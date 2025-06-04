أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: احتفلت جزيرة ياس، بالتعاون مع العربية للطيران ومطارات أبوظبي، بأول رحلة مباشرة على الإطلاق من مدينة ألماتي في كازاخستان إلى أبوظبي، حيث استُقبلت الرحلة بحفاوة بالغة يوم الثلاثاء 3 يونيو 2025.

ويُعد هذا الإطلاق محطة بارزة في تعزيز الربط الإقليمي، حيث تخلله العديد من اللحظات المميزة التي تهدف إلى إثراء تجربة الضيوف. وعند وصول الرحلة إلى مطار أبوظبي الدولي، استُقبل المسافرون بمفاجأة خاصة تم تنظيمها على نحو مميز. فقد رحّبت شخصيات وارنر براذرز وورلد جزيرة ياس، أبوظبي المحبوبة "توم وجيري" بالضيوف في منطقة استلام الأمتعة وصالة جزيرة ياس، مما أضفى أجواء من البهجة والحماس على رحلتهم.

كما حصل الضيوف على هدايا تذكارية مميزة تمثلت في حقائب يد تحمل علامة جزيرة ياس، احتوت على منتجات ترويجية من أشهر المدن الترفيهية الحائزة على جوائز عالمية، ومنها: عالم فيراري جزيرة ياس، أبوظبي، ياس ووتر وورلد جزيرة ياس، أبوظبي، وارنر براذرز وورلد جزيرة ياس، أبوظبي، وسي وورلد جزيرة ياس، أبوظبي.

وتجسد هذه الشراكة التزام جزيرة ياس المتواصل بتقديم تجارب استثنائية وغامرة للزوار من مختلف أنحاء العالم، إلى جانب دعم النمو المستدام لقطاع السياحة في إمارة أبوظبي.

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لمحة حول جزيرة ياس:

تقدّم جزيرة ياس من موقعها المميز على شواطئ أبوظبي على بعد 20 دقيقة من مركز المدينة، و50 دقيقة فقط من دبي، لمحبي العطلات مزيجاً متميزاً من التجارب الترفيهية المميزة، بدايةً من المدن الترفيهية الحاصلة على جوائز، مثل عالم فيراري أبوظبي، وياس ووتروورلد، وعالم وارنر براذرز أبوظبي، ووصولاً إلى وجهات الجذب المذهلة مثل كلايم أبوظبي، وجهة المغامرات التي حطمت الأرقام القياسية؛ وحلبة مرسى ياس، التي تستضيف سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1؛ ما يتيح للزوار الاستمتاع بعالم مليء بخيارات الترفيه المتنوعة في الجزيرة التي تبلغ مساحتها 25 كيلومتر مربع. كما تقدم جزيرة ياس تجارب تسوق عالمية المستوى في ياس مول، أضخم مركز تسوق في أبو ظبي، وخيارات طعام غنية في واجهة ياس باي البحرية، وجهة الجذب المتميزة والنابضة بالحياة في أبو ظبي، بالإضافة إلى فرص ممارسة الأنشطة الرياضية في ملعب ياس لينكس أبو ظبي للجولف الحاصل على جوائز. وتستضيف الجزيرة باقةً من الفعاليات الموسيقية والترفيهية والعائلية المذهلة على مدار العام، كما تحتضن مجموعةً من الفنادق الفاخرة، بما في ذلك دبليو أبو ظبي- جزيرة ياس، وهيلتون أبو ظبي جزيرة ياس، وفندق وارنر براذرز أبو ظبي، أول فندق في العالم على طراز عالم وارنر براذرز، بالإضافة إلى أكثر من 165 مطعماً ومقهى، ومسارح داخلية وخارجية، مثل وايت أبو ظبي، والاتحاد أرينا، والتي تم تزويدها جميعاً بباقة من الخدمات التي تلبي احتياجات الزوار، وتربط جميع هذه المعالم ببعضها البعض. وتواصل جزيرة ياس توسيع محفظتها من المرافق الترفيهية المميزة مع إضافة سي وورلد جزيرة ياس، أبوظبي، أول مدينة ترفيهية للأحياء البحرية في الشرق الأوسط.

نبذة حول عالم وارنر براذرز جزيرة ياس، أبوظبي

تُعد "عالم وارنر براذرز جزيرة ياس، أبوظبي" أكبر مدينة ترفيهية مغلقة في العالم وتوفر أروع التجارب الغامرة في أجواء تفاعلية واقعية، وتحتضن في مناطقها الستة مجموعة من أشهر شخصيات دي سي سوبر هيروز مثل باتمان، سوبرمان، وندر وومان، بالإضافة إلى باغز باني، سكوبي-دو، توم آند جيري، ذا فلينستونز. تقدم عالم وارنر براذرز أبوظبي لضيوفها تجربة ترفيهية متكاملة مع أكثر من 29 لعبة ومرفق ترفيهي عائلي، وعروض ترفيهية حيّة. ويقع بالقرب من المدينة الترفيهية فندق وارنر براذرز أبوظبي، الفندق الأول في العالم الذي يحمل اسم العلامة التجارية لشركة وارنر براذرز، والذي تم افتتاحه في شهر نوفمبر 2021.

ومنذ افتتاحها في العام 2018، حصدت 26 عالم وارنر براذرز جزيرة ياس، أبوظبي لقب وجائزة مرموقة، حيث فازت في العام 2021 بجائزة "أفضل مدينة ترفيهية في الشرق الأوسط" من قبل جوائز السفر الدولية، وجائزة "الوجهة السياحية الرائدة في الشرق الأوسط" من قبل جوائز السفر العالمية، إلى جانب عدد من الجوائز الأخرى المميزة. وتم تكريم عالم وارنر براذرز أبوظبي في العام 2022 خلال حفل توزيع جوائز ستيفي مينا، وجوائز واتس أون، وجوائز السفر الدولية، وجوائز ستيفي، وجوائز السفر العالمية، وجوائز ثيا تيا، وجوائز أفضل الأفضل للمنطقة العربية وغيرها. كما حصلت عالم وارنر براذرز أبوظبي مؤخراً فى 2023 على الجائزة الذهبية للابتكار في الأحداث الإعلامية الأكثر انتشاراً من MENA Stevie Awards، وفازت بلقب أفضل مدينة ترفيهية عائلية (على مستوى المنطقة والقارة) خلال حفل جوائز الأعمال الدولية، وحصدت أيضاً لقب "أفضل يوم خارجي" من قبل مجلس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للترفيه والجذب السياحي (مينالاك).

وقد تم تطوير عالم وارنر براذرز جزيرة ياس، أبوظبي من قبل شركة ميرال الرائدة في تطوير الوجهات في إمارة أبوظبي، وشركة وارنر براذرز للترفيه، الرائدة عالمياً في ابتكار وتطوير وترخيص الفعاليات الترفيهية في المواقع المختلفة والأحداث الحية، والمعارض، والمدن الترفيهية المستوحاة من الشخصيات والقصص والعلامات التجارية التابعة لشركة وارنر براذرز. وتتولى شركة ميرال إكسبيرينسز إدارة العمليات التشغيلية في عالم وارنر براذرز جزيرة ياس، أبوظبي، وهي الشركة الرائدة في إدارة وتشغيل نخبة من أبرز المدن والوجهات والتجارب الترفيهية والثقافية العالمية.

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