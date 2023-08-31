الشارقة، أصدرت قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، قراراً بشأن تعيين سعادة حنان المحمود نائباً لرئيس مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، كما أصدرت سموها قراراً بشأن ترقية وفاء تيمور إلى منصب مدير تنفيذي لمركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات، وذلك اعتباراً من 1 سبتمبر 2023.

بثروة من الخبرة في مجال الإدارة، تتميز مسيرة حنان المحمود المهنية والممتدة لثمانية عشر عاماً، بسجل حافل من الأدوار القيادية والمبادرات التي ارتقت بالرياضة النسائية خاصةً وتنمية المجتمع عموماً. ففي عام 2016، شغلت المحمود لمدة أربع سنوات منصب عضو مجلس إدارة مجلس الشارقة الرياضي، حيث ترأست لجنة الاستثمار فيه، وساهمت في وضع الاستراتيجيات التي تدعم تطوير الرياضة في الإمارة. وتلا ذلك اختيارها عضواً في اللجنة العليا المنظمة للنسخة السادسة من دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات 2020، بعد أن كانت عضوًا ثم رئيسًا للجنة التسويق والفعاليات فيها في نسختين سابقتين.

وفي الفترة من 2017 إلى 2022، أكدت المحمود التزامها بتعزيز الروح الرياضية والمشاركة المجتمعية كعضو في مجلس أمناء جائزة الشارقة للأسرة الرياضية، والتي سلطت الضوء على المواهب الرياضية المستحقة في مختلف المجالات، تبعها تعيينها عضواً في مجلس أمناء جائزة الشيخة جواهر القاسمي للتميز الرياضي، والذي لعبت من خلاله دورًا محوريًا في صياغة استراتيجية الجائزة في نسختها الأولى، وتسليط الضوء على أهم الإنجازات الرياضية لأفراد ومؤسسات المجتمع، وعلى الشخصيات الاستثنائية في المجال. تشرف حنان أيضاً على لجنة التسويق والرعاية للجائزة نظراً لخبرتها التخصصية في هذا المجال.

وتم تعيين المحمود مؤخرًا عضواً في مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة في أغسطس 2023، حيث تأمل من خلال هذا المنصب أن تساهم بخبرتها الطويلة في تطوير الرياضة الوطنية، مما يؤكد التزامها الثابت بتعزيز التقدم الرياضي وتنمية حركة الرياضة النسائية الأولومبية بانضمامها إلى صفوف السيدات المشاركات في قرارات اللجنة، تحقيقاً للتوازن بين الحضور والخبرات الرجالية والنسائية في مجلس الإدارة وأنشطة اللجنة.

إن المشاركة النشطة لحنان المحمود كعضو في اللجنة التنفيذية لمؤسسة الشارقة لرياضة المرأة منذ عام 2021 تجسد التزامها بتمكين وتمهيد مسارات النجاح في الرياضة. علاوة على ذلك، تتولى حنان المحمود منصب عضو مجلس أمناء مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين منذ عام 2021، حيث تقود المبادرات الرامية إلى تمكين المؤسسات المنضوية والارتقاء بها. وتسلط قيادتها الضوء على المناهج المطورة والتدريب المتقدم والأنشطة المبتكرة التي تنمي المهارات الحياتية والإمكانات لدى الأطفال والشباب.

بصفتها المدير التنفيذي في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات قبل هذا التعيين أشرفت حنان على المشروع منذ انطلاقه، وساهمت خلال توليها لهذا المنصب في بناء فريقه وصياغة معايير جديدة للضيافة وتنظيم الفعاليات في المنطقة لأكثر من عقد من الزمن.

وامتداداً للمسيرة الناجحة لمركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات، يأتي قرار قرينة سمو حاكم الشارقة بتعيين وفاء تيمور استناداً إلى مسيرتها المهنية الممتدة لأكثر من 16 عاماً، حيث بدأت حياتها المهنية كمحللة أعمال في شركة طيران الإمارات، وأظهرت براعة استثنائية في إدارة المشاريع وبناء العلاقات مع العملاء والموردين. ثم قدمت مساهمات عدة لمركز دبي التجاري العالمي بصفتها محللة أعمال أولى، وساهمت في بناء وتحليل وثائق الموارد والإيرادات، والموازنات، والبيانات المالية. كما عززت تيمور سيرتها المهنية بتمتعها بقدر عالٍ من الكفاءة في تطوير ومراجعة التقارير المالية، إلى جانب مهارتها في إدارة وإطلاق العديد من المشاريع الخاصة بقسم إدارة الفعاليّات والضيافة ودراسة فعاليتها عن طريق تحليل أنماط سوق الضيافة ومتطلبات العملاء.

رحب مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات بوفاء في منصب مدير الجودة الشاملة، حيث تسلَّمت قيادة مبادرات الصحة والسلامة، وعملت على تطوير وحدة خدمة العملاء، وأجرت تقييمات إدارية شاملة رفعت من أداء المركز بشكل عام. وتقديراً لأدائها المتميز، استحقت تيمور ترقية إلى منصب نائب المدير التنفيذي والذي عملت فيه على مدار السنوات الخمس الماضية، إذ أظهرت مهارات قيادية بارزة، فضلاً عن دورها في صياغة استراتيجيات عمليّة ترتكز على احتياجات السوق وتقنيات قياس الأداء.

وحول مسيرتها في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات والتي بدأت منذ سبع سنوات، شغلت تيمور العديد من الأدوار الرئيسية التي ساهمت بشكل أساسي في تطوير المركز ونجاحه. ونظراً لتمتعها بالخبرة في الإشراف على العمليّات، وقيادة استراتيجية الأعمال، وبناء الفرق، والتخطيط الاستراتيجي، فإن توليها للمنصب الجديد من شأنه أن يتقدم بمركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات إلى الريادة في قطاع الضيافة بإمارة الشارقة، والتقدم به نحو آفاق جديدة.

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