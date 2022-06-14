· شركة الجبيل للاستثمار تعلن عن ترسية عقد تطوير وحدات التاون هاوس في مجتمعها الجديد سوق الجبيل على شركة البناء الصينية بقيمة 220 مليون درهم إمارتي.

· تقع وحدات التاون هاوس الجديدة في قلب جزيرة الجبيل وسط المناظر الطبيعية الخلابة المحاطة بالمشهد الساحر لأشجار القرم وتنوع الحياة البرية.

· تتميز وحدات التاون هاوس بتصاميمها العصرية والأنيقة ومساحتها الداخلية الواسعة، وتتوفر بعدة خيارات سكنية بغرفتين وثلاث وأربع غرف نوم.

أبوظبي: أعلنت شركة جزيرة الجبيل للاستثمار عن ترسية عقد تطوير مشروع وحدات التاون هاوس في مجتمعها المميز سوق الجبيل على شركة مجموعة هندسة البناء الصينية بقيمة 220 مليون درهم إماراتي، ومن المقرر الانتهاء من كامل أعمال تطوير الوحدات في شهر ابريل من عام 2024.

تتميز وحدات التاون هاوس الجديدة، والبالغ عددها 150 وحدة، بتصاميم عصرية وفاخرة ومساحات داخلية شاسعة، لضمان إقامة لا مثيل لها ضمن أجواء مريحة وهادئة. ويوفر المشروع الجديد خيارات سكنية متنوعة لوحدات التاون هاوس بغرفتين وثلاث وأربع غرف نوم تناسب متطلبات جميع الراغبين بالعيش ضمن المجتمع المميز.

يقع سوق الجبيل في قلب مشروع جزيرة الجبيل، وسط المناظر الطبيعية الخلابة المحاطة بالمشهد الساحر لأشجار القرم وتنوع الحياة البرية، ويتكون من عدد من الأحياء السكنية يتخللها العديد من المرافق الخدمية والترفيهية التي تشمل مدرج ومساحات خارجية خضراء ومناطق مخصصة للعب.

توفر وحدات التاون هاوس في سوق الجبيل لجميع المقيمين فيها إمكانية اختيار التصاميم المناسبة لهم، إلى جانب مواقف السيارات الخاصة والحمامات الداخية لكل غرفة نوم. كما تتيح الوحدات سهولة الوصول إلى المرافق المتنوعة في سوق الجبيل، ومن ضمنها المسجد، ونادي اللياقة البدنية، والمحلات التجارية، والعديد المراكز الترفيهية، إضافة الى المدرسة والحضانة.

وبناءً على هذه الاتفاقية ستقوم مجموعة هندسة البناء الصينية بتنفيذ أعمال البناء بالإضافة للبنية التحتية، التي تتضمن الأساسات، والبنية العلوية، وأعمال الهندسة الكهربائية والميكانيكية، والتشطيبات، والواجهات، والمناظر الطبيعية، إلى جانب العديد من الأمور الأخرى ضمن العقد الذي يستمر لمدة 22

شهراً. وتعد مجموعة هندسة البناء الصينية التي تأسست عام 2006، واحدة من أكبر مجموعات البناء في المنطقة، ولها مكاتب في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي.

وبهذه المناسبة، صرح المهندس منير حيدر، المدير التنفيذي لشركة جزيرة الجبيل للاستثمار، قائلاً: "يسعدنا الإعلان عن شراكتنا مع مجموعة هندسة البناء الصينية التي ستتولى مهمة تطوير وبناء وحدات التاون هاوس لمجتمع سوق الجبيل، المجتمع السكني المميز الذي يحظى بطلب هائل من جانب العملاء في جزيرة الجبيل. نحن على ثقة من أن المنازل ذات التصميم الأنيق ستستقطب مجموعة من المشترين، وبفضل وجود المدارس والمرافق الأخرى التي تتواجد على مسافة قريبة، فإن سوق الجبيل سيشكل مجتمعاً سكنياً متكاملاً".

وأضاف: "إن هذه الشراكة، تعد خطوة بارزة في رحلة تطوير مشروعنا الرائد، وتعزز المؤشرات الإيجابية القوية التي يشهدها السوق العقاري في أبوظبي. وتؤكد إدارة جزيرة الجبيل التزامها باستمرار أعمال تطوير المجتمعات السكنية الرائدة في الجزيرة والتي ستكون بمثابة إضافة غير مسبوقة للمشهد السكاني في المنطقة، خاصة مع ارتفاع مستويات الطلب من قبل المشترين ضمن سوق العقارات المزدهر في أبوظبي، حيث نتوقع بيع جميع الوحدات السكنية المتاحة في مجتمع سوق الجبيل خلال وقت قياسي".

تبلغ ميزانية مشروع جزيرة الجبيل 10 مليار درهم إماراتي، وهو مشروع مملوك لشركة جزيرة الجبيل للاستثمار، وتتولى شركة "ليد – LEAD" مسؤولية تنفيذه وإداراته، ويشمل ست قرى سكنية تتميز بتصميمها الفريد والمبتكر وتقع بين جزيرتي ياس والسعديات.

يقع المشروع المميز وسط الجمال الطبيعي الأخاذ والتنوع البيولوجي الغني لأشجار القرم، ويوفر لجميع المقيمين فيه مختلف وسائل الراحة والرفاهية، حيث من المخطط أن يشكل إضافة مميزة للمشهد السكني في إمارة أبوظبي لجميع عشاق الحياة الصحية الراقية والمستدامة.

للمزيد من المعلومات حول سيف الجبيل أو للتواصل مع أحد أعضاء فريق مبيعات جزيرة الجبيل، يرجى الاتصال بمركز المبيعات على الرقم 0011 448 20 971+ أو التواصل معنا على البريد الإلكتروني info@jubailisland.ae.

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حول جزيرة الجبيل:

يتضمن مشروع تطوير جزيرة الجبيل، المملوك لشركة الجبيل للاستثمار، بناء مجموعة من القرى المتطورة التي تقع بين جزيرتي ياس والسعديات، والتي من المخطط أن تصبح متنفساً رائعاً لمحبي المناظر الطبيعية الخلابة وسط التنوع البيولوجي لأشجار القرم.

يتضمن المشروع مجموعة راقية من المرافق كالمطاعم ونادي شاطئي ومركز أعمال ومرافق رياضية ومدارس ودور حضانة بالإضافة إلى نادٍ اجتماعي وعيادات متخصصة.

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حول شركة ليد

تقدم ليد للتطوير استشارات خبرائها في المجال لمطوري العقارات والبنية التحتية، بالإضافة إلى المستثمرين وأصحاب الرؤى حول مختلف أنواع المشاريع كالمشاريع متعددة الاستخدامات ومشاريع الإسكان والفنادق والشقق السكنية وأبراج المكاتب.

وتعمل شركة ليد للتطوير كشركة استشارات متكاملة الخدمات، حيث تقدم رؤيتها المميزة عبر سلسلة قيّمة من التطوير التجاري، وصقل الرؤى، والنمذجة المالية، وتخطيط الاستدامة، والتصميم، والبناء، وإدارة المشاريع، والتسويق.

لمزيد من المعلومات ، يرجى زيارة ://leaddevelopment.ae/https