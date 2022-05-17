الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت اليوم كل من جدوى للاستثمار الشركة السعودية الرائدة في مجال إدارة الاستثمارات والاستشارات الاستثمارية في الشرق الأوسط، وشركة الخليج للاستثمار الإسلامي الرائدة في مجال الملكية الخاصة والعقارات ورأس المال المغامر مقرها في الإمارات العربية المتحدة، عن أن صندوق جدوى للفرص الطبية 3، والذي تديره جدوى للاستثمار، قد باع حصة الأغلبية الخاصة به في شركة عيادات المسواك لطب الأسنان ("المسواك") لصالح شركة الخليج للاستثمار الإسلامي وصندوق جدوى للفرص الطبية 5 المُنشأ حديثًا والذي تديره جدوى للاستثمار.

وتعتبر المسواك الجهة الأكبر المزودة لخدمات طب الأسنان وعلاج الأمراض الجلدية في المملكة العربية السعودية بقيمة متنامية تقدر بأكثر من 530 مليون دولار أمريكي (2 مليار ريال سعودي). وقد نمت عمليات المسواك منذ استثمار شركة جدوى فيها في ديسمبر 2017 من 30 عيادة في 5 مدن إلى أكثر من 80 عيادة في 20 مدينة وأكثر من 700 طبيب يقدمون الخدمات لـ 450 ألف مراجع سنويا. وتحقق هذا النمو من خلال مزيج من عمليات الاستحواذ والتوسعات، بما في ذلك استحداث خدمات المسواك لعلاج الأمراض الجلدية في عام 2020.

وتعليقا على عملية الاستحواذ، قال محمد الحسن، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي المشارك لشركة الخليج للاستثمار الإسلامي: "إنها لصفقة بارزة تعكس قدراتنا وانتشارنا في قطاع الرعاية الصحية والسوق السعودية، ونحن نتطلع إلى بناء شراكة طويلة الأمد مع شركة جدوى للاستثمار والعمل معا على إدراج المسواك في السوق المالية السعودية (تداول) خلال السنتين أو الثلاث سنوات القادمة. وهذا يعكس التزامنا المتزايد بهذه السوق، حيث نقيم حاليا العديد من الفرص الأخرى."

وأضاف بانكاج غوبتا، الرئيس التنفيذي المشارك والشريك المؤسس لشركة الخليج للاستثمار الإسلامي: "تُعد سوق الرعاية السعودية الأكبر في منطقة الخليج وهي تقدم لنا فرصًا استثمارية جذابة لنوسّع محفظة أصولنا. كما نرى إمكانات كبيرة في قطاعي الخدمات اللوجستية والخدمات المالية السعودية سريعي النمو".

من جهته، قال طارق السديري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة جدوى للاستثمار: "يعكس نجاحنا مع شركة المسواك الأسس القوية لقطاع الرعاية الصحية السعودي وقدرتنا على تقديم قيمة حقيقية لعملائنا. ويسرنا أن ندخل في شراكة مع شركة الخليج للاستثمار الإسلامي في المرحلة التالية من نمو المسواك وأن نستثمر معا في مواصلة تطوير مجال طلب الأسنان وعلاج الأمراض الجلدية في المملكة العربية السعودية".

وأضاف سعد السيف، رئيس الملكية الخاصة في شركة جدوى للاستثمار، قائلا: "تعد هذه الصفقة البارزة استمرارا لسجل الاستثمار الحافل لدى شركة جدوى للاستثمار في مجال الرعاية الصحية، ودليلا على حصافة نهجنا في تحقيق القيمة على المدى الطويل. فعلى مدى أربع سنوات، عملنا عن كثب مع المسواك لتنمية عمليات الشركة وتوسيع الخدمات التي تقدمها وتعزيز حوكمتها".

تمتلك شركة الخليج للاستثمار الإسلامي محفظة استثمارات قوية في مجال الرعاية الصحية تشتمل على استثمارات في دور رعاية في ألمانيا ومستشفيات خاصة وشركات تصنيع أدوية ومواد تشخيصية في الهند. وتستند عملية الاستحواذ هذه إلى الحضور القوي لشركة الخليج للاستثمار الإسلامي في منطقة الخليج حيث يقوم عدد كبير من مستثمريها. وتواصل الشركة التي تزيد قيمة محفظة استثماراتها عن 3 مليارات دولار (11.25 مليار ريال سعودي) من الأصول الخاضعة للإدارة سعيها بقوة خلف فرص استثمارية جديدة للنمو في دول مجلس التعاون الخليجي كما في الخارج.

وتعد جدوى للاستثمار شركة استثمارية رائدة في مجال الملكية الخاصة في المملكة العربية السعودية والمنطقة ككل. ويمثل بيع شركة المسواك سابع عملية تخارج لها في قطاع الملكية الخاصة، ليصل اجمالي التوزيعات على عملائها في قطاع الملكية الخاصة إلى 6.5 مليار ريال سعودي.

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