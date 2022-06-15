الإمارات العربية المتحدة: أعلن مجلس إدارة شعاع كابيتال ش.م.ع.، المنصة الرائدة لإدارة الأصول والصيرفة الاستثمارية على مستوى المنطقة (والمدرجة في سوق دبي المالي بالرمز (SHUAA)، اليوم عن تعيين جاسم الصديقي عضواً منتدباً للمجموعة اعتباراً من 15 يونيو 2022. وسيخلف الصديقي في منصبه السابق كرئيس تنفيذي للمجموعة فوّاد طارق خان الذي سيحتفظ أيضاً بمنصبه كرئيس للصيرفة الاستثمارية. وسيواصل الصديقي العمل عن كثب مع خان وفريق الإدارة العليا لضمان انتقال المهام والمسؤوليات بشكل سلس مع التركيز بصورة خاصة على إدارة شؤون الاستراتيجية والمساهمين وعلاقات العملاء الرئيسيين.

ولا يزال الصديقي أكبر مساهمي شعاع كابيتال بحصة تبلغ 29.9٪. وسيحتفظ كذلك بمنصبه رئيساً لمجلس إدارة الشركة الإسلامية العربية للتأمين (سلامة)، وكذلك لشركة إشراق للاستثمار.

وتعليقاً على منصب الصديقي الجديد، قال فاضل العلي، رئيس مجلس إدارة شعاع كابيتال: "يسرني، بالنيابة عن مجلس الإدارة، أن أشكر جاسم على قيادته الاستثنائية خلال السنوات الإحدى عشرة الماضية؛ فقد تمكن - مع قيادته مجموعة أبوظبي المالية منذ تأسيسها في عام 2011 وصولاً إلى اندماجها مع شعاع - من إيجاد قوة استثمارية كبرى ذات محفظة استثمارية واسعة وأصول مدارة ضخمة. وأدى جاسم دوراً محورياً في ترسيخ مكانة شعاع كواحدة من أكبر شركات الصيرفة الاستثمارية وإدارة الأصول وأكثرها ربحية في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وقد كان التزامه بخلق القيمة للمساهمين دور محوري في تحفيز استراتيجية المجموعة ونجاحها لأكثر من عشر سنوات، وسيبقى بالنسبة لنا مثالاً يحتذى به نهتدي برؤيته ونتطلع إلى مواصلة الاستفادة من معرفته وخبرته ومشورته".

وأضاف العلي: "جاء إعلاننا هذا نتيجة عملية مدروسة لتخطيط التعاقب الوظيفي، وقد أجمع أعضاء مجلس الإدارة على اختيار فوّاد طارق خان ليكون الرئيس التنفيذي التالي لشعاع؛ خصوصاً وأنه أبدى، على مدار السنوات الثماني الماضية، قدرة عالية على التفكير الاستراتيجي، وإيصال رؤيته، وتنمية أعمال الصيرفة الاستثمارية للمجموعة بشكل فعال. ويتمتع فوّاد بجميع المؤهلات المطلوبة لمساعدة شعاع على تحقيق أهدافها الاستثمارية واغتنام الفرص المتاحة. ولأن مجموعتنا باتت اليوم أقوى من أي وقت مضى مع وجود باقة مذهلة من الاستثمارات المرتقبة، لذا فهذا هو التوقيت المناسب لتنفيذ خطة التعاقب الوظيفي. ونتطلع إلى التعاون مع فوّاد وبقية أعضاء الإدارة التنفيذية، وكلنا ثقة بأنهم سيقودون شعاع بكل اقتدار خلال الفصل التالي من مسيرة نموها ونجاحها".

