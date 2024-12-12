شراكة تعيد رسم ملامح منظومة مكاتب العائلات عبر تطوير تقارير البيانات وإقامة الفعاليات وإطلاق المبادرات الرائدة

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت جمعية الإمارات للشركات العائلية (EFOA)، الهيئة المستقلة الرائدة في دعم مكاتب العائلات في دولة الإمارات العربية المتحدة وحول العالم، عن توقيع مذكرة تفاهم جديدة لإقامة شراكة استراتيجية مع "ويند إنفورميشن (ويند)"، الشركة الصينية الرائدة في مجال توفير البيانات المالية، وذلك على هامش فعاليات أسبوع أبوظبي المالي (ADFW).

وستشهد هذه الشراكة تعاونًا بين مكاتب العائلات الإماراتية و"ويند" على ابتكار حلول تُعزز التواصل بين مكاتب العائلات في الشرق الأوسط والصين خلال أسبوع أبوظبي المالي وبعده، مع تعزيز تبادل المعرفة بين المجتمعات الاستثمارية في كلا السوقين حول قضايا مكاتب العائلات والأعمال. كما ستتعاون الجهتان على إصدار تقارير ودراسات مُتخصصة تركّز على مكاتب العائلات، مدعومةً ببيانات "ويند" الحصرية، وإطلاق فعاليات ومبادرات لخلق قيمة مُضافة لكلا المجتمعين وتعزيز فرص الاستثمار المُشترك.

"ويند إنفورميشن" هي بوابة مالية تربط الصين بالعالم، ويقع مقرها الرئيسي في شنغهاي. تتميز الشركة بمكانة رائدة في تقديم الحلول والمعلومات المالية، حيث تتيح تواصلًا ماليًا سلسًا بين الأسواق الصينية والعالمية، وتوفر بيانات شاملة تغطي الأسهم، والسندات، والصناديق، وتقارير المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، والعملات الأجنبية، والسلع، والمؤشرات، وغيرها. وتتمتع الشركة بتواجدٍ واسعٍ يشمل 44 مدينةً حول العالم، وتخدم قاعدةً عريضةً من العملاء المؤسسيين على المستوى الدولي، مما يُرسّخ مكانتها كشركةٍ رائدةٍ في مجال المعلومات والتكنولوجيا المالية في آسيا.

وانطلاقًا من ريادتها في مجال الابتكار التكنولوجي، تُقدم "ويند" خدماتٍ مُتطورةً مدعومةً بالذكاء الاصطناعي للمتخصصين في المجال المالي، بما في ذلك منصّة "Wind Financial Terminal"، وقاعدة بيانات الاقتصادي الكليّ العالمي، وحلول إدارة الأصول والثروات، وحلول الخدمات المصرفية للشركات، وبيانات القطاع، وبيانات الائتمان، وتقارير المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، وبوابة البحوث والمؤتمرات، وخدمات المراسلة الفورية، وغيرها. وإلى جانب كونها مركزًا للمعلومات في المجتمع المالي في الصين الكبرى، تُعدّ الشركة أيضًا مركزًا للتواصل يربط بين أصحاب المصلحة الرئيسيين وتدعم نموّ وتطوّر القطاع المالي.

ومن خلال هذه الشراكة الاستراتيجية، ستعمل "جمعية الإمارات للشركات العائلية" و"ويند" على ربط مجتمعيهما من مكاتب العائلات والشركات في الشرق الأوسط والصين، مما يمهد الطريق لخلق منظومة استثمارية مشتركة عابرة للأقاليم. وستعمل الجهتان أيضًا على إطلاق جلسات حصرية مغلقة تجمع أبرز المستثمرين وأعضاء المجتمع المالي، بهدف استكشاف فرص الاستثمار المشترك في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA)، وتوسيع شبكة الشركاء الاستراتيجيين من خلال مبادرات مبتكرة ومشاريع استثمارية تستشرف المستقبل.

