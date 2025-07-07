عجمان، الإمارات العربية المتحدة - وقّعت جامعة عجمان، بصفتها مؤسسة أكاديمية غير ربحية رائدة، مذكرة تفاهم استراتيجية مع دبي الإسلامي، أول بنك إسلامي في العالم والأكبر في دولة الإمارات. وتهدف هذه الشراكة إلى تعزيز المسارات المهنية للطلبة الإماراتيين، وتطوير جاهزيتهم لسوق العمل بما يتماشى مع الأولويات الوطنية للدولة والهادفة إلى بناء اقتصاد معرفي قائم على الابتكار.

ووقّع الاتفاقية كل من الدكتور كريم الصغير، مدير جامعة عجمان، والسيدة رفيعة العبّار، نائب رئيس أول - مدير إدارة الموارد البشرية في دبي الإسلامي، في خطوة تؤكد التزام الجانبين المشترك بإعداد خريجين مؤهلين يمتلكون المهارات والعقليات والخبرة العملية اللازمة للنجاح في سوق العمل المتسارع.

وبموجب الاتفاقية، سيقدّم دبي الإسلامي فرص تدريب وتوظيف لخريجي جامعة عجمان من المواطنين الإماراتيين، بما يمنحهم خبرة عملية مباشرة في قطاع البنوك والخدمات المصرفية الإسلامية. كما سيستضيف البنك طلبة الجامعة في فروعه ليخوضوا تجارب تعليمية متكاملة تشمل ورش عمل متخصصة، وزيارات ميدانية، وبرامج إرشاد مهني يشرف عليها كبار مسؤولي البنك.

وعلاوة على ذلك، سيساهم دبي الإسلامي أيضاً في مبادرات الجامعة المرتبطة بتطوير الطلبة، ليكون شريكاً رئيسياً في دعم خطواتهم الأولى ورسم ملامح مسيرتهم المهنية الواعدة.

من جانبها، ستمنح جامعة عجمان موظفي دبي الإسلامي وعائلاتهم مزايا تعليمية حصرية، تتضمن ورش عمل مصمّمة خصيصاً لبناء القدرات القيادية وتعزيز الكفاءات المهنية، وذلك في إطار التزامها برؤيتها الهادفة إلى تسهيل الوصول إلى التعليم العالي وتعزيز فرص التطوير المهني المستدام تلبية لاحتياجات سوق العمل المتنامية.

وفي تعليقه على هذه الشراكة، قال الدكتور كريم الصغير: "بصفتنا جامعة غير ربحية، فإن رسالتنا لا تقتصر على تحقيق التميّز الأكاديمي، بل تمتد إلى إعداد خريجين قادرين على إحداث فرق حقيقي في مجتمعاتهم. وتمثل هذه الشراكة مع دبي الإسلامي نموذجاً للتكامل بين المعرفة الأكاديمية والتطبيق العملي، ما يمنح طلبتنا فرصة للنمو الفكري، والتطوّر المهني، والمساهمة الفاعلة في مختلف ميادين الحياة."

بدورها، قالت رفيعة العبار : "يعكس تعاوننا مع جامعة عجمان التزامنا الراسخ برعاية المواهب الإماراتية وتأهيل الجيل القادم من القادة في مجال التمويل الإسلامي. ونحن نهدف من خلال تقديم برامج مخصصة للتدريب العملي والإرشاد المهني وتطوير مسارات مهنية مُهيكلة، إلى سد الفجوة بين التعليم الأكاديمي واحتياجات القطاع المالي اليوم. تجسد هذه الشراكة استراتيجيتنا الأوسع الرامية إلى تمكين الشباب ودعمهم بالمهارات والأدوات اللازمة والعمل على تعزيز ثقتهم بأنفسهم وحثهم على اغتنام فرص النجاح، مما يساهم في تحقيق الرؤية الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة وبناء اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة."

وتعكس هذه الشراكة التزام جامعة عجمان المتواصل بمواءمة برامجها التعليمية مع متطلبات سوق العمل، ودعم الجهود الوطنية للبلاد في سبيل بناء اقتصاد مستدام يرتكز على المعرفة والابتكار، لمستقبل أفضل للأجيال القادمة.

نبذة عن جامعة عجمان

تأسّست جامعة عجمان عام 1988 كأول جامعة خاصة في دول مجلس التعاون الخليجي، وهي مؤسسة غير ربحية تضع التميّز الأكاديمي، والانفتاح العالمي، وخدمة المجتمع في صميم رؤيتها، وتواصل بناء بيئة تعليمية شاملة ومتنوّعة تُعزّز الابتكار.

