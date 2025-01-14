سعادة المزروعي: التوسعة تعكس نجاح استراتيجيات الهيئة في توفير أفضل الخدمات للمستثمرين ومساعدتهم لتنمية وتطوير أعمالهم.

- تنفيذ عمليات توزيع قطع الغيار وصيانة معدات توربينات الرياح وأنظمة الطاقة الشمسية والمائية

- تعزيز سلسلة الإمداد وخفض زمن الاستجابة في توفير قطع الغيار للمشاريع الكبرى التي تنفذها الشركة في الدولة والمنطقة

الشارقة: في خطوة تعكس المكانة التي تحتلها إمارة الشارقة وهيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي كبيئة استثمارية نموذجية لنمو الشركات وتوسعها في أسواق المنطقة والعالم، أعلنت شركة "جنرال إلكتريك فيرنوفا" الشركة العالمية المدرجة ضمن بورصة نيويورك تحت الرمز (GE) والمتخصصة في تقنيات توليد ونقل الطاقة الكهربائية، عن توسعة أعمالها في المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي، وتعزيز قدراتها التخزينية والتشغيلية الحالية عبر تدشين مستودع لها في المنطقة بمساحة 4300 قدم مربع، لتلبية الطلب المتزايد على خدماتها في الوقت الذي تشهد فيه الشركة نمواً سريعا في عملياتها.

وتم تدشين المستودع الجديد وقص الشريط للشركة من قبل سعادة سعود سالم المزروعي، مدير هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي، وإيريك شوسين نائب الرئيس والمدير التنفيذي لقطاع نقل الطاقة في شركة "جنرال إلكتريك فيرنوفا، وجال سعادة المزروعي برفقة عدد من مسؤولي الهيئة في أقسام المستودع الجديد، واطلعوا على أنظمة التخزين المتطورة التي تضمن سرعة وكفاءة العمليات التشغيلية، وتعرفوا على أحدث المعدات والتقنيات المبتكرة في مجال الطاقة الكهربائية، مثل تقنيات التوربينات الغازية، واستمع سعادة المزروعي إلى شرح وافٍ حول الحلول التقنية المتطورة التي تقدمها الشركة والقدرة اللوجستية للمستودع الجديد في تعزيز إمكانيات الشركة على تلبية احتياجات الأسواق المحلية والعالمية.

تعزيز سلسلة الإمداد

وسيتم تخصيص المستودع لتنفيذ عمليات توزيع قطع الغيار وإصلاح وصيانة المعدات الخاصة بقطاع الطاقة الكهربائية، بما في ذلك توربينات الرياح وأنظمة الطاقة الشمسية والمائية، حيث يهدف المستودع إلى دعم العمليات اللوجستية للشركة، وتعزيز سلسلة الإمداد وخفض زمن الاستجابة في توفير قطع الغيار للمشاريع الكبرى التي تنفذها الشركة في الدولة والمنطقة، مما يعزز قدرة المتعاملين على الحفاظ على استمرارية عملياتهم وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة التشغيلية.

تنمية اقتصادية مستدامة

وأعرب سعادة سعود سالم المزروعي عن سعادته بتوسعة أعمال الشركة في المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي، مؤكداً أن هذه الخطوة تبرز نجاح استراتيجيات الهيئة في توفير أفضل الخدمات للمستثمرين وتسخير كافة الإمكانات التي تضمن للشركات بيئة حاضنة لاستثماراتهم ومساعدتهم على توسيع أعمالهم والارتقاء بها وخدمة عملائهم في أسواق المنطقة والعالم، مشيراً إلى أن حرة مطار الشارقة الدولي تواصل تعزيز مكانتها كمركز استثماري جاذب في القطاعات الاقتصادية النوعية ومن ضمنها الطاقة المتجددة والصناعات المتقدمة، بما يساهم في تعزيز التنويع الاقتصادي في إمارة الشارقة ويدعم جهود الدولة في تعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر منخفض الكربون، وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة بما يتماشى مع مستهدفات استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050.

وأشار سعادة المزروعي إلى أن ما تشهده المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي من عمليات توسعة من قبل الشركات المستثمرة واختيارهم للمنطقة كنقطة للتوسع والوصول إلى أسواق العالم جاء نتيجة الخدمات والموقع الجغرافي والتسهيلات المتنوعة والمرافق الحديثة والمتطورة التي توفرها لجذب المستثمرين وتقديم الدعم اللازم لهم للارتقاء بأعمالهم، وتطوير وتنمية استثماراتهم، مؤكداً حرص المنطقة على مواصلة هذا النهج، والعمل على توفير كل التسهيلات بما يضمن مصلحة المستثمرين.

كفاءة العمليات التشغيلية

من جانبه قال إيريك شوسين أن قرار التوسع الجديد جاء نتيجة للمزايا التنافسية التي تقدمها المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي، وموقعها الاستراتيجي الفريد والبنية التحتية المتطورة التي توفرها، والتي تتيح لنا الوصول السريع والفعال إلى الأسواق المحلية والعالمية مما يسهل علينا تنفيذ عملياتنا اللوجستية وتوزيع قطع الغيار والمعدات الخاصة بقطاع الطاقة الكهربائية بشكل أسرع وأكثر كفاءة، مشيراً إلى أن الشركة تمتلك أكثر من 130 عاماً من الخبرة، في مجال توفير الطاقة وتوليد الكهرباء، وتضم حوالي 80 ألف موظف في أكثر من 140 دولة حول العالم، ويأتي هذا التوسع الجديد في إطار حرصها على المساهمة في تعزيز القدرة الإنتاجية من الطاقة الكهربائية في دولة الإمارات ولا سيما أن الشركة تتواجد في الإمارات منذ أكثر من 50 عاماً، وتمثل محطة الحمرية المستقلة لتوليد الطاقة الكهربائية في الشارقة أحد أهم مشاريعها الرئيسية.

وتعد هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي وجهة استثمارية مميزة في إمارة الشارقة، من خلال الفرص الهائلة والخدمات التنافسية والبنية التحتية المتطورة المخصصة لدعم الشركات في القطاعات التجارية والصناعية والخدمية المتنوعة، بالإضافة إلى ما توفره من التسهيلات الجمركية وسرعة إصدار التراخيص وخدمات الشحن والتخليص الجمركي الفوري، وخدمات أخرى تعزز من بيئة الأعمال المتكاملة الداعمة للمستثمرين في مختلف القطاعات.

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