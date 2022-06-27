تهدف مذكرة التفاهم إلى تطوير برامج التعليم والتدريب والبحث، وتوفير أكثر من 100 فرصة تدريب لطلاب الصيدلة في المملكة

جدة – المملكة العربية السعودية: وقعت شركة النهدي الطبية، وهي أكبر سلسلة صيدليات للبيع بالتجزئة في المملكة العربية السعودية ومزود رئيسي لخدمات الرعاية الصحية، مذكرة تفاهم مع جامعة الملك عبد العزيز، وجرت مراسم التوقيع في جامعة الملك عبد العزيز بين أ.د. هاني عصفور، عميد كلية الصيدلة بجامعة الملك عبد العزيز، وأ. سامر بخاري، رئيس الموارد البشرية في شركة النهدي الطبية.

تعليقاً على هذه الشراكة، قال أ.د. هاني عصفور، عميد كلية الصيدلة في جامعة الملك عبد العزيز، "من المهم جداً في مجتمعنا أن نقدر ونعترف بالدور الأساسي الذي يلعبه الصيدلاني في الخدمات العلاجية والاستشارية للمرضى، خاصةً في خضم الأوقات العصيبة والتحديات التي نمر بها بسبب جائحة فيروس كورونا. وبالطبع، يُسعدنا أن نتعاون مع شركة النهدي الطبية التي تستثمر في إعداد شباب وشابات الوطن لسوق العمل، وخلق فرص عمل جديدة، ورفع مستوى التوطين في هذا القطاع الحيوي بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030".

من جهته، تحدث سامر بخاري - رئيس الموارد البشرية في شركة النهدي الطبية عن أهداف الشراكة بقوله، "يهدف هذا التعاون إلى تحقيق أهدافنا المشتركة في رعاية طلاب الصيدلة السعوديين الشباب الطموحين في جامعة الملك عبد العزيز، وإتاحة الفرصة لهم لتطوير كفاءاتهم من خلال التدريبات التي نقدمها لهم، ومن خلال برامج التوظيف لدينا. نحن نؤمن بأن كل صيدلي يلعب دوراً محورياً في عالم الصيدلة والطب، نظراً لأن الصيدليات هي نقطة الاتصال الأولى لمعظم المرضى، وأن تزويد الصيادلة في المستقبل بالكوادر الصحيحة التي تتمتع بالمهارات والمعرفة اللازمين سيساعد بشكلٍ كبير في تعزيز دورهم في هذا القطاع. وعلى الرغم من التحديات التي واجهها قطاع الرعاية الصحية في جميع أنحاء العالم خلال جائحة كورونا، تواصل شركة النهدي الطبية التزامها بتقديم ورش عمل تدريبية مكثفة للطلاب، وقد وظفت خلال 2020 أكثر من 600 طالب سعودي في جميع أنحاء المملكة".

كما وضّح الأستاذ سامر بخاري أن برنامج "التميز" الذي تقدمه شركة النهدي الطبية سيوفر لصيادلة المستقبل خبرات مهنية على أرض الواقع، وجلسات تدريبية مكثفة في فروع صيدليات النهدي المجتمعية تحت إشراف مدربين وصيادلة معتمدين. ومن المتوقع أن يجذب البرنامج أكثر من ألف متدرب هذا العام، حيث ستتاح للمتقدمين فرصة التقدم للحصول على فرص وظيفية بدوام كامل في شركة النهدي الطبية بمجرد اكمالهم الدورة التدريبية.

هذا وسيتم منح خريجي الدراسات العليا والأكاديميين من كلية الصيدلة بجامعة الملك عبد العزيز إمكانية الوصول إلى البيانات في أكثر من 1100 صيدلية في جميع أنحاء المملكة، بالإضافة إلى التفاعل مع أكثر من 5 ملايين ضيف في صيدليات النهدي سنوياً.

تجدر الإشارة إلى أنه تعاونت شركة النهدي الطبية مع أكثر من 15 جامعة خاصة وعامة في جميع أنحاء المملكة منذ عام 2008 وذلك ضمن جهودها الموجهة نحو تسليط الضوء على مجالين يركزان على التعاون والبحوث التي تتيح للطلاب في نهاية المطاف اكتساب فرص حقيقية عملية على أرض الواقع.

هذا وتؤكد مذكرة التفاهم الاستراتيجية على روح التعاون الأكاديمي-الصناعي لتعزيز مصداقية التعليم والتدريب والبحث، وكذلك تعزيز دور الشباب السعودي في التنمية الاقتصادية للمملكة.

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