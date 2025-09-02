تواصل جامعة حمدان بن محمد الذكية ترسيخ مكانتها كصرح تعليمي رائد يوفّر بيئة تمكّن المتعلمين من التفوّق الأكاديمي بالتوازي مع تحقيق إنجازات نوعية في مختلف المجالات، وذلك ضمن نموذج تعلّم ذكي ومرن قائم على التكنولوجيا، يدعم التعلّم مدى الحياة ويضع طموحات المتعلمين في المقام الأول.

وفي هذا السياق، شكّلت إنجازات البطل سعيد يحيى، طالب بكالوريوس إدارة الجودة والأعمال في كلية إدارة الأعمال والجودة، إحدى قصص النجاح الملهمة ضمن هذا النموذج؛ إذ تُوّج مؤخراً بستّ ميداليات ذهبية في بطولة "World Police & Fire Games" بالولايات المتحدة الأمريكية، محقّقاً توازناً ملهِماً بين مسيرته الرياضية وطموحه الأكاديمي في الجامعة.

وقال البطل سعيد يحيى: "شكّل النموذج التعليمي المرن الذي تقدّمه جامعة حمدان بن محمد الذكية عاملاً أساسياً في نجاحي؛ فقد أتاح لي المضي قدماً في دراستي بكفاءة عالية، دون أن يشكّل عائقاً أمام تدريباتي ومشاركاتي الدولية. وبفضل مرونة الجداول الدراسية والمناهج الرقمية، تمكنتُ من تحقيق التوازن الأمثل بين رحلتي الأكاديمية وتطلعاتي الرياضية".

ويأتي هذا الإنجاز في إطار التزام الجامعة باستراتيجيتها الهادفة إلى تمكين المتعلمين عبر مسارات تعلم مرنة تُنمّي المهارات المستقبلية وتدعم التميّز والابتكار في مجالات الأعمال والعلوم الصحية والتعليم الإلكتروني والاستدامة والاقتصاد الأخضر، بما يعزّز تنافسية المواهب الوطنية ويدعم مواصلة إنجازاتهم على المستويين المحلي والعالمي.

