الكويت، الكويت: اختتمت جوجل كلاود فعاليات النسخة السنوية الثانية من "يوم جوجل كلاود الكويت 2025" بنجاح كبير يوم الأربعاء الموافق 5 نوفمبر 2025، حيث استقطبت الفعالية أكثر من 400 مسؤول من أبرز مؤسسات القطاعين العام والتجاري بالكويت. وركزت الفعالية التي حضرها شخصيات رفيعة المستوى، مثل الشيخ عبد الله صباح حمود الصباح من هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، ونجاة إبراهيم من الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات، على مستقبل الذكاء الاصطناعي، وسحابة البيانات، والبنية التحتية الحديثة.

وفي كلمة له حول الأهمية الوطنية لهذا الحدث، قال معالي عمر سعود العمر، وزير الدولة لشؤون الاتصالات: "تمثل شراكة الكويت مع جوجل كلاود خطوة محورية نحو تحقيق "رؤية الكويت الوطنية 2035". ويُعدّ تبني السحابة ضرورة حيوية لتسخير إمكانات الذكاء الاصطناعي وبناء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة. وفي إطار شراكتنا مع جوجل كلاود، فإننا نعمل مع جهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص لتعزيز البنية التحتية الرقمية للدولة، وتحسين القدرات التشغيلية، وخلق بيئة رقمية آمنة لدعم الابتكار".

هذا واستعرض الحدث الذي أقيم على مدار يوم واحد أحدث الابتكارات في منصة جوجل كلاود المحسّنة للذكاء الاصطناعي، ومن ضمنها منصة Gemini Enterprise التي أُعلن عنها مؤخراً، والمصممة لتكون نقطة دخول موحدة تتيح لكل موظف الوصول إلى الذكاء الاصطناعي في بيئة العمل، وتجاوز المهام البسيطة نحو أتمتة سير العمل المؤسسي بالكامل. وتعتمد المنصة على نماذج Gemini الأكثر تقدماً، وتتصل بأمان ببيانات الشركة، من Google Workspace إلى التطبيقات المؤسسية الكبرى مثل SAP وSalesforce، لتوفير ذكاء سياقي دقيق. ومع إدارتها عبر إطار حوكمة مركزي، تمكّن منصة Gemini Enterprise المؤسسات من نشر وكلاء جوجل الجاهزين أو تخصيص وكلاء خاصين بها، ما يضمن قابلية التوسع والتدقيق في التحول الرقمي.

وفي تعليقها على الأثر المحلي لهذه المنصة، قالت شيماء التركيت، المدير العام لشركة جوجل كلاود في الكويت: "يمثل الذكاء الاصطناعي من جوجل فرصة تحويلية لحكومة الكويت ومؤسساتها. ونحن نقدم منصتنا الوكيلة المتقدمة في الكويت Gemini Enterprise، لدفع نتائج فورية للأعمال، وتعزيز الإنتاجية، وتمكين الابتكار السريع. وتعمل جوجل كلاود على تمكين المؤسسات لتكون جاهزة لمستقبل الأعمال، من خلال وضع الذكاء الاصطناعي في صميم كل شيء."

من جانبه، سلط إد وول، المدير الإداري لـ Google Workspace لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، الضوء على الزخم المؤسسي الذي توفره المنصة، قائلاً: "نحن متحمسون للغاية لتبني Google Workspace، والذي يتجلى في اعتماد كيانات رئيسية مثل ديوان رئيس مجلس الوزراء لحلول التعاون السحابية. ويؤكد هذا التحول مستوى الثقة في أدواتنا البديهية والقوية، التي تساعد المؤسسات على تعزيز الابتكار وتحقيق النجاح عبر التعاون."

هذا وأكدت الفعالية على التزام جوجل كلاود الراسخ تجاه الكويت من خلال المشاريع الرئيسية التي تنفذها في إطار التحالف الاستراتيجي المبرم مع الحكومة، والتقدم الملموس المحرز عبر المبادرة الوطنية لتنمية المهارات، ما يعزز تفاني جوجل كلاود في دعم التنمية المستدامة والمستمرة في البلاد.

