دبي، الإمارات العربية المتحدة: تُساهم جائزة الإمارات للطاقة ومن خلال فئاتها المختلفة بدعم الجهود العالمية لتوفير حلول للطاقة النظيفة والمتجددة خصوصاً للمجتمعات النامية باعتبارها أحد الركائز الأساسية للاستدامة في وقت تتضافر فيه الجهود العالمية لتشجيع الابتكار والحلول الفاعلة في هذا المجال لتخفيف آثار تغير المناخ وخفض الانبعاثات الكربونية.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة بدبي ورئيس جائزة الإمارات للطاقة: "تهدف جائزة الإمارات للطاقة إلى تشجيع التعليم والبحث العلمي في مجال كفاءة الطاقة ومشاريعها وتكريم الجهود المبذولة من قبل القطاعين العام والخاص في هذا المجال. وتتوافق أهدافها مع الاستراتيجيات التي تهدف إلى تحويل دبي إلى مركز عالمي للطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر وتدعم استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول العام 2050. وتسلط الجائزة الضوء على المشاريع والأفكار والابتكارات المميزة في هذا المجال والاستفادة منها وتحويلها إلى واقع ملموس وتطبيقها لتستفيد منها كافة المجتمعات وقطاعات الأعمال على حدٍ سواء. كما تنسجم الجائزة مع أهداف "اتفاق باريس للمناخ" لتحفيز الدول على إعداد واعتماد استراتيجيات طويلة المدى لخفض انبعاث الغازات الدفيئة والحد من ارتفاع درجات حرارة الأرض دون الدرجة والنصف مئوية مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية. ونأمل أن تسهم الجائزة من خلال المشاركات الفائزة فيها في تسليط الضوء على هذا الجانب وإيجاد حلول مستدامة للمجتمعات وتحقيق مستقبل مستدام لنا وللأجيال القادمة".

ومن جانبه، قال سعادة أحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة بدبي: حرصت جائزة الإمارات للطاقة، التي أطلقت نسختها الخامسة 2023 – 2025 أواخر العام الفائت تحت شعار "تعزيز الحياد الكربوني"، على أن تواكب فئاتها المختلفة المستجدات والتطور المتسارع في مجال الطاقة المتجددة واستخدام التقنيات الحديثة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، تماشياً مع المبادرات والجهود الدولية والوطنية التي تبذلها القيادة الرشيدة في هذا المجال الحيوي.

وأضاف سعادة أحمد بطي المحيربي: "تساهم العديد من الأنشطة البشرية في الارتفاع المتزايد في درجات الحرارة عالمياً والتي تعاني منها بشكل أكبر المجتمعات الفقيرة أكثر من غيرها. وتأتي جائزة الامارات للطاقة من منطلق إيماننا بضرورة ايجاد حلول جذرية لمعالجة ظاهرة تغير المناخ والاحتباس الحراري من خلال المحافظة على مواردنا الطبيعية.

يُذكر أن جائزة الإمارات للطاقة والتي أطلقها المجلس الأعلى للطاقة بدبي هي منصة عالمية للمؤسسات العامة والخاصة والأفراد لعرض مبادراتهم وإنجازاتهم في مجالات إدارة الطاقة وترشيدها. كما أنها تُلقي الضوء على مساهماتهم الفعالة في دعم استخدام مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة وحلول الاستدامة البيئية، ودعم التطوير والابتكار في مجال الطاقة وتعزيز الوعي بأهمية الاستدامة والحفاظ على البيئة.

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