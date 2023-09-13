مصر، القاهرة، أعلنت رسميا جوميا منصة التجارة الالكترونية الرائدة في السوق المصرية عن اختيارها عبد اللطيف عُلما في منصب الرئيس التنفيذي ليقود رحلة نجاح جديدة للشركة في مصر.

كما تم تصعيد هشام الجابري الرئيس التنفيذي السابق للشركة لمنصب رئيس القطاع التجاري للمجموعة على النطاق القاري CCO بعد النجاحات التي حققها على مدار عمله في جوميا والاستفادة من خبراته على مستوى المجموعة.

وفي إطار تعليقه على هذا الاختيار، قال عبد اللطيف عُلما الرئيس التنفيذي الجديد لشركة جوميا مصر: "أنه لمن دواعي سروري أن أتولى قيادة الشركة في واحدة من أكبر الأسواق التي تعمل بها جوميا وهي السوق المصرية، نحن ملتزمون بتحسين حياة عملائنا وأن نكون اختيارهم المفضل دائماً للتجارة الإلكترونية والخدمات المالية. أشعر بالشرف بأن أكون جزءًا من قصة نجاح جوميا في مصر، الذي تحقق بفضل الاهتمام برضا العملاء والمدفوعات الآمنة والشراكات القوية مع الجهات العالمية والمحلية. فريقنا المتفاني هو مفتاح نجاحنا الآن وفي المستقبل، وأنا واثق من أننا سنحقق إنجازات أكبر دائمًا، ونحافظ على ثقة عملائنا".

انضم عبد اللطيف إلى منصب الرئيس التنفيذي لجوميا مصر بعد أن تقلد عدة مناصب منها نائب الرئيس لنمو الأعمال والمدير التنفيذي لجوميا باي مصر والمدير التنفيذي لجوميا باي للمجموعة.

عمل عبد اللطيف كاستشاري بشركة ماكنزي، وهو عضو في الفريق المؤسس لمكتب ماكنزي القاهرة ، كما يعد من المؤسسين ورئيسًا لمجلس أمناء لمؤسسة مجموعة العشرين T20.

كما يعتبر عُلما رائد أعمال مساهم بارز في مجال التجارة الإلكترونية والتسويق الرقمي والإعلانات والذكاء الاصطناعي و تكنولوجيا الرعاية الصحية.

يحمل عُلما شهادة الماجستير في إدارة الأعمال من إنسياد ٢٠٠٨، وشهادة البكالوريوس في علوم الحاسوب (B.Sc) والماجستير في علوم الحاسوب (M.Sc) من جامعة كونكورديا في مونتريال والجامعة الألمانية في القاهرة على التوالي.

وعبر هشام الجابري، رئيس القطاع التجاري للمجموعة، عن سعادته بهذا المنصب والإنجازات التي تحققت من قبل جوميا في مصر في مجالات متعددة، خاصة من خلال الشراكات المتنوعة التي تم عقدها في الفترة الأخيرة. وقال هشام الجابري: "لدينا خطة لمواصلة هذه النجاحات على مستوى القارة الأفريقية، ونتمنى لعبد اللطيف علما التوفيق في قيادة الشركة في الفترة القادمة".

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