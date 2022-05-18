حل جديد سيسهم بتوفير التكلفة والوقت وتقليل المخاطر في القطاعات العلمية والبحثية

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة "جاقار" العالمية الرائدة في مجال التجارة الذاتية عن تعاونها مع شركة "سايت أب" (CiteAb)، وهي شركة مقرها المملكة المتحدة تقدم بيانات عالية الجودة عن علوم الحياة لتمكين الباحثين من تحديد واختيار وشراء الكواشف البيولوجية المناسبة لعملهم وأبحاثهم، حيث سيوفر الحل المتكامل مكاسب في الكفاءة ووفورات في التكاليف وتحسينات في الامتثال من خلال حل إدارة الموارد البحثية من "جاقار" (JAGGAER RMM)، الحل الرائد والأمثل في الصناعة لإدارة وتوفير الكواشف التجارية ومستلزمات المختبرات المستخدمة في البحوث.

وسيكون تكامل بيانات سايت أب مع حل JAGGAER RMM متاحًا في يونيو 2022 لعملاء JAGGAER RMM الجدد والحاليين.

وبهذه المناسبة، قال الدكتور أندرو تشالمرز الرئيس التنفيذي لشركة "سايت أب" (CiteAb): "يعتبر حل إدارة المواد البحثية من "جاقار" (JAGGAER RMM) الخيار الأفضل في مجال الكواشف الكيميائية بالنسبة للباحثين، ويسعدنا أن تشكل خبرتنا في الكواشف البيولوجية إضافة مميزة تدعم الباحثين يستخدمون أنظمة الشراء من جاقار".

وأردف تشالمرز قائلاً: "من خلال البحث عن المنتجات وتحديدها على سايت أب لشرائها من الموردين المفضلين على JAGGAER RMM فإن علوم الحياة ومؤسسات التعليم العالي ستقلل من مخاطر شراء الكواشف الخاطئة، وبناءً على ما يوفره عملاء RMM بالفعل من المواد الكيميائية ومستلزمات المعامل فإنهم الآن قادرون على توفير 20% في المتوسط على الكواشف البيولوجية عاماً بعد عام، وبالتالي ستكون إضافة رائعة لعلماء الحياة الذين ينفق بعضهم ملايين الدولارات سنوياً على الأجسام المضادة وحدها".

يبدأ الباحثون عادةً عملية الشراء ببحث استكشافي، لكن علماء الأحياء مثل الكيميائيين غالباً لا يعرفون بالضبط نوعية الكواشف التي يحتاجون إليها، ويقدم حل إدارة المواد البحثية من "جاقار" (JAGGAER RMM) بالنسبة للكيميائيين جميع البحوث الضرورية في التركيب الكيميائي مع تفاصيل عن العناصر المتاحة وتوافرها إضافة إلى الأسعار بهدف تبسيط وتحسين عملية الاختيار.

وقد يؤدي البحث عن جسم مضاد معروف في معظم الأحيان إلى العثور على 1000 نتيجة للمنتجات المتاحة أو أكثر، وتختلف هذه النتائج وعلى عكس المركبات النقية اختلافاً جوهرياً في الأبعاد الأساسية بما في ذلك الاستنساخ والتفاعل والتطبيق المقصود منها والأنواع المضيفة التي اشتقت منها. ولهذا فإن استخدام الكاشف الخاطئ يؤدي إلى إهدار المال، وإبطاء سرعة إنجاز البحث، كما يمكن أن يضر ذلك بمصداقية برامج البحث.

وقد عمل الدكتور تشالمرز مع فريق متخصص في جامعة باث بإنجلترا لتطوير محرك البحث "سايت أب" (CiteAb) لمواجهة هذا التحدي وابتكار طريقة مناسبة تساعد الباحثين على إيجاد الكواشف الضرورية لتجاربهم من خلال الجمع بين البحث عن النصوص المتقدمة، وتصنيف المؤلفات البحثية المنشورة، ومحتوى كتالوج المنتجات الفعلي، وجمع الصور المنشورة، والمعالجة البشرية المكثفة بواسطة خبراء "سايت أب" (CiteAb) بما يسهم بتوفير نتائج دقيقة وموثوقة.

وبهذه المناسبة قال جيم بيورو الرئيس التنفيذي لشركة "جاقار": "تجسد الشراكة مع "سايت أب" (CiteAb) خطوة جديدة في جهودنا لتوسيع نطاق حلولنا الشاملة وتلبية احتياجات مختلف القطاعات المتخصصة".

من جهته قال توم راسل المدير العام لحلول إدارة المواد البحثية (RMM Solutions): "يوفر "سايت أب" (CiteAb) للباحثين عملية مبسطة للبحث والشراء إضافة إلى سهولة الوصول إلى شبكة كبيرة من المشترين وهذا ما يمثل جوهر التجارة الذاتية".

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نبذة عن جاقار: التجارة الذاتية

تقود جاقار ثورة التجارة الذاتية، وهي تجربة تجارة شركة إلى شركة ذاتية الإدارة بين المشترين والموردين والأشياء (انترنت الأشياء) والشركاء. تتدفق أكثر من 500 مليار دولار من البضائع دون احتكاك من خلال شبكة التجارة المؤسسية الخاصة بنا كل عام.

توفر حلول المشتريات الذكية الخاصة بنا بالاستفادة من الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي للمشترين من المؤسسات والموردين توصيات مطابقة ذكية تعمل على مواءمة احتياجات المشتري مع قدرات الموردين. تنفذ حلولنا بشكل مستقل العديد من المهام المتكررة وراء الكواليس المطلوبة لتسهيل التجارة المؤسسية. نحن مرتبطون بالشبكة وأذكياء وشاملون وقابلون للتوسع. ولدينا أكثر من 1100 موظف، وجميعهم يركزون على نجاح ورضا العملاء.

نبذة عن شركة CiteAb:

توفر شركة CiteAb بيانات رائدة على مستوى العالم تعمل على تسريع البحث العلمي، حيث تجمع تقنية جمع البيانات الرائدة في الصناعة لدينا بين التعلم الآلي والمراجعة البشرية الشاملة من أجل تحديد وفهم استخدام الكاشف من المنشورات العلمية. تُستخدم هذه البيانات عالية الدقة لتشغيل جميع منتجاتنا، مما يساعد الباحثين في تحديد المصادر والموردين على بيع أفضل الكواشف.

يصنف محرك البحث الخاص بنا المنتجات حسب الاستشهادات، مما يغير بشكل جذري الطريقة التي يجد بها الباحثون أفضل المنتجات لتجاربهم، ويتم استخدام منتجاتنا القائمة على البيانات لإعلام الموردين على مستوى العالم.

تم تقديم أكثر من 4 ملايين صفحة من المعلومات لمستخدمي CiteAb في العام الماضي، من عمليات البحث التي شملت أكثر من 6.8 مليون مادة كاشفة، فنحن مجموعة ملتزمة من علماء الأحياء وعلماء الحاسوب المخصصين لمساعدة أفضل العلماء والموردين في العالم على معالجة المشكلات الكبيرة في أبحاث علوم الحياة.

لمزيد من المعلومات قم بزيارة www.citeab.com