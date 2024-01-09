وتأتي صفقة البيع الاستراتيجية لشركة "أمكان" في أعقاب تخارج ناجح آخر لشركة "جلف كابيتال" من شركة توزيع المواد الغذائية، "شيف ميدل إيست"، والتي تم بيعها لشركة "ذي شيف ويرهاوس" المدرجة في بورصة ناسداك

(أبوظبي): أعلنت شركة "جلف كابيتال"، إحدى أكبر شركات الملكية الخاصة التي تستثمر من منطقة دول مجلس التعاون الخليجي وحتى بقية الدول الآسيوية، اليوم أنها أكملت بنجاح بيع 100% من شركة "أمكان"، الموزع الحصري للعديد من أشهر العلامات التجارية العالمية للأغذية الرياضية في جميع أنحاء المنطقة العربية، وذلك إلى موزع إقليمي رائد للمنتجات الاستهلاكية يعمل في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا. تأتي هذه الصفقة الإستراتيجية العالية الربحية في أعقاب عملية تخارج ناجحة أخرى لشركة توزيع المواد الغذائية، "شيف ميدل إيست"، الشركة الرائدة في مجال توزيع المواد الغذائية في دول مجلس التعاون الخليجي، إلى شركة "ذي شيف ويرهاوس" المدرجة في بورصة ناسداك والمتخصصة في توزيع المواد الغذائية في جميع أنحاء أمريكا الشمالية.

وكمستثمر متخصص في قطاعات معينة، استثمرت "جلف كابيتال" في "أمكان" في عام 2016 من خلال صندوق الاستحواذ الثالث الذي تديره، وهو "جي سي إكويتي بارتنرز III"، للانكشاف على سوق المكملات الغذائية الصحية والرياضية والمواد الغذائية السريعة النمو في دول مجلس التعاون الخليجي. هذا وقد نما سوق الأغذية الرياضية العالمي من 35.95 مليار دولار في عام 2022 إلى 39.56 مليار دولار في عام 2023 بمعدل نمو سنوي مركب (CAGR) يبلغ 10.1٪ وفقًا لشركة الأبحاث "ريسيرش آند ماركتس"، ومن المتوقع أن يبلغ حجم القطاع 58.29 مليار دولار في عام 2027 حيث سيستمر معدل النمو السنوي المركب البالغ 10.2٪ حتى ذلك الحين. وكذلك الأمر في منطقة الخليج حيث من المتوقع أن يستمر القطاع في النمو بمعدل سنوي يبلغ 20%، أي ضعف ​​معدله العالمي. وتدفع هذا النمو الهائل في المنطقة عوامل عديدة منها زيادة عدد السكان، والتوسع المديني وزيادة عدد السكان في المدن، والمستوى العالي للشبكات التحتية للاتصالات، وارتفاع مستوى الدخل، وزيادة الوعي الصحي بين الناس واتجاههم المتزايد لتبني أسلوب حياة أكثر صحة وأخيرًا وليس آخرًا إدخال مكونات جديدة في منتجات الأغذية الرياضية.

خلال فترة تملّك "جلف كابيتال"، تمكنت "أمكان" من زيادة إيراداتها وهامش الربح الإجمالي بأكثر من 50%. ولتحقيق هذه النتائج القوية، توسعت شركة "أمكان" جغرافيًا من خلال الاستفادة من وكالاتها الحصرية في المنطقة، وعمقت تواجدها في السوق من خلال الاستثمار في إدارة العمليات وأدوات التشغيل وقوّت عمليات التوزيع باستخدام أمثل لرأس المال العامل ومن خلال تحسين الشروط التجارية مع المتعاملين معها. علاوة على ذلك، استفادت شركة "أمكان" من معرفتها العميقة بمتعامليها وفهمها لمتطلباتهم وذلك لتقديم منتجات وعلامات تجارية جديدة والتي تشهد نموًا هائلاً في المبيعات. ويعد هذا الأداء المتميز بمثابة شهادة قوية على إمكانيات "جلف كابيتال" على إضافة تحسينات تشغيلية في شركاتها وعلى مهارة شركائها التشغيليين في الإشراف والتنفيذ وعلى قدرات مستشاريها المستقلين المتخصصين في قطاعاتهم والذين يساهمون في إضافة القيمة الفعلية خلال عمليات تنمية تلك الشركات.

وقال الدكتور كريم الصلح، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة "جلف كابيتال": "كمستثمر متخصص في قطاعات معينة، جاء استثمارنا في ’أمكان‘ بعد دراسة اتجاهات السوق وتوجهات المستهلك، حيث يستمر هذان العنصران في دفع نمو القطاع الصحي بشكل عام في جميع أنحاء الشرق الأوسط. وقد تمكن فريق ’أمكان‘، بدعم من شركائنا التشغيليين، من تنفيذ خطة النمو التي وضعناها بشكل رائع وذلك لخلق القيمة المضافة مما سمح لشركة ’أمكان‘ بتعزيز وتوسيع مكانتها الرائدة في السوق في المنطقة مع التحسين المستمر لمقاييس التشغيل والربحية. نحن فخورون جدًا بالنمو الكبير الذي حققته ’أمكان‘ خلال فترة ملكية ’جلف كابيتال‘ وبالعائدات القوية التي قدمناها لمستثمرينا في صندوق الاستحواذ الثالث. أصبحت صفقات الاستحواذ التي نجريها، وهي شراء حصة استراتيجية مؤثرة والتركيز على التحسينات التشغيلية وتنمية الأرباح تليها عملية بيع ناجحة لمشتري استراتيجي إقليمي، مثالا رائعا على استراتيجية الاستثمار الفريدة لشركة ’جلف كابيتال‘ في منطقتنا السريعة النمو."