وقال جاسم الصديقي: "يشكل هذا التحول الخطوة المنطقية التالية في مسيرة نمو شعاع لتصبح منصة الصيرفة الاستثمارية وإدارة الأصول الأبرز في المنطقة. وقد كانت رؤية فوّاد، ومعرفته العميقة بأعمالنا، وقدراته القيادية المتميزة في مقدمة الأسباب التي جعلته المرشح الأمثل ليكون الرئيس التنفيذي القادم. ولا شك أن استمرارية فريق الإدارة التنفيذية - وكثيرون منهم عملوا مع الشركة منذ تأسيسها – ستضمن ترسيخ مكانة شعاع الرائدة في السوق. وبصفتي مساهماً وعضواً في مجلس الإدارة، أؤمن بأن الأيام القادمة ستكون أفضل، وأتطلع إلى دعم فريق العمل في كل ما تتطلبه مصلحة شركتنا".

من جانبه، قال فوّاد طارق خان: "من دواعي فخري واعتزازي أن أكون جزءاً من فريقنا الاستثنائي خلال هذه المرحلة الديناميكية من مسار نمو الشركة. وكرئيس تنفيذي، أنا ملتزم بالبناء على إرث جاسم من خلال مواصلة التركيز على مجالات خبرتنا في تقديم الحلول الاستثمارية المبتكرة التي كانت وراء نجاح شعاع كمنصة رائدة للصيرفة الاستثمارية وإدارة الأصول. وأتطلع إلى العمل عن كثب مع مجلس الإدارة وفريق الإدارة التنفيذية لمواصلة مسيرة نجاحاتنا، وخلق القيمة للمساهمين والمستثمرين وجميع أصحاب المصلحة الآخرين".

كان جاسم الصديقي قد أسس "أبوظبي كابيتال مانجمنت" كشركة متخصصة بإدارة الأصول البديلة في عام 2011. وبعد إطلاقه أول صندوق استثماري من نوعه في المنطقة للملكية الخاصة الثانوية، اتبع الصديقي استراتيجيات استثمارية ناجحة في مجال الديون البديلة مع إطلاق صندوق الأسواق العامة "جولديلوكس"؛ والاستحواذ في عام 2013 على شركة "نورث أيكر"، وهي شركة تطوير عقاري مُدرجة في المملكة المتحدة؛ وكذلك الاستحواذ في عام 2016 على حصة مسيطرة بنسبة 48٪ في شركة شعاع كابيتال، أقدم بنك استثماري في منطقة الشرق الأوسط.

ومع توليه رئاسة مجلس إدارة شعاع كابيتال، لعب الصديقي دوراً محورياً في رسم مسار جديد للشركة التي ظلت تعاني من الخسائر حتى عام 2017. وقاد في عام 2019 عملية الاندماج العكسي المعقدة بين شعاع كابيتال ومجموعة أبوظبي المالية لإنشاء منصة تجمع بين الصيرفة الاستثمارية وإدارة الأصول لتنويع مصادر إيراداتها. وتواصل شعاع تحت قيادته تحقيق ربحية وأداء قويين على الرغم من التحديات التي فرضتها جائحة كوفيد-19.

وأنجزت شعاع حتى الآن العديد من الصفقات المهمة؛ ويشمل ذلك الإدراج الناجح لشركة "أنغامي"، أول شركة تقنية عربية يتم إدراجها في بورصة ناسداك؛ وإدارة صكوك مهيكلة بقيمة 50 مليون دولار أمريكي لصالح "بيور هارفست سمارت فارمز"، وهي شركة زراعية رائدة تتبنى التكنولوجيا المستدامة وتتخذ من الإمارات مقراً لها؛ وقامت شعاع مؤخراً من خلال صناديقها المدارة بشراء ديون مجموعة "ستانفورد مارين"، وكذلك الاستحواذ على "أليانز للخدمات البحرية واللوجستية" (أليانز)، مما أدى إلى امتلاكها رابع أكبر أسطول لسفن الدعم البحري على مستوى العالم وذلك لتلبية الطلب المتنامي في قطاع الطاقة.

وقامت شعاع مؤخراً كذلك بإدراج شركة استحواذ ذات أغراض خاصة برأسمال 100 مليون دولار أمريكي في بورصة ناسداك بنيويورك، وبدأت التداول في 2 مارس 2022 تحت رمز المؤشر (SHUA).

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