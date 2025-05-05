دبي، الإمارات العربية المتحدة - أعلنت اليوم فلايتكست ، الشركة الرائدة في حلول الذكاء الاصطناعي الوكيل لشركات الإشتراك، عن مبادرة رئيسية لتوسيع بصمتها السوقية من خلال سلسلة من الشراكات الاستراتيجية لوصول منتجاتها في السوق، والتي كُشف النقاب عنها خلال حدث شراكات سينرجي إكس في 28 أبريل 2025 في دبي. تهدف هذه الشراكات إلى تسريع الابتكار في مختلف القطاعات، بما في ذلك الاتصالات، والخدمات المصرفية والمالية والتأمين، وتجارة التجزئة، والحكومة، والضيافة، والرعاية الصحية، من خلال دمج تقنيات ذكاء فلايتكست الاصطناعية من في حالات استخدام وحلول جديدة مُصممة لأسواق معينة.

يُمثل هذا الإعلان الإطلاق الرسمي لشراكات جديدة في جميع أنحاء أوروبا والشرق الأوسط وأستراليا، مع مؤسسات ستقود تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي من فلاايتكست في القطاعين العام والخاص. تتمحور هذه التعاونات حول خلق قيمة متبادلة، حيث تقدم فلايتكست تقنية الذكاء الاصطناعي، بينما يطور الشركاء حالات استخدام خاصة بنطاقات معينة ويدفعون عجلة التنفيذ للوصول إلى السوق.

صرح الدكتور فينود فاسوديفان، الرئيس التنفيذي لشركة فلايتكست ، قائلاً: "تمثل هذه الشراكات أكثر من مجرد توسع في السوق، بل هي خطوة جماعية نحو إعادة تعريف إمكانات الذكاء الاصطناعي لدينا عبر مختلف الصناعات". وأضاف: "بالتعاون مع شركائنا ذوي الرؤية الثاقبة، ندفع الذكاء الاصطناعي الوكيل إلى الصدارة، ونحول البيانات إلى قرارات وإجراءات مستقلة على نطاق واسع، مما يفتح آفاقًا جديدة ويسرع من ايجاد القيمة".

مستنداً على عقد من البحث والتطوير العميق في مجال الذكاء الاصطناعي

صُمم الذكاء الاصطناعي لدى فلايتكست لتدريب أدائه بشكل مستمر والحفاظ عليه في بيئات متنوعة. يُعدّ الذكاء الاصطناعي لدى فلايتكست نتاج أكثر من عقد من الأبحاث التي أشرف عليها المعهد الهندي للتكنولوجيا في دلهي، الهند، والمنظمة الهولندية للبحوث العلمية التطبيقية في هولندا. ما يميز ذكاء فلايتكست الاصطناعي حقًا هو تدريبه المكثف على تريليونات من نقاط البيانات الواقعية عبر الأسواق وحالات الاستخدام. يكمن جوهره في محرك التعلم الفيدرالي الخاص بـفلايتكست ، والذي يُمكّن هذا التعلم المستمر من مجموعات البيانات المحلية وأيضاً ضمان خصوصية البيانات والامتثال الصارم. يمكّن هذا الهيكل الذكاء الاصطناعي من تقديم ذكاء اتساقي فائق ونتائج دقيقة باستمرار عبر حالات الاستخدام.

صرح الدكتور فينود مضيفاً: "لم يُصمم الذكاء الاصطناعي لدينا للتحليل فحسب، بل للتفكير واتخاذ القرارات والتصرف أيضًا".: "إن المقياس الحقيقي للنجاح هو عدد القرارات المهمة وحالات الاستخدام عالية القيمة التي يُمكنه تمكينها ومدى سرعتها. تُمثل هذه الشراكات المحفز الأمثل للابتكار القابل للتطوير".

الشراكات الإقليمية الاستراتيجية

أوروبا : تُدمج بروفايل كخدمة جي ام بي اتش حلول الذكاء الاصطناعي وإدارة بيانات العملاء من فلايتكست في خط منتجات ريتش - مي الخاص بها. وبالشراكة مع أدونا ودويتشه تيليكوم ، تهدف شركة بروفايل از سيرفس ذ.م.م إلى التواصل مع ما يصل إلى 3 مليارات مستهلك. فهي تُنشئ ملفًا تعريفيًا فريدًا للمستهلكين عبر مختلف القنوات والشركات والمواقع، مما يمنحهم تحكمًا كاملاً في بياناتهم الشخصية، ويُتيح نظامًا بيئيًا متوافقًا تمامًا مع اللائحة العامة لحماية البيانات لضمان تفاعل آمن وهادف.

: تُدمج بروفايل كخدمة جي ام بي اتش حلول الذكاء الاصطناعي وإدارة بيانات العملاء من فلايتكست في خط منتجات ريتش - مي الخاص بها. وبالشراكة مع أدونا ودويتشه تيليكوم ، تهدف شركة بروفايل از سيرفس ذ.م.م إلى التواصل مع ما يصل إلى 3 مليارات مستهلك. فهي تُنشئ ملفًا تعريفيًا فريدًا للمستهلكين عبر مختلف القنوات والشركات والمواقع، مما يمنحهم تحكمًا كاملاً في بياناتهم الشخصية، ويُتيح نظامًا بيئيًا متوافقًا تمامًا مع اللائحة العامة لحماية البيانات لضمان تفاعل آمن وهادف. الشرق الأوسط: ستُطوّر شركة الخليج للاستثمار والتطوير ذ.م.م، المملوكة لمعالي السيد بدر تيمور آل سعيد، حلولاً للتحول الرقمي بالاستفادة من تقنيات فلايتكست للذكاء الاصطناعي للقطاع العام في سلطنة عُمان، بالإضافة إلى توفير حلول الذكاء الاصطناعي لقطاعات الخدمات المصرفية والمالية والتأمين. وستُدمج دي 8 هاب وأوكتانز ديجيتال تقنيات فلايتكست للذكاء الاصطناعي في حلولها الخاصة بالتكنولوجيا وتجربة العملاء للعديد من القطاعات الصناعية.

أستراليا: ستُشارك إي بريموس ، بقيادة الدكتور رافي بهاتيا (الرئيس التنفيذي السابق لشركة بريموس تيليكوم)، في تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع فلايتكست لقطاعات الاتصالات، والخدمات المصرفية والمالية، والتأمين، والمرافق في أستراليا.

تُمثّل هذه التحالفات الاستراتيجية خطوةً هامةً في مهمة فلايتكست الرامية إلى توسيع نطاق التأثير الفعلي، مما يُمكّن من تسريع تبني الذكاء الاصطناعي، وتطبيقه على نطاق أوسع في القطاع، وتحقيق قيمة أعمال مستدامة من خلال الابتكار المشترك.

حول فلايتكست

تُعد فلايتكست شركة رائدة في تقديم حلول ذكاء اصطناعي وكيلة مُدرّبة تدريبًا مكثفًا، تُحقق نتائج أعمال قابلة للقياس للشركات المشاركة. يعتمد نظام الذكاء الاصطناعي الخاص بها على محرك تعلم اتحادي خاص، يُتيح تدريبًا مكثفًا في مختلف الأسواق، مع ضمان أمن البيانات والإلتزام. يقع مقر فلايتكست الرئيسي في دبي، وتتعاون مع أكثر من 80 شركة في أكثر من 50 دولة. للمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة www.flytxt.ai.

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