وفي هذا السياق، صرّحت عائشة المنصوري، المدير التنفيذي لجمعية الإمارات للشركات العائلية:"يسرّنا الإعلان عن شراكتنا مع "ويند إنفورميشن" على هامش فعاليات أسبوع أبوظبي المالي، الحدث الأبرز في قطاع المال والأعمال في منطقة الشرق الأوسط. وتأتي هذه الشراكة في إطار سعي الجمعية المُستمر لتقديم أفضل الخدمات والموارد لأعضائها، الذين ينضمون إلينا لأسبابٍ مُختلفة، منها التواصل مع عائلات أخرى من مختلف أنحاء العالم، والاستفادة من الخبرات العالمية في إدارة الثروات العائلية، وتوسيع معارفهم حول التوجهات الناشئة التي تُشكّل منظومة مكاتب العائلات والأعمال على المستوى العالمي."

"تمثل هذه الشراكة خطوة محورية في تحقيق رؤيتنا المتمثلة في تزويد أعضائنا برؤى استراتيجية تستند إلى أحدث البيانات الاقتصادية الكلية والجزئية. وستُمكّننا بيانات "ويند" الفريدة من تقديم تحليلاتٍ أكثر عمقًا وفائدةً لأعضائنا تغطي أبرز المواضيع المؤثرة على قطاع مكاتب العائلات في المنطقة وحول العالم."

ومن جهته، قال كيسي جي، المدير التنفيذي للاستراتيجية في "ويند إنفورميشن" والرئيس التنفيذي لشركة "ويند إنفورميشن إنترناشونال":"تُمثل شراكتنا مع جمعية الإمارات للشركات العائلية خطوةً نوعيةً في التزام "ويند" بإتاحة الوصول اليسير إلى البيانات والمعلومات العالمية. ونحن نهدف من خلال هذه الشراكة إلى تمكين مكاتب العائلات في المنطقة من خلال تزويدها بالحلول المُبتكرة والبيانات والرؤى الاقتصادية وفرص الاستثمار وأدوات إدارة الأصول المعززة بتقنيات الذكاء الاصطناعي التي تحتاجها لتسريع تحولها الرقمي واستعدادها لمُتطلبات السوق المُستقبلية."

"ونحن على ثقة تامة بأن هذه الشراكة ستُسهم في إثراء منظومة الأعمال وتوطيد العلاقات بين الصين والإمارات العربية المتحدة. ونتطلع إلى رحلة مثمرة من التعاون المستدام لخلق قيمة مضافة تسهم في دعم النمو الاقتصادي المشترك."

وتُعدّ هذه الشراكة الثانية في سلسلة من مذكرات التفاهم التي أبرمتها جمعية الإمارات للشركات العائلية، حيث أعلنت الجمعية في وقت سابق عن دخولها في شراكة استراتيجية جديدة مع جمعية رأس المال المغامر في الشرق الأوسط (MEVCA). وتهدف هذه الشراكة إلى توحيد جهود الجمعيتين الإماريتين الرائدتين، بهدف إطلاق مبادرات حصرية تُعزز تبادل المعرفة، وخلق فرصًا قيّمةً للتواصل، والمُساهمة في بناء منظومة عمل مُتكاملة لتمكين مكاتب العائلات وشركات رأس المال المغامر والمستثمرين في الشرق الأوسط.

عن جمعية الإمارات للشركات العائلية (EFOA)

جمعية الإمارات للشركات العائلية هي هيئة مستقلة غير هادفة للربح معنية بدعم مجتمع مكاتب العائلة في الإمارات العربية المتحدة.

تتمحور مهمة الجمعية حول توفير الموارد والتثقيف والدعم اللازم لمكاتب العائلة، مع التشجيع على الابتكار وتنمية روح التعاون البنّاء بين منظماتها الأعضاء.

لمزيد من المعلومات حول الجمعية، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني https://emiratesfoa.com/.

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