القاهرة، أعلنت اليوم شركة جـورمـيه ايجيبت دوت كوم للأغذية - ش.م.م ("جورميه" أو "GE" أو "الشركة"(، وهي شركة رائدة في مجال التجزئة الفاخرة لبيع المنتجات الغذائية، عن حدود سعر الطرح الاسترشادية ("سعر الطرح الاسترشادي") وبدء فترة الاكتتاب في طرحها العام الأولي ("الطرح" أو "الاكتتاب") لبيع ما يصل إلى 47.6% من أسهم الشركة العادية المصدرة والقائمة في البورصة المصرية ("EGX").

سيتضمن الطرح (i) شريحة خاصة متاحة للمستثمرين المؤهلين والأفراد ذوي الملاءة المالية العالية في مصر (" الطرح الخاص ")، و(ii) شريحة عامة مطروحة للجمهور في مصر (" ال طرح العام ") (ويُشار إلى الشريحتين مجتمعتيْن بـ " الطرح المشترك ").

تبدأ فترة book-building الطرح الخاص اليوم، الأحد 25 يناير 2026، ومن المتوقع أن تنتهي يوم الخميس 29 يناير 2026.

تبدأ فترة اكتتاب الطرح العام اليوم، الأحد 25 يناير 2026، ومن المتوقع أن تنتهي يوم الأربعاء 04 فبراير 2026.

تم تحديد سعر الطرح الاسترشادي بين 6.20 جنيه مصري و 6.90 جنيه مصري للسهم الواحد. ومن المتوقع أن تتراوح قيمة الطرح بين 1.18 مليار جنيه مصري و 1.32 مليار جنيه .

وبناءً على سعر الطرح الاسترشادي، من المتوقع أن يتم إدراج شركة جورميه بقيمة سوقية تتراوح بين 2.48 مليار جنيه مصري و 2.76 مليار جنيه مصري .

إجمالي عدد 190,516,824 (مائة وتسعون مليونًا وخمسمائة وستة عشر ألفًا وثمانمائة وأربعة وعشرون) سهمًا عاديًا، تمثل نحو 47.6% من إجمالي الأسهم المصدرة للشركة (" أسهم الطرح ")، سيتم بيعهم من قبل شركة بى انفستمنتس القابضة ش.م.م (" بي انفستمنتس ")، باسم أبو غزالة، جلال أبو غزالة، ديمه أبو غزالة، وأمجد سلطان (ويشار إليهم مجتمعين مع بي انفستمنتس بـ " المساهمين البائعين " ).

سيتم تحديد السعر النهائي للطرح (" السعر النهائي ") من خلال عملية book-building ، ومن المتوقع الإعلان عنه يوم الأحد 1 فبراير 2026 .

من المتوقع أن يبدأ تداول الأسهم في البورصة المصرية (" التداول ") خلال أو بالقرب من يوم الاثنين 9 فبراير 2026.

تم إدراج أسهم شركة جورميه في البورصة المصرية (EGX) بتاريخ الأربعاء 21 يناير 2026 تحت رمز التداول GOUR.CA.

وصرح مايكل رايت، رئيس مجلس إدارة الشركة:

"يمثل اليوم محطة محورية مع فتح باب الاكتتاب في الطرح العام الأولي لشركة جورميه. ويتيح هذا الطرح فرصة متميزة للمستثمرين المحتملين للمشاركة في نمو إحدى الشركات الرائدة في مصر في قطاع تجارة التجزئة للمواد الغذائية الفاخرة. ومع مواصلتنا التوسع في عملياتنا، وتعزيز باقة منتجاتنا، وتنمية قنواتنا الرقمية وخدمات التوصيل، نؤكد ثقتنا في قدرتنا على تحقيق نمو مستدام وتعظيم القيمة لمساهمينا. ونحن متحمسون لما يحمله المستقبل وآفاق النجاح المستمر مع تنفيذ خططنا خلال عام 2026 وما بعده. ويعكس نطاق سعر الطرح التزامنا بتقديم قيمة طويلة الأجل، مع السعي لدعم أداء السهم بعد الإدراج، ونتطلع إلى هذه الرحلة الواعدة."

أبرز ملامح الطرح

سيتكون الطرح المشترك من ما يصل إلى 152,413,459 سهمًا لشريحة الطرح الخاص، بالإضافة إلى 38,103,365 سهمًا لشريحة الطرح العام.

المساهمون البائعون هم: بي انفستمنتس، باسم أبو غزالة، جلال أبو غزالة، ديمه أبو غزالة، وأمجد سلطان.

تبدأ فترة الاكتتاب في الطرح اعتبارًا من اليوم، الأحد الموافق 25 يناير 2026، ومن المتوقع أن تنتهي يوم الخميس الموافق 29 يناير 2026 بالنسبة للطرح الخاص، ويوم الأربعاء الموافق 4 فبراير 2026 بالنسبة للطرح العام.

ومن المتوقع إتمام الطرح وبدء التداول خلال او بالقرب من يوم الاثنين 9 فبراير، وذلك رهناً بـ (i) استكمال book-building، و(ii) استيفاء إجراءات التسوية، والحصول على الموافقات الرقابية، واستكمال بعض الشروط الاعتيادية المرتبطة بالطرح.

ملاحظات

تخضع نسبة 44.3% من الأسهم المملوكة للمساهمين البائعين لفترة حظر تداول ‏26‏/01‏/2026 وفقا لقواعد القيد لمدة 24 شهرًا.

أي أسهم إضافية غير خاضعة للحظر بناء على قواعد القيد ولم يتم بيعها ستخضع لفترة حظر تجاري لمدة 6 أشهر.

