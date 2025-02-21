تحت رعاية معالي قيس بن محمد اليوسف، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار

مسقط، عُمان: انطلقت اليوم فعاليات جولة مايكروسوفت العالمية للذكاء الاصطناعي في العاصمة العُمانية مسقط، تحت رعاية معالي وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، قيس بن محمد اليوسف، وبمشاركة نخبة من القادة والخبراء في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. تهدف الجولة إلى تسريع وتيرة التحول الرقمي في السّلطنة، حيث استعرضت "مايكروسوفت" خلال هذا الحدث الحصري، أحدث حلولها التقنية من تطبيقات الذكاء الاصطناعي المتقدمة التي تُمكن المؤسسات في مختلف القطاعات من دفع عجلة الابتكار، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، وفتح آفاقٍ جديدة للنمو الاقتصادي بشكلٍ عام.

شهِد الحدث إلقاء مجموعة من الكلمات الرئيسية لكبار التنفيذيين في مايكروسوفت، من بينهم سامر أبو لطيف، رئيس مايكروسوفت في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، وتشارلز نحاس، المدير العام الإقليمي للحلول التجارية في مايكروسوفت الشرق الأوسط، وهاري كامبانيس، قائد مجموعة الأعمال لتطبيقات الأعمال في مايكروسوفت لمنطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا.

وفي كلمته الافتتاحية، شدد سامر أبو لطيف، رئيس مايكروسوفت في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، على الدور الجوهري للذكاء الاصطناعي في رسم مستقبل سلطنة عُمان، قائلًا: "يسرّني التواجد اليوم في دولة لطالما تبنّت التقدم التكنولوجي كمحرّك أساسي للنمو الاقتصادي. فعلى مدار أكثر من 20 عامًا، عزّزنا شراكتنا مع السلطنة لدعم تطورها، ومع استمرار مسيرتها نحو تحقيق أهداف رؤية 2040، نؤكد التزامنا بتوفير أحدث الحلول السحابية والتقنيات الذكية التي تساعد المؤسسات العُمانية على تحقيق إنجازات أكبر."

من جانبه أكّد الشيخ سيف بن هلال الحوسني، مدير عام مايكروسوفت في سلطنة عُمان والبحرين، أن الذكاء الاصطناعي أصبح ركيزة أساسية لتحسين الابتكار وتطوير الأعمال، مضيفًا: "في مايكروسوفت، نحرص على تمكين المؤسسات من الاستفادة الكاملة من أحدث الحلول السحابية وتقنيات الذكاء الاصطناعي من الطراز العالمي لتطوير أعمالها بشكلٍ ملموس، ودعم جاهزيتها لمواجهة التحديات المستقبلية، بما يدعم مسيرة الدولة نحو اقتصادٍ رقمي أكثر تطورًا وابتكارًا".

وانضم إلى الحوسني على المسرح أحمد الحبيب، رئيس قسم تكنولوجيا المعلومات –مكتب إدارة المشاريع في بنك الإسكان العماني، الذي سلط الضوء على كيفية اعتماد المؤسسة لنظام Microsoft 365 Copilot لتعزيز الإنتاجية ورفع كفاءة العمليات المختلفة داخل البنك.

واختتم الحوسني كلمته بتوجيه الشكر إلى شركاء مايكروسوفت الداعمين لفعالية "جولة الذكاء الاصطناعي من مايكروسوفت في مسقط"، وخاصة IITC، و Netways ، وTeKnowledge، و Wizard Cyber، وInsomea ، وGulf Leaders Circle ، معربًا عن تطلُّعه لاستمرار هذا التعاون المثمر لدعم تبنّي الذكاء الاصطناعي وتعميق الابتكار.

وخلال الحدث سلّطت مايكروسوفت الضوء على عدة نماذج ناجحة لشراكاتها الاستراتيجية مع عدد من المؤسسات العُمانية، التي تبنّت تقنيات الذكاء الاصطناعي وتمكّنت من تطوير قدراتها على الإنتاج والابتكار.

في قطاع التعليم، استفادت وزارة التربية والتعليم من حلول مايكرو سوفت للذكاء الاصطناعي في تطوير روبوت محادثة متقدم يوفّر وصولًا فوريًا إلى المعلومات، كما مكّنت الوزارة المعلمين والطلاب من تحسين أساليب التدريس والتعلم الخاصة بهم باستخدام " " Microsoft Copilot .

