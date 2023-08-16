في أحدث تقاريرها للاستدامة

التقرير العالمي يسلط الضوء على شراكات جنرال إلكتريك دعماً لمبادرات الاستدامة في مصر ودولة الإمارات

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أصدرت شركة "جنرال إلكتريك"، المدرجة في بورصة نيويورك بالرمز (GE)، مؤخراً تقريرها السنوي للاستدامة واستعرضت فيه التقدم التي حققته حتى الآن في برامج الاستدامة والتنوع والإنصاف والشمولية. يؤكد هذا التقرير التزام "جنرال إلكتريك" بتلبية احتياجات الاستدامة الملحة في العالم، وكشفت فيه عن استثمارها 4.2 مليار دولار في أنشطة البحث والتطوير خلال عام 2022 لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وإحداث التحول المنشود فيه.

وتندرج bb على متن طائرات مزودة بمحركات من صنع GE Aerospace أو شركائها.

ومع التزامها بتوفير الطاقة الكهربائية وإزالة الكربون في آن معاً، تواصل GE Vernova تلبية الطلب العالمي المتزايد على إمدادات كهرباء أكثر استدامة وموثوقية بأسعار معقولة، مع العمل في الوقت نفسه على إزالة الكربون من مختلف القطاعات الصناعية. وتعمل "جنرال إلكتريك" وعملائها على إزالة الكربون بذكاء وكفاءة من خلال نشر توربينات الرياح البرية والبحرية، والتوربينات الغازية عالية الكفاءة، وتطوير الجيل القادم من حلول الطاقة النووية، فضلاً عن استخدام التكنولوجيا المتقدمة لتحديث ورقمنة الشبكات الكهربائية.

وفي قطاع الطيران، وصل معدل إقلاع الطائرات المزودة بمحركات من صنع GE Aerospace أو شركائها إلى طائرة كل ثانيتين خلال العام الماضي. وساهم تطوير الشركة للجيل الجديد من المحركات المدعومة بأحدث ابتكارات الديناميكا الهوائية وعلوم المواد وآليات الاحتراق في خفض انبعاثات غازات الدفيئة وتحسين كفاءة استهلاك الوقود بدرجة كبيرة. ويعتبر دعم GE Aerospace المتواصل لمبادرات اعتماد وقود الطيران المستدام بالكامل عاملاً أساسياً لتحقيق أهداف إزالة الكربون من قطاع الطيران وتمهيد الطريق نحو مستقبل أكثر كفاءة لهذا القطاع.

وفي إطار تعليقها على التقرير، قالت الدكتورة داليا المثنى، رئيس شركة "جنرال إلكتريك" في الإمارات والرئيس العالمي للشؤون الاستراتيجية والعمليات في الأسواق العالمية: "حققنا تقدماً ملموساً في تنفيذ أولويات الاستدامة خلال عام 2022، ويعود الفضل في ذلك إلى حلولنا المتكاملة التي تدعم مسار التحول نحو مستقبل أنظف لقطاع الطاقة بما يحقق مصلحة الأجيال القادمة. ويوضح تقرير الاستدامة لعام 2022 الدور المهم الذي تلعبه ’جنرال إلكتريك‘ على مستوى العالم لتعزيز الابتكار والتعاون وخلق قيمة طويلة الأجل؛ ليس فقط لتحقيق مستقبل أفضل للشركة، وإنما للمساهمة أيضاً في بناء عالم أكثر استدامة".

وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أشار التقرير العالمي إلى المبادرات التي دعمتها "جنرال إلكتريك" في كل من دولة الإمارات ومصر كدليل ملموس على مساعي الشركة لبناء مستقبل أكثر استدامة. فخلال انعقاد مؤتمر الأطراف COP27 في مصر في نوفمبر الماضي، دعمت GE Vernova مبادرات إزالة الكربون في الدولة من خلال تشغيل التوربينات الغازية على الوقود الممزوج بالهيدروجين والغاز الطبيعي لأول مرة في القارة الأفريقية. كما وقعت GE Vernova اتفاقية مع الشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي (إيجاس) وشركة "سي سبليت تكنولوجيز" لإزالة الكربون من الأنشطة الصناعية على امتداد خليج السويس، وواصلت إزالة الكربون من بعض المنشآت العاملة في مجال التكرير والبتروكيماويات في الدولة.

يسلط التقرير الضوء كذلك على أهمية العمل العالمي الموحد لمكافحة التغير المناخي، وأشار إلى الدور الريادي لدولة الإمارات في مسار الاستدامة العالمية. ونوّه إلى جهود الدولة في تشغيل أول رحلة طيران في الشرق الأوسط باستخدام وقود طيران مستدام من نوعية SAF بنسبة 100% في أحد محركي الطائرة من طراز GE90صنع GE Aerospace. وأشار التقرير كذلك إلى دعم GE Vernova لمبادرة الإمارات الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050 من خلال توقيع اتفاقية مع شركة الإمارات العالمية للألمنيوم لتحديث أربعة توربينات غازية لديها من طراز GE 9F وتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة بمعدل يصل إلى 74 ألف طن سنوياً. وبصفتها الدولة المضيفة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)، تلعب دولة الإمارات دوراً محورياً في قيادة الحوار العالمي حول التغير المناخي، وتفخر "جنرال إلكتريك" بكونها شريكاً داعماً للدولة بهذا الشأن.

أكد التقرير أيضاً أن تركيز "جنرال إلكتريك" على برامج التنوع والإنصاف والشمولية ساعدها على إحداث تأثير بيئي واجتماعي إيجابي حول العالم. وأشار إلى أن القوة العاملة للشركة تضم موظفين وموظفات من حوالي 170 دولة وإقليم ومنطقة. وتشغل النساء حالياً منصبين من أصل أربعة مناصب قيادية في مجلس إدارة الشركة. وتبذل "جنرال إلكتريك" قصارى جهدها لدعم مشاركة المواهب المتنوعة، وتبني ثقافة الشمولية الوظيفية، والمساواة بين الجنسين، وتوفير الفرص للمجتمعات المُهمشة.

#بياناتشركات

- انتهى -



