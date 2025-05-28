أبوظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة – أعلنت "طاقة للخدمات"، إحدى الشركات التابعة لشركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة)، اليوم عن إتمام المرحلة الثالثة من مشروع الطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة ٩٠٠٠ كيلوواط ذروة (kWp) في حرم جامعة الإمارات العربية المتحدة.

وقد تم تركيب 14,400 لوح شمسي متطور، موزعة بشكل استراتيجي على امتداد 84,000 متر مربع، لتوليد نحو 18.7 مليون كيلوواط/ساعة من الطاقة المتجددة سنويًا، ما يُغطي 30% من احتياجات الجامعة من الكهرباء، ويسهم في تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بأكثر من 8,000 طن سنويًا.

وعلّق خالد محمد القبيسي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لخدمات الطاقة، قائلاً: "إن شراكتنا المستمرة مع جامعة الإمارات العربية المتحدة لإنشاء أكبر مشروع للطاقة الشمسية في مؤسسة تعليمية يعكس مسيرتنا التحويلية نحو تحقيق الاستدامة والابتكار. ويجسّد هذا المشروع التاريخي التزامنا بتعزيز مساهماتنا في رؤية دولة الإمارات 2030، وتحقيق مستقبل مستدام وكفء في استهلاك الطاقة."

من جانبه، أكد سعادة الأستاذ الدكتور أحمد علي الرئيسي، مدير جامعة الإمارات بالإنابة، أن التعاون مع شركة أبوظبي لخدمات الطاقة في هذه المبادرة الرائدة يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف الجامعة في مجال الاستدامة، مشيرًا إلى أن المشروع لا يزود الحرم الجامعي بالطاقة فقط، بل يُلهم الطلبة لصياغة مستقبل أكثر خضرة ومرونة.

ويسلط هذا التعاون الضوء على الدور الريادي لجامعة الإمارات في دمج الممارسات المستدامة، ويُظهر القدرات الواسعة لشركة أبوظبي لخدمات الطاقة في إدارة المشاريع، بدءًا من التقييم الأولي للمواقع، وصولًا إلى التركيب والتكامل مع الشبكة.

وخلال المرحلة الأولى من المبادرة، تم تحقيق تخفيض بنسبة 27% في استهلاك الكهرباء، من خلال إعادة تأهيل عدد من مباني الجامعة. وتم في المرحلة التالية توسيع هذه الجهود لتشمل مرافق إضافية داخل حرم مدينة العين. ويمثّل استكمال هذه المرحلة الثالثة إنجازًا بارزًا في مسيرة التحول في قطاع الطاقة في أبوظبي، في ظل سعي شركة أبوظبي لخدمات الطاقة إلى الابتكار والتطوير المستدام.

ومنذ تأسيسها في يناير 2020، تتصدر شركة أبوظبي لخدمات الطاقة جهود تحويل قطاعي الطاقة والمياه في الإمارة، وتسعى باستمرار إلى تنفيذ مشاريع تحقق تخفيضات كبيرة في استهلاك الطاقة والمياه، مما يمهّد الطريق نحو مستقبل أكثر استدامة لإمارة أبوظبي.

حول طاقة للخدمات

طاقة للخدمات هي إحدى الشركات الرائدة التابعة لشركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة)، وهي متخصّصة بخدمات الطاقة التي يُطلق عليها "سوبر إيسكو". وتساهم خدمات الشركة في عمليات إعادة تأهيل المباني من خلال تغيير أنظمتها بهدف ترشيد ورفع كفاءة استهلاك المياه والكهرباء. كما تلعب دوراً في نمو سوق خدمات الطّاقة عبر تلبية الطلب المتزايد على هذه الخدمات في إمارة أبوظبي وخارجها.

حول جامعة الإمارات العربية المتحدة

تأسست جامعة الإمارات العربية المتحدة في عام 1976 بقرار من المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، وتطمح إلى أن تكون جامعة بحثية شاملة. يبلغ عدد الطلبة المسجلين في الجامعة حاليا ما يزيد عن 17,500 طالب إماراتي ودولي.

وكونها الجامعة الرائدة في الإمارات العربية المتحدة، فإنها توفر مجموعة متنوعة من برامج الدراسات الجامعية وبرامج الدراسات العليا المعتمدة وذات الجودة العالية، حيث تتوزع هذه البرامج على 9 كليات، هي: الإدارة والاقتصاد، والتربية، والهندسة، الزراعة والطب البيطري، والعلوم الإنسانية والاجتماعية، وتقنية المعلومات، والقانون، والطب والعلوم الصحية، والعلوم. وباحتوائها على نخبة متميزة من أعضاء هيئة التدريس الدوليين، وحرم جامعي جديد ومتطور، ومجموعة كاملة من الخدمات التي توفر الدعم للطلاب، فإن الجامعة توفر بيئة تعليمية لا مثيل لها في الإمارات العربية المتحدة.

تحتل جامعة الإمارات حاليًا المرتبة الخامسة في العالم العربي والمرتبة 261 عالميًا.

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