأنها أصبحت قادرة بشكل أفضل على إدارة المتغيرات المحتملة في غرف العمليات والتي تؤثر على الاتساق والكفاءة. ونعتقد أن هذا الأمر سيسمح لنا بتقديم مستويات أعلى من الجودة الشاملة في الرعاية مع الاستفادة بشكل أكثر فاعلية من الوقت المخصص للإجراءات الجراحية في غرف العمليات".

وشملت المرحلة الأولية من الشراكة قيام شركة "جونسون آند جونسون ميدتك الشرق الأوسط" بتطبيق منصة (SPI) لجراحات السمنة في مستشفى دانة الإمارات. ويناقش الفريق توسيع نطاق تطبيقات المنصة لتشمل مختلف التخصصات الجراحية، بما فيها الجراحة العامة وجراحة المسالك البولية وجراحة العظام، إضافةً إلى وضع خطط لتنفيذ المنصة على نطاق أوسع في مستشفيات الدولة وعموم منطقة الشرق الأوسط.

وتجدر الإشارة إلى أن منصة (SPI) مُصممة لتدعم المستشفيات في إنشاء دورة مستمرة من تحسينات الجودة وتعزيز أداء فرق غرف العمليات. ويُظهر تحليل بيانات العملاء[2] أن منصة (SPI) يمكن أن تؤدي إلى تقليل التباين في وقت الجراحة بالنسبة لجراحة القولون بنسبة تصل إلى 50%، إلى جانب تحسين الكفاءة في إجراءات تحويل مسار المعدة بطريقة (Roux-en-Y) من خلال تخفيض متوسط وقت الجراحة بنسبة تصل إلى 28%، وكذلك تسريع منحنى التعلّم للجراحين المبتدئين الذين يجرون جراحات فغر اللفائفي العكسي.

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نبذة عن شركة "جونسون آند جونسون ميدتك"

نهدف في "جونسون آند جونسون ميدتك" إلى تطوير مستقبل التدخلات الطبية وتمكين الجميع من الاستمتاع بعيش حياة أفضل عبر قيامنا بتحفيز الخبرات والقدرات المتنوعة في قطاع الرعاية الصحية، وتمكين التقنيات الهادفة، وإطلاق العنان للجميع لاكتشاف شغفهم. وعلى مدار أكثر من 100 عام، دعمنا الابتكارات والإنجازات العلمية المتقدّمة ووفرنا حلولاً غير مسبوقة للاحتياجات الطبية غير الملباة، واضعين بذلك تصورات جديدة لمستقبل الرعاية الصحية. فمن خلال حلولنا في مجالات الجراحة العامة وجراحة العظام والجراحات البصرية والتدخلات الطبية، نواصل المساعدة في إنقاذ الأرواح، وبناء مستقبل تعتمد فيه حلول الرعاية الصحية على التقنيات الذكية أكثر من اعتمادها على التدخلات الجراحية، وتكون أكثر ملائمةً للاحتياجات الشخصية للمرضى.

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إخلاء المسؤولية حول منصة "معهد العمليات الجراحية" (SPI)

1. يتمّ طرح الإصدار 2.0 من برنامج "مدير العمليات الجراحية" ("البرنامج") أو الإصدارات اللاحقة منه بواسطة شركة "معهد العمليات الجراحية ألمانيا محدودة المسؤولية" ("SPI")

2. البرنامج ليس جهازاً طبياً. وهو مخصص فقط للاستخدام من قبل (1) الطاقم الطبي المرخص له بالممارسة، و(2) ("المستخدمون المعتمدون") داخل المستشفيات.

3. يمكّن البرنامج المستخدمين المعتمدين من توثيق خطوات العملية العامة و/أو الخاصة بالطاقم في المستشفى لتدخلات طبية معينة، مثل الخطوات المصممة والموافق عليها من قبل المستخدمين المعتمدين ("تسلسل سير العمل").

4. ملحوظة مهمة: تأتي بعض مهام تسلسل سير العمل المستخدمة في البرنامج مع خطوات معبأة مسبقاً لتثبيت الأجهزة الطبية التي تقوم شركات "جونسون آند جونسون للأجهزة الطبية" ("JJMDC") بما يتماشى مع أدلة إرشادات الاستخدام و/أو التقنيات الجراحية لهذه الأجهزة الطبية. ومع ذلك، لا تتضمن مهام تسلسل سير العمل هذه بالضرورة جميع المعلومات ذات الصلة بهذه الأجهزة الطبية، ولا تحل محل المعلومات الكاملة الواردة في أدلة إرشادات الاستخدام و/أو التقنيات الجراحية. يرجى زيارة الموقع الإلكتروني https://www.e-ifu.com/ للحصول على المعلومات الكاملة المتعلقة بالأجهزة الطبية لشركة "جونسون آند جونسون للأجهزة الطبية".

5. عندما يعرض البرنامج تسلسل سير العمل الذي صممه ووافق عليه المستخدم المعتمد، لا تتحمل (SPI) بعد ذلك أي مسؤولية عن خطوات العملية الفردية أو دقتها أو صحتها أو اكتمالها أو جودة المعلومات الطبية والمحتوى كما هو مدمج في البرنامج. ويظل المستخدم المعتمد هو المسؤول الوحيد والذي يتحمل المساءلة تجاه مرضاه عن التدخل الطبي الذي يتم إجراؤه أثناء استخدام البرنامج.