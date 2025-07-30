أبو ظبي - أعلنت شركة "جلف كابيتال"، إحدى أكبر شركات الاستثمار في الملكية الخاصة من دول مجلس التعاون الخليجي إلى بقية دول آسيا، اليوم عن بيع حصتها في عيادات "إيه آر تي للخصوبة" في الشرق الأوسط إلى "آي في آي-آر إم إيه العالمية"، أكبر مجموعة في العالم في مجال الإخصاب المساعد على الإنجاب. ومن المتوقع أن تحقق هذه الصفقة عائدًا كبيرا على الاستثمار، مما يجعلها واحدة من أنجح عمليات التخارج التي قامت بها "جلف كابيتال" حتى الآن.

منذ الاستحواذ عليها في عام 2020، شهدت عيادات "إيه آر تي للخصوبة" فترة من النمو والتحول الكبيرين. فخلال فترة تملك "جلف كابيتال"، تحولت "إيه آر تي" من مؤسسة صحية تعمل في الإمارات العربية المتحدة إلى منصة إقليمية صحية متقدمة لعلاج العقم للخصوبة تضم 15 عيادة، بما في ذلك 3 عيادات في الإمارات العربية المتحدة وعيادة واحدة في السعودية و11 عيادة في الهند. وتشمل الصفقة بيع العيادات في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية بينما ستحتفظ "جلف كابيتال" بملكية العيادات في الهند. وقد حققت عيادات "إيه آر تي للخصوبة" نموًا كبيرًا في الإيرادات والأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك منذ عام 2020، حيث تضاعفت الربحية أربع مرات على مدار السنوات الخمس الماضية في الشرق الأوسط وحدها. وجاء هذا الأداء المالي القوي مدعومًا بسمعة "إيه آر تي" للتميز في الخدمات الطبية السريرية والتوسع الإقليمي السريع وبعض أعلى معدلات النجاح في علاجات التلقيح الصناعي في جميع أنحاء المنطقة.

وعلّق الدكتور كريم الصلح، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "جلف كابيتال" قائلاً: "نحن فخورون بالتحول الذي حققناه في عيادات ’إيه آر تي للخصوبة‘، حيث قمنا بتوسيع أعمالها من دولة واحدة لتصبح منصة إقليمية رائدة في مجال الطب الإنجابي. خلال فترة تملك ’جلف كابيتال‘، استثمرت ’إيه آر تي للخصوبة‘ بكثافة في العلوم والأبحاث، حيث أصدرت 220 منشوراً طبياً حتى الآن، وأطلقت مختبراً رائداً للاختبارات الجينية في أبوظبي، مما أدى إلى تحقيق بعض أعلى معدلات نجاح التلقيح الاصطناعي في مجال الخصوبة على مستوى العالم. ويؤكد توسع ’إيه آر تي للخصوبة، وأداؤها المالي على تركيز ’جلف كابيتال‘ العميق على التحسينات التشغيلية والنمو. ويسلط البيع الناجح للمؤسسة، والذي تلى مزادا تنافسيا، إلى مشترٍ استراتيجي عالمي الضوء على قدرة ’جلف كابيتال‘ على الاستحواذ على منصات الرعاية الصحية وتنميتها والتخارج منها بمضاعفات جذابة للغاية."

قال سوريش سوني، الرئيس التنفيذي لعيادات "إيه آر تي للخصوبة": "لقد اكتسبت ’إيه آر تي للخصوبة‘ سمعة قوية للتميز في مجال الطب السريري وفي تحقيق النتائج ذات المستوى العالمي للمرضى. وقد تحقق هذا النجاح نتيجة الدقة العلمية وبفضل فريقنا الطبي المشهور عالميًا بقيادة البروفيسور الدكتور هومان فاطمي، وكذلك بفضل التزامنا العميق بتقديم أفضل رعاية في مجالنا. وقد أتاح لنا دعم ’جلف كابيتال‘ الفرصة كي نتوسع بنجاح في جميع أنحاء المنطقة ومكننا أيضا من تعزيز خدماتنا، بما في ذلك إضافة قدرات داخلية خاصة في مجال الطب الوراثي. نحن متحمسون للانضمام إلى منصة ’آي في آي-آر إم إيه العالمية‘ ومواصلة تحقيق رسالتنا والتزامنا تجاه المجتمع الخليجي."

