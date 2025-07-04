الإطلاق يشمل سيارة جيلي EX5 الكهربائية بالكامل، إلى جانب طراز آخر سوبر هجين قابل للشحن لتلبية الطلب المحلي المتنامي على المركبات الكهربائية المصممة وفق أعلى مستويات الابتكار والجودة.

الكهربائية بالكامل، إلى جانب طراز آخر سوبر هجين قابل للشحن لتلبية الطلب المحلي المتنامي على المركبات الكهربائية المصممة وفق أعلى مستويات الابتكار والجودة. جميل للسيارات تواصل مسيرتها الحافلة وتبني على خبرتها التي تمتد إلى 80 عاماً من التميز في عالم السيارات بصفتها موزعاً ومزوداً لحلول التنقل، بينما تبرز جيلي أوتو كشركة رائدة في مجال القيادة الذكية.

جميل للسيارات تفوز باتفاقية التوزيع بعد تنافس مع شركات محلية وعالمية.

ميلانو، إيطاليا: أعلنت جميل للسيارات، الرائدة في تقديم الحلول في مجال التنقل والشريك المفضل للعديد من أرقى العلامات التجارية للسيارات، عن توقيع اتفاقية توزيع مع جيلي أوتو، المجموعة الرائدة عالمياً في مجال السيارات والمعروفة بالتزامها الراسخ بالابتكار والسلامة، لطرح مركبات العلامة العاملة بالطاقة الجديدة في السوق الإيطالية. وتشكل إيطاليا سوقاً جديداً للطرفين الرائدين في قطاع السيارات. وقد فازت جميل للسيارات باتفاقية التوزيع هذه عبر عملية تنافسية شاركت فيها شركات محلية وعالمية، وذلك بعد مدة قصيرة من فوزها باتفاقية مماثلة في بولندا في شهر أبريل الماضي.

وتمثل إيطاليا أحد أبرز الأسواق الأوروبية وتتمتع بإمكانات واعدة، حيث يمكن لقطاع مركبات الطاقة الجديدة أن يحقق فيها نمواً ملحوظاً. ففي الأشهر الخمسة الأولى من عام 2025، بلغ إجمالي المبيعات من المركبات الكهربائية والمركبات الكهربائية الهجينة القابلة للشحن نسبة 11% من السوق الإيطالية، وهو ما يمثل ارتفاعاً كبيراً بنسبة 132% في عمليات تسجيل السيارات الكهربائية على أساس سنوي، مما يشير إلى وجود طلب قوي على العلامات التجارية الدولية المبتكرة. وتُشكل هذه المؤشرات فرصة استراتيجية طويلة الأمد لجميل للسيارات، وتُعزز من خطط توسعها في الأسواق الواعدة. وستعمل جميل للسيارات - إيطاليا على توفير أحدث تقنيات السيارات، وتشكيلة جديدة من المركبات عالية الجودة، وخدمة عملاء متميزة للسائقين، مع المساهمة في دفع عجلة التحول المتنامي للدولة نحو حلول التنقل الكهربائية.

وستطلق جميل للسيارات - إيطاليا رسمياً طرازين بارزين من سيارات جيلي أوتو خلال الربع الأخير من العام الحالي، وهما جيلي EX5، وهي سيارة دفع رباعي(SUV) كهربائية بالكامل من الجيل القادم، وطراز آخر سوبر هجين قابل للشحن. وتتميز سيارات جيلي أوتو بهندستها المعيارية المتطورة، مما يضمن توفير تصميم عصري، وميزات أمان متطورة، وأداء فائق، فضلاً عن تقديم أعلى مستويات الجودة المدعومة بضمان لمدة 6 سنوات. وتهدف جميل للسيارات - إيطاليا إلى بناء شبكة وكلاء احترافية تغطي كافة أنحاء الدولة، لتوفير ما يقارب 100 نقطة بيع وصيانة عند الوصول إلى مرحلة التشغيل الكامل.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال فادي جميل، نائب رئيس مجلس الإدارة، جميل للسيارات: "يمثل التوسع إلى إيطاليا، التي تُعدّ إحدى أبرز أسواق السيارات الواعدة في أوروبا، بداية فصل جديد لجميل للسيارات. ويجمع تعاوننا مع جيلي أوتو بين الابتكار والجودة والالتزام المشترك بمستقبل تنقل أكثر استدامة. ومن خلال الفوز بهذه الاتفاقية فإننا نتطلع من خلالها إلى تقديم مستويات جديدة في مجال حلول التنقل الكهربائية للعملاء الإيطاليين، وذلك عبر مركبات متطورة تلبي احتياجاتهم المتنامية، كما إننا نتطلع إلى أن تواصل جميل للسيارات توسعها دولياً كشريك مميز في مجال التنقل".

