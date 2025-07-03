• عبد الرحمن رضا: ننظم الهاكاثون احتفاءٌ بالشباب والابتكار ولتعزيز روح ريادة الأعمال

مدينة الكويت، أطلق تطبيق جاهز ، المنصة الرائدة التي تربط العملاء بمتاجرهم المفضلة من خلال الطلب عبر الإنترنت، رسميًا أول هاكاثون ابتكاري للأغذية في الكويت، بشراكة استراتيجية مع مركز الكويت للإبداع. يُمثل هذا الإطلاق المشترك لبرنامج هاكاثون على المستوى الوطني خطوةً هامةً نحو تمكين العقول الشابة ورعاية الابتكار في قطاع الأغذية في الكويت، بما يتماشى مع الأهداف الأوسع لرؤية الكويت 2035.

عقب توقيع مذكرة تفاهم في 25 يونيو 2025، أطلق تطبيق جاهز ومركز الكويت للإبداع برنامجًا من 7 مراحل مُصممًا لنقل المشاركين من مرحلة الفكرة إلى مرحلة التنفيذ. الهاكاثون مفتوح للشباب والطلاب والمطورين والمفكرين المبدعين في جميع أنحاء الكويت، حيث تمت دعوتهم لتقديم أفكار تحويلية تعالج تحديات واقعية في قطاع توصيل الأطعمة من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي والابتكار الرقمي.

يُفتح التسجيل للهاكاثون رسميًا في 13 يوليو، حيث يتم استقبال طلبات الترشّح باستمرار. وسيتم الإعلان عن المشاركين المختارين خلال مرحلة التصفية الرسمية، حيث سيتم دمج الفرق وتجهيزها لمعسكر تدريبي مكثف لمدة 3 أيام، في الفترة من 6 إلى 8 أغسطس في مركز الكويت للابتكار. سيتضمن المعسكر التدريبي ورش عمل لبناء المهارات تغطي مفاهيم الذكاء الاصطناعي، وتصميم واجهة Figma، ونمذجة الأعمال، وأطر الابتكار. كما سيكتسب المشاركون رؤى عملية حول العمليات والتقنيات التي يستخدمها تطبيق جاهز، مما يُمكّنهم من مواءمة حلولهم مع احتياجات القطاع الفعلية.

سيعرض المتأهلون للنهائيات نماذجهم الأولية وخطط أعمالهم أمام لجنة من الخبراء خلال عرض تقديمي مباشر على عقبه سيقام حفل توزيع جوائز في 16 أغسطس في قاعة الأندلس، إيذانًا باختتام البرنامج. ستحصل الفرق الثلاثة الفائزة على جوائز نقدية وتقديرية لابتكاراتها تبدا من 3000 دينار كويتي للمركز الأول، و2000 دينار كويتي للمركز الثاني، و1000 دينار كويتي للمركز الثالث. وستحصل الأفكار الفائزة على دعم وسيتم احتضانها وتقديم التوجيه لها، مع إمكانية تطبيق أفكارهم في جاهز، مما يضمن أثرًا طويل الأمد وفرصًا للنمو المستمر بعد انتهاء الفعالية.

وتعليقًا على الإطلاق، قال عبد الرحمن رضا، رئيس فريق التسويق في تطبيق جاهز: "يُعد هذا الهاكاثون احتفالًا بالشباب والابتكار وروح ريادة الأعمال في الكويت. وبالتعاون مع KIC، نفخر بإنشاء منصة تُمكّن العقول الطموحة من إعادة تصور مستقبل توصيل الطعام، وتطوير حلول جريئة، والحصول على الدعم اللازم لتجسيد هذه الأفكار على أرض الواقع".

وأضاف رضا: "في جاهز، نؤمن بتمكين المواهب الشابة من خلال منح الفرص الحقيقية. وعبر هذه المبادرة، نهدف إلى رعاية الإبداع، ودفع عجلة التغيير العملي، وخلق قيمة مستدامة لمستقبل قطاعنا".

ومع اطلاق حملة ترويجية شاملة مدعومة بحملات علاقات عامة وتفاعل فعّال مع المجتمعات المحلية والشبكات الإبداعية، يهدف تطبيق جاهز ومركز الابتكار الكويتي إلى جذب مجموعة متنوعة من المشاركين. حيث صُمم الهاكاثون ليس فقط ليكون منصة انطلاق للحلول المبتكرة، بل أيضًا كتجربة تعليمية عملية قائمة على الإرشاد والتعاون وحل المشكلات الواقعية.

هذا ويدعو تطبيق جاهز ومركز الابتكار الكويتي المهتمين إلى متابعة قنواتهم الرسمية للاطلاع على تفاصيل التسجيل وآخر التحديثات، كما يؤكد انه مستعد لدعم الجيل القادم من مبتكري تكنولوجيا الأغذية في الكويت.

نبذة عن جاهز

تطبيق جاهز هو شركة تابعة لشركة جاهز الدولية ومقرها المملكة العربية السعودية، إحدى أكبر شركات توصيل الطعام في المملكة.

تأسست جاهز في عام 2016، وسرعان ما اكتسبت زخمًا في صناعة توصيل الطعام في المملكة ، حيث ظهرت كلاعب بارز بأكثر من 1.3 مليون مستخدم نشط وأكثر من 34000 شريك توصيل في جميع أنحاء البلاد اعتبارًا من 31 مارس 2021.

في عام 2022، دخلت جاهز السوق الكويتية بينما أطلقت عملياتها في البحرين في العام نفسه.

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