53% من الطلاب الجدد في جامعة تكساس إي أند أم في قطر هم قطريون

الدوحة، قطر، استقبلت جامعة تكساس إي أند أم في قطر، إحدى الجامعات الشريكة لمؤسسة قطر، 162 طالبًا جديدًا إستعدادا لإنطلاق فصل الخريف الدراسي 2023، من بينهم 86 طالبًا قطريًا. وقد سجل هذا العام أعلى نسبة إنتساب في تاريخ الجامعة.

بلغ إجمالي عدد الطلاب في الجامعة هذا الخريف 844 طالبًا، بما في ذلك عدد الطلاب المنتسبين الذين يتابعود دراستهم في الجامعات الشريكة الأخرى في المدينة التعليمية إلى جانب جامعة تكساس إي أند أم في قطر، فضلًا عن الذين يدرسون في الخارج في الحرم الجامعي الرئيسي كوليج ستيشن، تكساس (الولايات المتحدة الامريكية). وبلغ العدد الاجمالي للطلاب الجامعيين 632 ، 61% منهم قطريين ، و 48% منهم من الطالبات الاناث.

استقبلت جامعة تكساس إي أند أم في قطر 12 طالبًا جديدا في برنامج الماجستير في فصل الخريف الدراسي 2023، الى جانب استضافتها لـ87 طالباً في برنامج الدكتوراه من الحرم الجامعي الرئيسي كوليج ستيشن، تكساس (الولايات المتحدة الامريكية)، و25 طالباً في برنامج زمالة الدكتوراه.

ويسعى الطلاب الجدد الى تكوين مسيرة مهنية في المجال الهندسي والمساهمة في تطوير حلول مبتكرة ومستدامة للقضايا الراهنة التي تواجهها دولة قطر والمنطقة والعالم.

يتابع الطلاب الجامعيين الدراسة في برنامج البكالوريوس في الهندسة الكيميائية والهندسة الكهربائية والهندسة الميكانيكية أو هندسة البترول. وتقدّم جامعة تكساس إي أند أم في قطر أيضًا برنامجي دراسات عليا وهما ماجستير في العلوم وبرنامج الماجستير في الهندسة الكيميائية. بالإضافة إلى مقررات الهندسة، سيحظى الطلاب أيضًا بمقررات في مجالات العلوم والرياضيات والفنون الحرة والعلوم الإنسانية؛ ويتاح أيضًا لطلاب جامعة تكساس إي أند أم في قطر فرصة التسجيل في مقررات مختلفة في الجامعات الشريكة الأخرى لمؤسسة قطر داخل المدينة التعليمية.

والجدير بالذكر أن سمعة الجامعة، ومرافقها عالية المستوى، وكفاءة أعضاء هيئة التدريس، والأثر الجيد الذي تركه خريجو جامعة تكساس إي أند أم في قطر في المنطقة، من العوامل الرئيسية التي ساعدت الطلاب على اتخاذ قرار الإنضمام إلى الجامعة.

وفي هذا الصدد تحدّثت طالبات دفعة 2027 التوائم الثلاثة نور، وزينب، وفاطمة الشرشني عن مدى حماسهن للالتحاق ببرنامج البكالوريوس في الهندسة الكيميائية، في جامعة تكساس إي أند أم في قطر.

حيث قالت نور: ”لقد قدمنا ​​طلبا للالتحاق بجامعة تكساس إي أند أم في قطر، نظرًا لشهرتها وسمعتها المميّزة كونها واحدة من أفضل كليّات الهندسة في العالم؛ فالبرنامج الأكاديمي ثريّ بالمعرفة والفرص لإعداد بحوث عديدة ومتنوعة فضلاً عن توافر أنشطة أخرى”.

وأضافت زينب قائلة: "كنت قلقة بشأن التخصّص في الهندسة الكيميائية، لكن المشاركة في برنامج ميزة خلال الصيف وحضور دروس الكيمياء ساعدني على اكتساب الثقة بالنفس للتخصّص في هذا المجال."

ومن جانبها قالت فاطمة: "نحن نتطلع إلى أن نصبح مهندسات للإسهام في تنمية وتحقيق التقدم لدولة قطر، ونحن على يقين بأن جامعة تكساس إي أند أم في قطر ستساعدنا في تحقيق هذا الهدف."