وأضاف حازم أبو خلف، العضو المنتدب في "جلف كابيتال": "إن استثمارنا في عيادات ’إيه آر تي للخصوبة‘ هو مثال واضح على قدرة ’جلف كابيتال‘ على دفع عجلة التحسين التشغيلي والنمو الاستراتيجي في القطاعات الأكثر تأثيرا. وباعتباره واحدا من أكثر القطاعات حيويةً وسرعةً في التطور في دول مجلس التعاون الخليجي، لا يزال قطاع الرعاية الصحية يقدم فرصاً ذات تأثير كبير ونموا طويل الأجل. وتقف ’إيه آر تي للخصوبة‘ شاهداً على هذه الإمكانات. على مدى السنوات القليلة الماضية، ساعدنا في بناء مؤسسة تجمع بين الضخامة والربحية والريادة في الخدمات الطبية السريرية - وهي ثلاثة عناصر يصعب في كثير من الأحيان التوفيق بينها. نحن واثقون من أن ’إيه آر تي للخصوبة‘ في وضع جيد لمواصلة النجاح في المرحلة التالية من النمو بقيادة "آي في آي-آر إم إيه العالمية"، ونفخر بأننا وضعنا الأساس لنجاحها المستمر في تطوير الرعاية الصحية المتخصصة في المنطقة".

قدمت شركة "موليس آند كومباني" (Moelis & Company) المشورة لشركة "جلف كابيتال" وعيادات ’إيه آر تي للخصوبة‘ كمستشار لعمليات الدمج والاستحواذ، وشركة "إيه آند أوه شيرمان" (A&O Shearman) كمستشار قانوني للصفقة.

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نبذة عن "جلف كابيتال"

"جلف كابيتال" هي شركة ملكية خاصة تركز على التحسينات التشغيلية ولديها خبرة تمتد لأكثر من تسعة عشر عاماً في الأسواق الخليجية وحتى بقية أسواق آسيا، والتي تعتبر اليوم من أسرع المناطق نمواً في العالم في مجال الاستثمار. وتتعاون "جلف كابيتال" مع رواد أعمال نشطين وفرق إدارية ممتازة لتزويدها برأس مال النمو والاستشارات الاستراتيجية والخبرات التشغيلية من أجل مساعدتها على بناء شركات عالمية رائدة. تمتلك الشركة باعا طويلا وسجلا ناجحا في الاستثمار في أسواق النمو، حيث أغلقت الشركة منذ تأسيسها 45 استثماراً منذ عام 2006. وتدير الشركة حالياً أكثر من 2.4 مليار دولار أميركي من الأصول موزعة على 7 صناديق وأدوات استثمارية. وكمستثمر متخصص في قطاعات اقتصادية معينة، تركز "جلف كابيتال" اهتمامها على قطاعات قوية ومرنة تتطلع نحو المستقبل مثل قطاع التكنولوجيا والتكنولوجيا المالية والرعاية الصحية وخدمات الأعمال والقطاع الاستهلاكي والاستدامة. وهدف الشركة هو تحقيق القيمة مع تبني حوكمة عالمية المستوى وتطبيق أفضل ممارسات مفاهيم البيئة والاستدامة والحوكمة ومن خلال تركيز عميق على التحسينات التشغيلية والخبرة في القطاعات المعنية لتوفير أداء مستدام وممتاز لجميع المعنيين بأعمالها.

نبذة عن عيادات "إيه آر تي للخصوبة" (ART Fertility Clinics)

تأسست عيادات "إيه آر تي للخصوبة" عام 2015، وهي شركة معترف بها عالمياً في مجال علاجات الخصوبة، ومعروفة بتميزها بخدمات الطب السريري وأبحاثها العلمية ونتائجها المتميزة في علاج المرضى. تعمل الشركة في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والهند.

نبذة عن "آي في آي-آر إم إيه العالمية" (IVI-RMA Global)

تُعد "آي في آي-آر إم إيه العالمية" مؤسسة رائدة عالميًا في مجال الطب الإنجابي، وهي ملتزمة بتقديم رعاية صحية شخصية عالية الجودة في مجال الإخصاب والإنجاب مدعومة بالعلم والتكنولوجيا والرعاية الرحيمة. من خلال شبكتها المتنامية من العيادات، تُمكِّن المؤسسة الأفراد والأزواج من بناء العائلات التي يحلمون بها، بأمان وفعالية وبدعم لا يتزعزع في كل خطوة.

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