ومن جانبه، قال مو وانغ، نائب رئيس جيلي أوتو العالمية: "تُمثل خطوة التوسع نحو إيطاليا خطوة هامة في استراتيجية جيلي أوتو لتعزيز حضورها العالمي. ومن خلال تعاونها الوثيق مع جميل للسيارات، ستواصل جيلي أوتو مهمتها في تقديم حلول تنقل خضراء وذكية ومريحة، تعزّز تجربة المستهلكين".

وبدورها، قالت جاسمين وونغ، الرئيس التنفيذي، جميل للسيارات: "تأتي هذه الفرصة الاستثنائية في وقت تزداد فيه ديناميكية السوق بفضل التحول الأخضر والتغيرات التكنولوجية السريعة في قطاع السيارات. وتشمل أبرز نقاط القوة لدينا القدرة على الابتكار والاستجابة لرغبات العملاء وتوقع التوجهات المستقبلية، مما يتيح لنا توفير حلول أكثر ابتكاراً واستدامة".

وسيتولى إدارة جميل للسيارات - إيطاليا السيد ماركو سانتوتشي، وهو مسؤول تنفيذي يتميز بخبراته الواسعة التي تمتد لثلاثة عقود في قطاع السيارات في السوق الإيطالية. وشغل سانتوتشي سابقاً مجموعة من المناصب المرموقة في شركات فورد وتويوتا أوروبا، كما تولى منصب الرئيس والمدير التنفيذي في جاكوار ولاند روفر إيطاليا. ويتميز سانتوتشي بصفاته القيادية وخبراته الكبيرة في مجالات المبيعات والتسويق والابتكار وتجربة العملاء، ويحظى بسجل حافل بتعزيز مستويات الأداء ودفع عجلة النمو المستدام. ويعزز فهم سانتوتشي المعمّق للقطاع ونهجه الاستراتيجي مكانته كعنصر رئيسي من أجل تحقيق رسالة جميل للسيارات - إيطاليا.

وفي هذا الصدد، قال ماركو سانتوتشي، المدير العام التنفيذي لجميل للسيارات - إيطاليا: "نتمتع بكافة الإمكانيات اللازمة لتوفير قيمة حقيقية في السوق بفضل تقنيات جيلي أوتو المتطورة ونهج جميل للسيارات الذي يرتكز على العملاء. وتمثل المرونة والانفتاح على التغيير المفتاحين الأساسيين لتحقيق النجاح في المستقبل وإحداث تأثير إيجابي في السوق ولدى العملاء".

جيلي أوتو هي علامة صينية رائدة في تصنيع السيارات والقيادة الذكية، وتملك فروعاً في أكثر من 80 دولة، وبلغت مبيعاتها أكثر من 2.17 مليون مركبة في عام 2024. وتتبنى جيلي أوتو نهجاً قائماً على الابتكار، مدعوماً بقوة عاملة تتخطى 50 ألف موظف يعملون عبر 12 مصنعاً وخمسة مراكز للأبحاث والتطوير التابعة للشركة في كلٍ من هانغتشو، ونينغبو، وغوتنبرغ، وكوفنتري، وفرانكفورت. وفي أحدث إنجازاتها، دشنت الشركة أول نظام تكنولوجي خاص بها تحت مسمى "الذكاء الاصطناعي للمركبات". كما حافظت الشركة على تصنيف متقدم باستمرار بصفتها أفضل شركة أداءً في مجال الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات ضمن قطاعها، حيث نالت تصنيف AA على مؤشر مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال للمعايير البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، وكانت من بين الشركات المدرجة في مؤشر هانغ سنغ لاستدامة الشركات.

