دبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت جلف كرافت، الشركة الإماراتية الرائدة عالمياً في صناعة اليخوت واليخوت الفاخرة، عن اعتماد حل متكامل للدفع باستخدام العملات المشفرة عند اقتناء اليخوت والمراكب الترفيهية، أو لقاء رسوم الخدمة وأعمال التجديد، ما يؤكد التزام الشركة بالابتكار معززاً المكانة الريادية لدولة الإمارات العربية المتحدة المتنامية كمركز عالمي للأصول الرقمية.

وتعليقاً على الخبر، قال محمد حسين الشعالي، رئيس مجلس إدارة شركة جلف كرافت: "أدى توسع المشهد الرقمي في الدولة إلى إلهامنا لاعتماد حل الدفع ARP Pay، بهدف تلبية تطلعات العملاء المهتمين باستخدام هذا النوع من أنظمة الدفع التكنولوجية، بالإضافة إلى تعزيز سمعة دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال التصنيع المتقدم والابتكار المالي. اعتمدت دولة الإمارات العربية المتحدة في نشأتها على التجارة البحرية وتبني الأفكار الجديدة والمبتكرة، وبالتالي يعد استخدام حلول الدفع الرقمية القانونية بمثابة خطوة طبيعية واستراتيجية في مسار التطور المستمر للدولة".

طُوِّرت الخدمة بالتعاون مع شركة ARP Pay، مزود التكنولوجيا المالية الحاصل على ترخيص في البحرين، والتي تقوم بتحويل العملات المستقرة مثل USDT و USDC إلى درهم إماراتي أو دولار أمريكي. وجرى في إطار تجربة حديثة سداد جزء من المبلغ المستحق لشراء يخت باستخدام العملات المشفرة، ما أدى إلى خفض التكاليف ذات الصلة بإنجاز المعاملات، بالإضافة إلى تحسين رضا العملاء.

من جهته، قال إروين بامبس، الرئيس التنفيذي لـجلف كرافت: "يسعدنا إطلاق خيار الدفع بالعملات المشفرة لضمان تجربة عملائنا على المنظور الطويل، بالإضافة إلى تعزيز ريادتنا عبر تبني التقنيات التي تستشرف مستقبل الأعمال، واستهداف النمو في سوق الدفع باستخدام العملات الرقمية وتلبية احتياجات هذه الفئة من العملاء. وسيتمكن جميع العملاء من إنجاز معاملات الدفع عبر حل سريع وآمن وقانوني، لاقتناء يخوتهم من علامات ماجستي أو نوماد، أو قواربهم من علامات أوريكس أو سيلفركات".

ويتماشى إطلاق هذا الحل مع الرؤية الاستشرافية لدولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تسعى لتكون الدولة الرائدة في استخدام العملات المشفرة عالمياً، مدعومة بلوائح خاصة بنظام إدارة الأصول الافتراضية وبورصات المناطق الحرة، إضافة إلى فريق من الخبراء في مجال التكنولوجيا المالية والذي يقدم خدماته على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. وسيوفر حل الدفع الجديد مزيداً من المرونة لعملاء جلف كرافت، بالإضافة إلى تعزيز ريادة دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الابتكارات المالية والبحرية.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: www.gulfcraftgroup.com

نبذة عن مجموعة جلف كرافت:

تعد مجموعة جلف كرافت كياناً عالمياً بارزاً يضم العديد من الشركات العاملة بمجال صناعة اليخوت والقوارب. وتشمل محفظة المجموعة كلاً من "جلف كرافت"، و"جلف كرافت المالديف"، و"جلف كرافت للخدمات ". وتسعى هذه الشركات معاً إلى توفير سفن عالية الجودة ومخصصة للأنشطة الترفيهية والتجارية، إلى شريحة متنوعة من العملاء حول العالم، ممن يحظون بخدمات ودعم استثنائيين.

تتمحور مجموعة جلف كرافت بشكل أساسي حول "جلف كرافت"، العلامة التجارية الأم التي تشرف على أعمال أسماء مرموقة مثل يخوت "ماجستي"، ويخوت الاستكشاف "نوماد"، والقوارب الرياضية المكشوفة "أوريكس"، و"سيلفركرافت"، و"سيلفركات"، وسفن الجولات البحرية للركاب.

وتتيح هذه العلامات التجارية تشكيلة واسعة من اليخوت والقوارب التي يتراوح طولها بين 32 - 175 قدماً، وتعتمد أحدث التقنيات، إلى جانب البراعة الهندسية، والتصاميم التي تتحدى الزمن، والحرفية العالمية.

تسترشد "جلف كرافت" بقيادة ذات رؤية استشرافية يدعمها فريق عالمي شغوف، حيث تدأب على الارتقاء بحدود التصميم والأداء. ويتجلى هذا الالتزام العميق من خلال اليخت الرائد "ماجستي 175"، وهو أكبر يخت سوبر في العالم مصنوع من الأليا الزجاجية المركبة. ومنذ تأسيسها في عام 1982، لطالما كانت "جلف كرافت" في طليعة الابتكار، حيث عززت حضورها الدولي من خلال شبكة قوية من الوكلاء.

تدير المجموعة منشآت تصنيعية وخدمية متطورة، بما في ذلك حوض بناء السفن بمساحة 462 ألف قدم مربع في أم القيوين، ومنشأة أخرى في إمارة عجمان. ومنذ عام 2002، تدير "جلف كرافت المالديف" أيضاً منشأة تصنيع وخدمة بمساحة 100 ألف قدم مربعة في المالديف، مع منشأة جديدة كلياً بمساحة 800 ألف قدم مربعة من المقرر إطلاقها قريباً. ونجحت الشركة بتصنيع أكثر من 10 آلاف يخت وقارب حتى اليوم.

يضمن النهج الفريد والمتكامل لمجموعة جلف كرافت تقديم جميع أشكال الدعم والخدمة لعملائها أينما كانوا حول العالم، مع الحرص الدائم على تلبية تطلعات العملاء وتجاوزها.

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