. ومن جانبها، تعمل جامعة التقنية والعلوم التطبيقية على تمكين أعضاء هيئتها التدريسية من إنشاء المحتوى الدراسي وتبسيطه عن طريق " " Microsoft Copilot ، فضلًا عن تطوير نظام ذكاء اصطناعي متكامل مدمج ضمن نظام إدارة التعلم الخاص بها.

، فضلًا عن تطوير نظام ذكاء اصطناعي متكامل مدمج ضمن نظام إدارة التعلم الخاص بها. وفي قطاع الاتصالات، تبنّت "عُمانتل" حلول مايكروسوفت لتحسين كفاءة العمليات وتطوير إنتاجية الموظفين باستخدام تقنية " Microsoft 365 Copilot " ، ودمج تقنيات الأمن السيبراني المدعومة بالذكاء الاصطناعي من مايكروسوفت لحماية بيئتها الرقمية من التهديدات المحتملة.

، ودمج تقنيات الأمن السيبراني المدعومة بالذكاء الاصطناعي من مايكروسوفت لحماية بيئتها الرقمية من التهديدات المحتملة. أما في قطاع الطاقة، فقد اعتمدت شركة OQ تقنية " Microsoft 365 Copilot لتعزيز الكفاءة والإنتاجية، إلى جانب تطوير حلٍّ ذكيٍّ قائمٍ على الذكاء الاصطناعي لتحسين عملية فرز المرشحين للوظائف الشاغرة، مما ساهم في دعم الموظفين، وتبسيط حركة سير العمل، ورفع مستوى الكفاءة التشغيلية داخل الشركة .

وشهد الحدث تكريم عدد من المؤسسات العُمانية التي نجحت في تحقيق تحولات جذرية داخل قطاعاتها المختلفة بفضل دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي فيها، ومنها وزارة التربية والتعليم، المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، بنك الإسكان العُماني، الشركة العُمانية للاتصالات (عُمانتل)، شركةOQ، شركة رينيسانس للخدمات، وجامعة التقنية والعلوم التطبيقية.

جديرٌ بالذكر أن الفعالية تضمنت عقد عددٍ من الجلسات النقاشية المتخصصة حول أدوات وحلول الذكاء الاصطناعي الرائدة من مايكروسوفت بما في ذلك "Microsoft Copilot"، و"Copilot Agents"، والمصممة خصيصًا لتطوير الإنتاجية في بيئات الأعمال المختلفة. كما ناقشت الجلسات أيضًا ممارسات الذكاء الاصطناعي المسؤول، مما يؤكد التزام مايكروسوفت باستخدام الذكاء الاصطناعي بشكلٍ أخلاقي وشفّاف. وخلال الجلسات قدّم خبراء مايكروسوفت عروضًا حيّة استعرضوا خلالها الإمكانات المبتكرة للذكاء الاصطناعي في أجهزة "Microsoft Surface"، حيث أُتيحت للحضور من قادة الأعمال والمتخصصين في تكنولوجيا المعلومات فرصة استكشاف التكامل السلس بين أجهزة "Surface AI PCs "، وأحدث أجهزة" Copilot+ PCs" مع تطبيق " Microsoft Copilot " وغيرها من حلول الذكاء الاصطناعي، بما يعزز الكفاءة التشغيلية ويُنمّي الإبداع.

ومع استمرار الذكاء الاصطناعي في إعادة تشكيل مستقبل الأعمال، تؤكد جولة مايكروسوفت التزامها بدعم التحوّل الرقمي عبر تزويد الشركات والجهات الحكومية العُمانية والمطورين بالحلول المتقدمة والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي اللامحدودة في تحقيق نمو اقتصادي مستدام في مختلف القطاعات بجميع أنحاء السلطنة.

نبذة عن مايكروسوفت:

مايكروسوفت، شركة رائدة في مجال التكنولوجيا، لديها التزام راسخ بتطوير منصات وأدوات تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتقديم حلول مبتكرة تلبي الاحتياجات المتطورة للعملاء. كما تلتزم الشركة بجعل تقنيات الذكاء الاصطناعي متاحة على نطاق واسع واستخدامها بشكل مسؤول، تماشياً مع رسالتها ومهمتها الرامية إلى تمكين كل شخص وكل مؤسسة حول العالم من تحقيق أقصى قدر من الانجازات".

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