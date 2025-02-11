كشفت دراسة حديثة أجرتها ستوديوسيتي" Studiosity" بالتعاون مع YouGov أن 94% من الطلبة في دولة الإمارات يستخدمون أدوات الذكاء الاصطناعي في دراستهم، على الأقل بين الحين والآخر. في حين أشار ثلثا الطلبة إلى شعورهم بالضغط عند استخدام هذه الأدوات، موضحين مخاوفهم من احتمالية وجود أخطاء في إجابات الذكاء الاصطناعي، والخوف من التهم المتعلقة بالسرقة الأدبية أو انتهاك قوانين الجامعة، والقلق من تسريب البيانات.

واستجابةً لهذه التحديات، أطلقت جامعة عجمان في عام 2024 منصة "ستوديوسيتي"، وهي منصة مبتكرة توفر خدمة مراجعة أعمال ومشاريع الطلبة وتقديم تغذية راجعة مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومعتمدة من الجامعة، في غضون دقائق، ومتاحة طوال أيام الأسبوع.

وبدلاً من الاعتماد على الذكاء الاصطناعي لتوفير "إجابات جاهزة"، تساهم منصة ستوديوسيتي، التي يشرف عليها مركز النجاح الطلابي بجامعة عجمان، في مساعدة الطلبة على تحسين مهاراتهم وتطوير مهامهم الأكاديمية، مع الحفاظ على النزاهة الأكاديمية. كما تسعى الجامعة من خلال هذه المبادرة إلى تعزيز تفاعل الطلبة مع خدمات الدعم الأكاديمي الشاملة.

وأكد الدكتور كريم الصغير، مدير جامعة عجمان، التزام الجامعة بتبني أدوات الذكاء الاصطناعي التي تتلاءم مع النزاهة الأكاديمية قائلاً:"تواصل جامعة عجمان قيادة هذا المجال من خلال نهج استباقي نحو الذكاء الاصطناعي في التعليم، حيث تساهم منصة ستوديوسيتي في خلق تغيير ثقافي يساعد الطلبة على التعلم من أخطائهم بدلاً من البحث عن إجابات جاهزة. نحن مدركون أن الاعتماد المفرط على الذكاء الاصطناعي يمثل تحديًا في الجامعات، ولذلك نحرص على توفير طرق آمنة وأخلاقية لاستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لتحقيق أكبر استفادة ممكنة في التعلم."

من جانبه، شدد الدكتور أشرف مهاتي، كبير الخبراء الاقتصاديين لشؤون التجارة وتنمية أسواق التصدير في مؤسسة دبي للصادرات، على أهمية استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي المعتمدة من الجامعات، قائلاً:"عندما يحصل الطلبة على الأدوات المعتمدة من جامعاتهم، فإنهم يطمئنون إلى أنها آمنة ومناسبة للبيئة التعليمية. وهذا لا يقلل فقط من ضغوط الطلبة حول الاستخدام غير المناسب أو غير الآمن لأدوات الذكاء الاصطناعي، بل يضمن أيضًا حصول جميع الطلبة على فرص متكافئة للوصول إلى الموارد المعتمدة، بغض النظر عن طريقة دراستهم أو خلفياتهم أو تفضيلاتهم."

ومن المنتظر أن يتم إصدار التقرير الكامل حول رفاهية الطلبة في الشرق الأوسط لعام 2025 في فبراير، حيث سيتضمن تحليلات موسعة حول تأثير الذكاء الاصطناعي على رفاهية الطلبة، فرص التوظيف، العلاقات الاجتماعية، والضغوط الدراسية.

نبذة عن جامعة عجمان

تأسست جامعة عجمان عام 1988 كأول جامعة خاصة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتتمتع بمسيرة حافلة في التميز الأكاديمي والابتكار والتأثير المجتمعي. اليوم، تحتل جامعة عجمان مكانة مرموقة عالمياً، حيث صنفت في المرتبة 477 على مستوى العالم والخامسة على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة، بحسب تصنيف مؤسسة كيو إس العالمي للجامعات لعام 2025. كما أنها أول جامعة خاصة غير ربحية في المنطقة العربية تحصل على الاعتماد الكامل من هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي في الولايات المتحدة الأمريكية (WSCUC) .

وتلتزم جامعة عجمان، من خلال كلياتها التسع وبرامجها الأكاديمية المتنوعة، بتقديم تعليم شامل ومتميز يُعِد الطلبة للنجاح في بيئة العمل العالمية. وقد ساهم هذا التنوع الأكاديمي في تخريج أكثر من 40,000 طالب وطالبة يشغلون اليوم مناصب قيادية في أبرز المؤسسات على مستوى العالم. وجدير بالذكر أن جامعة عجمان تبوأت المرتبة الأولى من حيث السمعة لدى جهات التوظيف على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة.

وبصفتها مؤسسة غير ربحية، تعيد جامعة عجمان استثمار مواردها في مهمتها الرامية إلى جعل التعليم متاحاً للجميع، مع التركيز على تحقيق التميز الأكاديمي وتعزيز البحث العلمي وخدمة المجتمع من خلال برامج دراسية متنوعة على مستوى البكالوريوس والدراسات العليا. لمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة الموقع الالكتروني التالي: www.ajman.ac.ae

نبذة عن ستوديوسيتي:

ستوديوسيتي هي المنصة الرائدة عالميًا في مجال الذكاء الاصطناعي للتعلم، حيث تتعاون مع أكثر من 200 مؤسسة للتعليم العالي في 12 دولة.

نبذة عن YouGov:

"YouGov"هي شركة عالمية متخصصة في قياس الرأي العام وتحليل البيانات، وهي شركة دولية لأبحاث السوق وتحليلات البيانات، يقع مقرها الرئيسي في المملكة المتحدة، وتعمل في أوروبا وأمريكا الشمالية والشرق الأوسط ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ.

حول الاستطلاع:

على مدار تسع سنوات، أجرت "ستوديوسيتي" استطلاعًا سنويًا حول رفاهية الطلبة الجامعيين. وفي أكتوبر 2024، كلفت "ستوديوسيتي" شركة "YouGov" بإجراء النسخة التاسعة من هذا البحث، الذي أصبح الآن عالميًا.

تعتمد هذه البيانات على الفصل الأول من الاستطلاع في منطقة الشرق الأوسط حول الذكاء الاصطناعي التوليدي ورفاهية الطلبة، ومن المقرر إصدار التقرير الكامل في فبراير.

جميع الأرقام، ما لم يُذكر خلاف ذلك، مأخوذة من شركة YouGov Plc. وتم تنفيذ العمل الميداني بين 18 نوفمبر و16 ديسمبر 2024، وأُجري الاستطلاع عبر الإنترنت.

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