واختتم محمد مدني، المدير العام في شركة "جلف كابيتال"، قائلاً: "يعد استثمار ’أمكان‘ مثالاً رائعًا آخر على استراتيجية ’جلف كابيتال‘ المتمثلة في الاستحواذ على حصة مؤثرة في شركة رائدة تعمل في قطاع عالي النمو، وتوسيع الأعمال إلى مناطق جغرافية جديدة، وإضافة مجموعات جديدة من المنتجات، وزيادة الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) من خلال التحسينات التشغيلية. نحن سعداء للغاية بإغلاق صفقة البيع الناجحة هذه لمشتري استراتيجي إقليمي، حيث نعتقد أن شركة ’أمكان‘ ستجد في مالكها الجديد الدعم المالي والخبرة التشغيلية وعمق الشبكة التي ستأخذها إلى آفاق جديدة. نود أن نشكر شريكنا على مر السنين، فراس عودة، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ’أمكان‘، وفريق إدارة ’أمكان‘ والمالك الجديد على جهودهم في إغلاق هذه الصفقة بنجاح ونتمنى لهم كل التوفيق في الفصل التالي من النمو."

هذا وقد حصلت "جلف كابيتال" على الاستشارات حول صفقة البيع الاستراتيجية هذه من "جلوبال جيت كابيتال" و"إيفرشيدز ساذرلاند" و"بي دبليو سي". كما تم تقديم المشورة للمشتري من قبل "نيوكليوس كونسلتنغ" وأشرست".

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نبذة عن "جلف كابيتال"

"جلف كابيتال" هي شركة ملكية خاصة تركز على التحسينات التشغيلية ولديها خبرة تمتد لأكثر من سبعة عشرة عاماً في الأسواق الخليجية وحتى بقية أسواق آسيا، والتي تعتبر اليوم من أسرع المناطق نمواً في العالم في مجال الاستثمار. وتتعاون "جلف كابيتال" مع رواد أعمال نشطين وفرق إدارية ممتازة لتزويدها برأس مال النمو والاستشارات الاستراتيجية والخبرات التشغيلية من أجل مساعدتها على بناء شركات عالمية رائدة. تمتلك الشركة باعا طويلا وسجلا ناجحا في الاستثمار في أسواق النمو، حيث أغلقت الشركة منذ تأسيسها 45 استثماراً منذ عام 2006. وتدير الشركة حالياً أكثر من 2.4 مليار دولار أميركي من الأصول موزعة على 7 صناديق وأدوات استثمارية. وكمستثمر متخصص في قطاعات اقتصادية معينة، تركز "جلف كابيتال" اهتمامها على قطاعات قوية ومرنة تتطلع نحو المستقبل مثل قطاع التكنولوجيا والتكنولوجيا المالية والرعاية الصحية وخدمات الأعمال والقطاع الاستهلاكي والاستدامة. وهدف الشركة هو تحقيق القيمة مع تبني حوكمة عالمية المستوى وتطبيق أفضل ممارسات مفاهيم البيئة والاستدامة والحوكمة ومن خلال تركيز عميق على التحسينات التشغيلية والخبرة في القطاعات المعنية لتوفير أداء مستدام وممتاز لجميع المعنيين بأعمالها.

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نبذة عن "أمكان"

أسست شركة "أمكان" في عام 2005، وهي أكبر موزع للأغذية الرياضية في المنطقة العربية، حيث تمتلك شبكة توزيع تمتد من المغرب إلى عمان وتغطي عددا كبيرا من الدول في المنطقة. واليوم، يقود "أمكان" فريق يتمتع بعقود من الخبرة المتراكمة في جميع جوانب قطاع السلع الاستهلاكية. تعتبر "أمكان" أكبر موزع للمنتجات المتخصصة بما في ذلك الأغذية الرياضية، حيث تغطي عملياتها أكثر من 3000 نقطة بيع. وتدعم تلك العمليات بنية تحتية قوية وشبكة لتقنية المعلومات هي الأفضل في فئتها مع نظام تخطيط متكامل لموارد المؤسسات (ERP) .

وقد حققت "أمكان" نجاحًا ملحوظًا بفضل تبني رؤيا وممارسات تطبق في الشركة على جميع مستوياتها. نجحت شركة "أمكان" في تسهيل توسيع شبكات التوزيع لمئات الشركات في جميع أنحاء العالم إلى المناطق التي تستهدفها، بما في ذلك توظيف فعال لإدارة سلسلة التوريد ونماذج التسويق المتعددة المستويات لزيادة الوعي بالعلامات التجارية. وقد أصبحت الشركات التي تهدف إلى توسيع حصتها في السوق تتعاون مع "أمكان" للاستفادة من المعرفة العميقة والواسعة بالسوق الإقليمية إلى جانب توفير شبكة توزيع شاملة. تدير الشركة ما مركزي توزيع رئيسيين في منطقة الخليج وتعمل مع العديد من الموزعين الفرعيين/الشركاء في منطقتي شمال إفريقيا والمشرق العربي.

للمعلومات الصحفية:

البتراء

رندة مزاوي

Randa@petra-ltd..com