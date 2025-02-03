المملكة العربية السعودية: أعلن "مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي" عن إطلاق مركز متطور لعلاج الأورام في المملكة العربية السعودية. ويستقبل المركز المرضى من جميع أنحاء دول الخليج، ويجمع بين الخبرة المعروفة عالميًا لـ "جونز هوبكنز ميديسن" في علاج الأورام والبنية التحتية المتقدمة للرعاية الصحية في المملكة، حيث يوفر حلولاً مخصصة لتلبية الاحتياجات الفريدة للمنطقة.

ومع توقع زيادة حالات الإصابة بالسرطان في دول الخليج بنسبة تفوق 140٪ بين عامي 2020 و2040، يعالج المركز الحاجة الملحة للرعاية المتقدمة والمتخصصة لمرضى السرطان. وتسلط المبادرة الضوء على التزام "مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي" بمواجهة تحديات نظم الرعاية الصحية في المنطقة، بما يتماشى مع المعايير الدولية، ويعزز ريادة دول الخليج في تقديم خدمات متميزة لعلاج الأورام على الساحة العالمية.

ويختص مركز التميز لعلاج الأورام في علاج سرطان الثدي والقولون والبروستاتا - ثلاثة من أكثر أنواع السرطان انتشارًا في دول الخليج، ويوفر نهجًا شاملاً لرعاية مرضى السرطان. وتشمل خدماته الكشف المبكر والتشخيص الدقيق وخيارات العلاج المتقدمة وبرامج دعم الناجين، مما يؤسس لنموذج رعاية شامل يركز على المريض. ومن خلال البروتوكولات القائمة على الأدلة والتقنيات المتطورة وفريق الخبراء متعدد التخصصات، يشكّل المركز ركيزة للتميز العالمي في رعاية مرضى السرطان من دول الخليج.

وقال الدكتور مايكل والش، الرئيس التنفيذي لمركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي: "إن إطلاق مركز التميز لعلاج الأورام يمثل محطة بارزة في شراكتنا مع جونز هوبكنز ميديسن، مما يدل على التزامنا المشترك بتطوير الرعاية الصحية في المملكة ودول الخليج عمومًا. ومن خلال دمج الخبرة المعروفة عالميًا لـ جونز هوبكنز ميديسن مع البنية التحتية المتطورة للرعاية الصحية في المملكة، فإننا نستجيب لتحديات علاج الأورام في المنطقة ونضع معيارًا عالميًا جديدًا لرعاية مرضى السرطان".

ويعتبر مركز التميز لعلاج الأورام ثمرة الشراكة القائمة منذ عشر سنوات بين أرامكو و"جونز هوبكنز ميديسن"، حيث يجمع بين الخبرة المعترف بها دوليًا والحلول المصممة خصيصًا للمنطقة. ومن خلال معالجة التحديات الصحية الخاصة بدول الخليج، يدل المركز على الدور الريادي للمنطقة في تطوير الرعاية المقدمة لمرضى السرطان مع المساهمة في ابتكارات الرعاية الصحية العالمية.

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