وفي عام 2024، حصلت جامعة عجمان على الاعتماد الكامل من هيئة الاعتماد الأمريكية WSCUC، لتكون أول جامعة خاصة وغير ربحية في دولة الإمارات والمنطقة العربية تنال هذا الاعتراف الرفيع. ووفق تصنيف مؤسسة "كيو إس" العالمي للجامعات لعام 2026، حققت الجامعة المرتبة 440 عالمياً والسادسة على مستوى دولة الإمارات، كما حلّت في المرتبة 241 عالمياً والثالثة محلياً في مؤشر السمعة لدى جهات التوظيف. وتواصل الجامعة تصدّرها للمؤسسات التعليمية في الدولة من حيث نسبة الطلبة الدوليين، محتلةً المرتبة الأولى في دولة الإمارات والرابعة عالمياً في هذا المؤشر.

وتفخر الجامعة بشبكة خريجيها التي تضمّ أكثر من 40,000 خريج وخريجة حول العالم، وتواصل التزامها بإعداد كفاءات مؤهلة، ومتمكّنة، تسهم في بناء مستقبل مزدهر لمجتمعاتها وللعالم. لمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة الموقع التالي: www.ajman.ac.ae

نبذة عن دبي الإسلامي

يعد "دبي الإسلامي"، الذي تأسس في عام 1975، أكبر بنك إسلامي في دولة الإمارات العربية المتحدة من حيث الموجودات وشركة مساهمة عامة ومدرجة في "سوق دبي المالي". ويقود البنك تطور قطاع التمويل الإسلامي العالمي، كأول بنك إسلامي متكامل الخدمات وواحد من أكبر البنوك الإسلامية على مستوى العالم. وتتمتع المجموعة بموجودات تصل إلى نحو 95 مليار دولار أمريكي ورأس مال في السوق يزيد عن 14 مليار دولار أمريكي، وقوى عاملة للمجموعة تفوق الـ 10,000 موظف و500 فرع تقريبا ضمن شبكة عالمية تمتد عبر الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا. يقدم دبي الإسلامي خدماته لأكثر من 5 مليون متعامل على مستوى المجموعة، ويوفر لقاعدة متعامليه التي تضم الأفراد والشركات والمؤسسات مجموعة متنامية من المنتجات والخدمات المبتكرة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

يتمتع دبي الإسلامي بحضور عالمي قوي كلاعب رئيسي في الترويج للخدمات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية عبر أسواق مختلفة حول العالم. وقد أسس بنك دبي الإسلامي باكستان المحدود، وهو شركة مملوكة بالكامل لدبي الإسلامي وأول بنك إسلامي في باكستان يقدم الخدمات المصرفية البلاتينية والخدمات المصرفية المميزة، كما انضم لمنطقة الشرق الأقصى بإطلاق بنك بانين دبي الشريعة في إندونيسيا بحصة تفوق 25% من أسهم البنك الإندونيسي. وتبع ذلك تأسيس شركة تابعة له في كينيا، تحت اسم بنك دبي الإسلامي كينيا المحدود. وجرى تصنيفه ضمن قائمة البنوك ذات الأهمية في النظام المالي المحلي في دولة الإمارات، وشكل استحواذه على نور بنك علامة فارقة أكدت مكانة دبي الإسلامي كمؤسسة مصرفية رائدة في قطاع التمويل الإسلامي على الصعيد العالمي. وتعزيزًا لاستراتيجيته الدولية، نجح دبي الإسلامي مؤخرًا بالاستحواذ على حصة أقلية تبلغ 25% من مجموعة شركات "تي.أو.إم" والتي تقدم خدمات مصرفية رقمية في تركيا.

يتمثل الهدف الرئيسي للبنك في جعل التمويل الإسلامي نموذجًا رئيسيًا ومستقلاً عوضًا عن كونه بديلاً للخدمات المصرفية التقليدية حول العالم. وقد حصل البنك على العديد من الجوائز المرموقة التي تعتبر دليلاً راسخاً على جهوده في مختلف المجالات بما يشمل الخدمات المصرفية للأفراد والشركات، والخدمات المصرفية الاستثمارية، فضلاً عن خدمات الاستشارات ومساهماته في مجال المسؤولية المجتمعية. ويجسد تتويجه لقب "أفضل بنك إسلامي" في محافل مختلفة مكانته الريادية في قطاع التمويل الإسلامي. وكمؤسسة مالية رائدة، يحرص دبي الإسلامي على اغتنام الفرص والتحديات المرتبطة بدمج الاستدامة في أعماله من خلال تقديم منتجات وخدمات مستدامة، وتعزيز دوره الحيوي في دعم المبادرات البيئية والاجتماعية. وكان عام 2025 مميزًا لدبي الإسلامي حيث احتفل باليوبيل الذهبي، مستلهمًا برؤية جديدة ومستقبلية لمواصلة بناء إرث من النجاح خلال الأعوام القادمة.

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