أمّا بالنسبة لفيصل البستامي طالب السنة الأولى في الهندسة الميكانيكية من دفعة 2027، فقد قاده حبه للسيارات وميكانيكياتها الى جامعة تكساس إي أند أم في قطر.

وعبّر فيصل قائلًا: "أتطلع إلى توظيف جميع اهتماماتي خلال الأربع سنوات القادمة مثل شغفي بكرة القدم، واستكشاف كيف تعمل الأشياء. وأنا متحمس لأن أكون واحدًا من الأجيز، وان أعيش تجربة تعلم ممتعة من خلال تخصّصي الهندسي. أنا حالياً ألعب كرة القدم لصالح نادي قطر الرياضي، وأسعى الى حمل قميص نادي جامعة تكساس إي أند أم في قطر على الملعب أيضًا."

وقد أشار الدكتور سيزار مالافي، عميد جامعة تكساس إي أند أم في قطر، إلى أن الطلاب ينحدرون من أكثر من 40 دولة مختلفة، الأمر الذي يمثل تنوعاً أكاديميا وثقافيا في جامعة تكساس إي أند أم في قطر.

وفي هذا الشأن قال الدكتور مالافي : "نحن فخورون بأننا استقبلنا دفعة استثنائية من الطلاب الجدد في فصل الخريف الدراسي 2023 حيث تسعى جامعة تكساس إي أند أم في قطر الى تكوين جيل جديد من القادة في مجال الهندسة في قطر - ليس مهندسين ذوي الخبرة الفنية فحسب، وانما جيلًا يجسّد قيم الأجي مثل الاحترام، والتميز، والقيادة، والولاء، والنزاهة والإيثار. وبالتالي سيسهم مهندسونا في بناء اقتصاد قائم على المعرفة في دولة قطر ومجاراة التحول العالمي في مجال الطاقة. ستتاح لطلابنا كل السبل لتحصيل تخصّص هندسي عالمي المستوى، فضلًا عن فرص قيمة للمشاركة في اعداد أبحاث مبتكرة. سيكونون مفتاح التغيير في المستقبل."

قبل انطلاق فصل الخريف الدراسي، شارك الطلاب الجدد في لقاء تعريفي على مدار ثلاثة أيام، صمم للتعريف بجامعة تكساس إي أند أم و تقاليدها المميّزة، وكيفية تحقيق النجاح في مؤسسة تعليمية هندسية ذائعة الصيت.

يُطلق على الطلاب وخريجي جامعة تكساس إي أند أم لقب "أجيز" ويُحافَظ على هذا التقليد في جامعة تكساس إي أند أم في الدوحة. وشمل اللقاء التعريفي عرضًا للفرص التي تمنحها جامعة تكساس إي أند أم في قطر للطلاب - بدءًا من الأندية الاجتماعية والأنشطة وصولاً إلى الخبرات التعليمية التحويلية مثل رحلات الدولية لتعلم الخدمة، والدراسة في الخارج، والبحوث الجامعية.

وسينضم الطلاب أيضًا إلى شبكة خريجي الأجي العالمية، التي تضم الآن ما يقارب عن 575,000 خريج من جامعة تكساس إي أند أم.

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عن جامعة تكساس إي أند أم في قطر:

منذ عام 2003 تقدم جامعة تكساس إي أند أم في قطر برامج البكالوريوس في اختصاصات الهندسة الكيميائية والهندسة الكهربائية والهندسة الميكانيكية وهندسة البترول في المدينة التعليمية التابعة لمؤسسة قطر ، وبرنامج الماجستير في الهندسة الكيميائية منذ 2011. وقد تخرج من جامعة تكساس إي أند أم في قطر اكثر من 1,500 مهندس و مهندسة. الاختصاصات الهندسية الأربعة التي يتم تقديمها في جامعة تكساس إي أند أم في قطر هي معتمدة من قبل لجنة الاعتماد الهندسية في مجلس الاعتماد للهندسة والتكنولوجيا. تعمل جامعة تكساس إي أند أم في قطر على جذب أعضاء هيئة تدريس من كافة أنحاء العالم، لتوفير هذه التجربة التعليمية الفريدة، وللمشاركة في نشاطات البحوث التي تقدّر قيمتها بأكثر من284.3 مليون دولار أمريكي، والتي تعالج مسائل مهمة لدولة قطر. للمزيد يرجى زيارة الموقع: www.qatar.tamu.edu.