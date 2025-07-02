أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة - في إطار جهودها لدعم رواد الأعمال وتمكينهم من الوصول إلى الأسواق المحلية والدولية، وقّعت جمعية الإمارات لريادة الأعمال مذكرة تفاهم استراتيجية مع "سوق كلتشرايز" وبدعم من "آركيت جلوبال" لتنظيم الفعاليات، وذلك خلال ملتقى رواد الأعمال في أبوظبي.

تهدف الشراكة إلى التعاون وتصميم فعاليات مجتمعية لرواد الأعمال بين سبتمبر ونوفمبر 2025، بالإضافة إلى تطوير برنامج جوائز متكامل لتكريم مشاريع الأعضاء المتميزة، مع توفير منصات لعرض المنتجات والخدمات أمام جمهور متنوع، وتقديم حزمة متكاملة من الخدمات تشمل الاستشارات الاستراتيجية وإدارة المحتوى والدعم التسويقي.

وقد وقع المذكرة كل من السيد/ جاسم الشكر الأمين العام وعضو مجلس إدارة جمعية الإمارات لريادة الأعمال، والسيد/ محمد الهاجري رئيس مجلس إدارة مؤسسة سوق كلتشرايز لتنظيم الفعاليات، وذلك بحضور نخبة من رواد الأعمال والمهتمين بالشأن الثقافي والإبداعي في الدولة.

وصرح السيد/ جاسم الشكر"تمثل هذه الشراكة نقلة نوعية في دعمنا لرواد الأعمال، حيث توفر لهم منصة متكاملة للتواصل مع الأسواق وتطوير مشاريعهم في بيئة محفزة."

من جهته أكد السيد/ محمد الهاجري "نسعى من خلال هذا التعاون إلى تمكين المواهب المحلية وخلق فرص نمو مستدامة في القطاعات الإبداعية والثقافية."

وأعرب السيد/ مارك هاميل"نفخر بدعمنا لهذه المبادرة التي تخلق تأثيراً ملموساً في منظومة ريادة الأعمال الإماراتية."-انتهى-

#بياناتشركات