القاهرة: أعلنت شركة جرابتك GrubTech، الرائدة في تقديم الحلول التكنولوجية وأنظمة إدارة المطاعم والمطابخ السحابية، توقيع اتفاقية تعاون مع شركة جيديا Geidea الرائدة في خدمات التكنولوجيا المالية والدفع الإلكتروني، وذلك بهدف تقديم أحدث خدمات المدفوعات الرقمية بمختلف أنواعها من خلال نقاط البيع الإلكترونية لعملاء شركة جرابتك من المطاعم والمطابخ السحابية والكافيهات العاملة في السوق المصري، مما يمنح قيمة مضافة ومزايا جديدة لعملائها في السوق المصري.

قام بتوقيع الاتفاقية كل من أسامة حرفوش مدير GrubTech مصر، وأحمد مجدي رئيس القطاع التجاري للشركة بمصر، وذلك بحضور كل من محمد الفايد مؤسس GrubTech العالمية واحمد نادر المدير العام لشركة جيديا في مصر.

وتأسست GrubTech عام 2019، وهي عبارة عن منصة تكنولوجية لإدارة المطاعم والمطابخ السحابية Cloud Kitchen، تمكنهم من ميكنة العمليات وإدارة طلبات توصيل الطعام عبر الإنترنت، كما تتيح أدوات للتسويق والمبيعات، وتحليلات مفصلة لبيانات المطاعم بما يساهم في خفض سرعة العمليات وخفض التكاليف.

وتعد "جيديا" في مصر اليوم الاختيار المفضل لدى التجار التي تسعي للحصول على اسرع وسائل الدفع الإلكتروني في مصر من نقاط بيع الكترونيه او الدفع عبر الانترنت وتيسير قبول كافة أنواع المدفوعات لعملائها، وفقاً لما تقدمه "جيديا" من خدمات فائقة ومتكاملة تقدم لأول مرة في السوق المصري، ومما مكن "جيديا" من الحصول علي حصة سوقيه كبيره من سوق قبول المدفوعات الإلكترونية في مصر.

وعقب توقيع الاتفاقية، أكد محمد الفايد المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة GrubTech العالمية، أن تلك الاتفاقية تأتي ضمن استراتيجية الشركة التي تهدف للتوسع في إبرام شراكات تجارية ضخمة مع كبار اللاعبين بمجال الأطعمة والمشروبات بالمنطقة، لافتا إلى أن هذا التعاون سيبدأ تفعيله داخل مصر ثم يمتد لبلدان أخرى تعمل بها الشركة بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا.

وبهذه المناسبة، أعرب أسامة حرفوش مدير شركة جرابتك مصر، عن سعادته بتوقيع الاتفاقية مع شركة جيديا، مؤكدا أنها تمثل إضافة كبيرة للمنظومة التي تبنيها شركة جرابتك وتتكامل مع

أهداف الشركة في توفير منصة تحوي جميع الحلول التي تساعد المطاعم والكافيهات والعاملين في هذا القطاع للاستفادة من التكنولوجيا وتسهيل عمليات البيع والشراء في إطار التحول الرقمي الذي تتبناه المؤسسات في السنوات الأخيرة بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية.

وأشار حرفوش، إلى أن الاتفاقية تهدف إلى تقديم شركة جيديا حلول الدفع الإلكتروني لعملاء منصة جرابتك، في الوقت الذي تقوم فيه شركة جيديا بتقديم الخدمات التكنولوجية لإدارة المطاعم كحل متكامل لعملائها.

وأعرب أحمد نادر المدير العام لشركة "جيديا" للتكنولوجيا، عن سعادته بالتعاون مع شركة جرابتك الرائدة في الحلول التكنولوجية وأنظمة إدارة المطاعم والمطابخ السحابية، مشيرًا إلى أن هذا التعاون يمثل خطوة هامة لشركة جيديا للتوسع داخل سوق الأغذية والمشروبات الذي ينمو في مصر بشكل كبير جدا، مؤكدا أن هذا التعاون سيمكّن أصحاب المطاعم والكافيهات من العمل بكفاءة أكبر، ويمنح العملاء تجربة أفضل لتناول الطعام خاصة العملاء عبر الإنترنت، كما يمنح اصحاب الأعمال القدرة على زيادة المبيعات من خلال تشغيل علامات تجارية متعددة بسهولة من مكان واحد.

من جانبه أكد أحمد مجدي رئيس القطاع التجاري لشركة "جيديا" للتكنولوجيا، أن رؤية شركته تتمثل في تمكين جميع التجار وأصحاب الأعمال بحلول دفع مبتكرة توفر لهم الأدوات الضرورية لتنمية أعمالهم وإدارتها، لذلك نستهدف من خلال تعاوننا مع شركة جرابتك توسيع أعمالنا في قطاع الأغذية والمشروبات بتقديم أحدث تقنيات الدفع المتاحة في العالم وليست فقط في الشرق الأوسط، لافتا إلى أن قطاع المطاعم والمطابخ السحابية في مصر يتطور بشكل ملحوظ ويحظى بتحول رقمي سريع، وهو ما يمنح شركتنا فرصة رائعة لتوفير نظام تشغيل الكل في واحد لسهولة الحلول التقنية التي نوفرها للعملاء.

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