تمثل إيطاليا مركز الابتكار والتصميم لشركة جيلي أوتو، وذلك بعد إنشاء مركز جيلي للتصميم الابتكاري في مدينة ميلانو عام 2023، الذي يعمل بالتناغم مع شبكة التصميم العالمية التابعة للشركة من أجل تصميم المركبات وتطوير المفاهيم الجديدة. وتلتزم جيلي بترسيخ مكانتها في السوق الإيطالية ورفع الوعي بالعلامة من خلال العديد من الخطوات، بدءاً من التعاون مع نخبة من المصممين الإيطاليين ووصولاً إلى توفير حلول التنقل الكهربائي للعملاء المحليين.

وتمثل جميل للسيارات مجموعة من أبرز العلامات التجارية العالمية في قطاعي المركبات التجارية وسيارات الركاب، وتتوزع عملياتها في أكثر من 10 دول في الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا وآسيا وأستراليا. ويُعد هذا الاتفاق إنجازاً جديداً في مسيرة جميل للسيارات، التي تسعى باستمرار إلى التوسع دولياً وتوظيف الابتكار لبناء مستقبل التنقل.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة jameelmotors.com و https://www.geely.com/.

لمحة حول جميل للسيارات

تعد جميل للسيارات رائدة في تقديم الحلول في مجال التنقل وتعتبر الشريك المفضل لأرقى العلامات التجارية للسيارات على مستوى العالم. وتدير عمليات دولية في أكثر من 10 دول، بما فيها المملكة المتحدة والإمارات وتركيا والمغرب ومصر والجزائر واليابان والصين وأستراليا وموناكو وجنوب أفريقيا، وبولندا. كما أنها تمثل مجموعة من أبرز العلامات العالمية لسيارات الركاب والسيارات التجارية، مثل تويوتا، ولكزس، وبي واي دي، وإم جي موتور، وجي إيه سي موتور، وفاريزون أوتو، وجيلي أوتو، وشانجان للسيارات، وهينو. وتتمتع جميل للسيارات، بصفتها موزعاً مستقلاً، بفهم عميق لمتطلبات السوق، مما يمكنها من مساعدة شركائها من مصنعي القطع الأصلية على بناء علاقات أقوى مع عملائهم، وبالتالي زيادة حصتهم في السوق وتحقيق النمو المستدام من خلال الارتقاء بمستويات رضا العملاء وولائهم.

لمحة حول جيلي أوتو

جيلي أوتو هي مجموعة رائدة في صناعة السيارات، يقع مقرها الرئيسي في مدينة هانغتشو بالصين. وتأسست المجموعة عام 1997 بصفتها وحدة تابعة لمجموعة تشجيانغ جيلي القابضة. وتدير المجموعة عدداً من العلامات التجارية، مثل جيلي أوتو ولينك أند كو وزيكر. كما أن مجموعة جيلي أوتو هي الشريك الاستراتيجي العالمي لشركة بروتون الماليزية الوطنية لصناعة السيارات.

وتوظّف المجموعة أكثر من 50 ألف موظف، وتدير 12 مصنعاً وخمسة مراكز عالمية للبحث والتطوير في هانغتشو ونينغبو وغوتنبرغ وكوفنتري وفرانكفورت. كذلك تضم المجموعة أربعة استديوهات تصميم عالمية في شنغهاي وغوتنبرغ وميلانو وكوفنتري، يعمل فيها أكثر من 1,000 موظف. وقد تم إدراج جيلي أوتوموبيل القابضة، وهي شركة تابعة تمتلك حصصاً متحكمة في جيلي أوتو ولينك آند كو وزيكر، في بورصة هونغ كونغ منذ عام 2005.

في عام 2024، باعت العلامات التجارية تحت إدارة مجموعة جيلي أوتو أكثر من 2.17 مليون وحدة، مسجلةً زيادة بنسبة 32% مقارنة بالعام السابق.

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