ستحتفظ شركة بي إنفستمنتس بحصة قدرها 40% في الشركة، بما يعكس ثقتها في آفاق أعمال الشركة مستقبلًا.

تم تفصيل شروط وأحكام الطرح في نشرة الاكتتاب العام ويمكن الاطلاع على جميع المستندات ذات الصلة وتحميلها من خلال الموقع الإلكتروني: https://gourmetegypt.com/investors

https://gourmetegypt.com/investors

وتقوم شركة إي اف چي هيرميس لترويج وتغطية الاكتتاب بدور المنسق الدولي الأوحد للطرح المشترك.

ويتولى إم إتش أر وشركاهم بالمشاركة مع وايت أند كيس دور المستشار القانوني المحلي لمُصدر الطرح.

نبذة عن جورميه

تأسست جورميه على يد عائلة أبو غزالة في عام 2006، وفي عام 2008، بدأت الشركة بالعمل في قطاع التجزئة، وكانت نقطة تحول الشركة إلى شركة رائدة للتجزئة الفاخرة في مصر. ومع التزامها القوي بالجودة، طورت جورميه شبكتها التجارية ونوعت منتجاتها لتشمل مجموعة واسعة من منتجات تحت علامة جورميه التجارية من الأغذية والمشروبات.

وفي عام 2015، وفي ظل الظروف الاقتصادية وتحديات النقد الأجنبي، أطلقت جورميه شركة جورميه سوليوشن للأغذية – ش.م.م ("جورميه فود سوليوشنز " أو "GFS")، وهي شركة تصنيع مملوكة بالكامل، لتصبح من أوائل الشركات في مصر التي قامت بالتكامل الرأسي بين تجارة التجزئة للمنتجات الغذائية والتصنيع الغذائي. وقد مكّنت GFS الشركة من تقليل الاعتماد على الاستيراد، وتعزيز الهوامش، وتوسيع نطاق منتجات تحت علامة جورميه التجارية “منتج بواسطة جورميه" الحصرية — والتي أصبحت ركيزة أساسية في القيمة التنافسية لجورميه. كما كانت جورميه من بين أوائل متاجر التجزئة للمواد الغذائية في مصر التي أطلقت منصة تجارة إلكترونية وتطبيقًا خاصًا بالهواتف المحمولة، مما ساهم في إنشاء قناة توزيع رقمية إلى جانب شبكة متاجرها الفعلية.

ومع انتقال الشركة الي مرحلة النمو، استحوذت بي انفستمنتس على حصة الأغلبية، مما وفر رأس المال اللازم لتسريع التوسع. ومنذ ذلك الحين، قامت جورميه بتوسيع شبكتها من المتاجر، والاستثمار في البنية التحتية التشغيلية، وتنمية منصات التوصيل والتجارة الإلكترونية. واعتبارًا من عام 2024، يتم توليد نحو حوالي 35% من المبيعات من خلال التوصيل، بينما تمثل مبيعات العملاء داخل المتاجر حوالي 65%

اليوم، تُعد جورميه علامة رائدة في سوق التجزئة المصري، وتشتهر باختيارها المميز للمنتجات، وعروضها الحصرية، وتجربة العملاء السلسة. وتشمل محفظة الشركة منتجات تجزئة تقليدية بالإضافة الي منتجات العلامة التجارية الخاصة ذات الهوامش المرتفعة تحت علامة “منتج بواسطة جورميه”.

تدير GFS منشأتين رئيسيتين للإنتاج تقومان بتصنيع منتجات اللحوم والدواجن. كما تدير ثمانية مطابخ متخصصة لإنتاج الوجبات الجاهزة، والأطباق الشرقية، والسلطات، ومنتجات الألبان، والمخبوزات، والمعكرونة، والحلويات. ويتيح هذا النموذج المتكامل للشركة التحكم الكامل في سلسلة القيمة من التوريد حتى البيع النهائي، بما يضمن جودة المنتجات واستقرار الإمدادات. كما تقوم GFS بالتوريد لعملاء من الأطراف الثالثة، مثل مطار القاهرة الدولي وسلاسل (HORECA)، مما يعزز مكانتها الصناعية.

تشغل جورميه حاليًا 21 متجرًا في مواقع استراتيجية عبر القاهرة الكبرى (شرق وغرب القاهرة، وسط البلد، مصر الجديدة، والمعادي)، والإسكندرية، والجونة، ومنافذ موسمية في الساحل الشمالي. وتستهدف الشركة المستهلكين المهتمين بجودة المنتجات و تجربة التسوق المميزة، والذين يظهروا استقرار تجاه التقلبات الاقتصادية.

بلغت الإيرادات المجمعة لجورميه 2,118 مليون جنيه مصري في عام 2024 و2,085 مليون جنيه مصري في التسعة أشهر المنتهية في سبتمبر من عام 2025 محققًا نموًا بنسبة 39.6% مقارنة بالإيرادات المجمعة في التسعة أشهر المنتهية في سبتمبر من عام 2024. وبلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدلة 293 مليون جنيه مصري و281 مليون جنيه مصري للفترتين المذكورتين، مع صافي ربح قدره 135 مليون جنيه مصري في كل من عام 2024 وفي التسعة أشهر المنتهية في سبتمبر من عام 2025.

واعتبارًا من أكتوبر 2025، حافظت الشركة على مركز مالي قوي بسيولة نقدية وما في حكمها قدرها 274 مليون جنيه مصري ومديونية مصرفية محدودة قدرها 29 مليون جنيه مصري. عقب إتمام الطرح، تعتزم الشركة اعتماد سياسة لتوزيع الأرباح تعكس التدفقات النقدية المتولدة من أعمال الشركة، مع مراعاة فرص الاستثمار والنمو المستقبلية.

-انتهى-

