القاهرة، أعلنت شركة بي . إيه . إس . إف . مصر للحلول الزراعية (BASF Agricultural Solutions)، إحدى وحدات أعمال "بي . إيه . إس . إف. (BASF)" أكبر منتجي الكيماويات في العالم، عن الإطلاق الرسمي للعلامة التجارية المتخصصة في بذور الخضروات "بي . إيه . إس . إف. | نونهيمز" في مصر، وذلك خلال فعالية مميزة أُقيمت عند سفح أهرامات الجيزة. تمثل هذه الخطوة محطة محورية في خطط التوسع الإقليمي للشركة، وتؤكد التزامها بدعم المزارعين المصريين من خلال حلول زراعية شاملة ومُبتكرة ومصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتهم.

يستند هذا الإطلاق التشغيلي على نموذج محلي متكامل لتقديم حلول بذور الخضروات، ليركز على إدخال جيل جديد من الأصناف عالية الأداء، بما يسهم في زيادة الإنتاجية، وتحسين جودة المحاصيل، وتعزيز الاستدامة. أكثر من 100 عام من الخبرة في التهجين، و46 مركزًا عالميًا للأبحاث والتطوير، من المتوقع أن يسهم هذا النموذج الجديد في خلق فرص عمل محلية، ودعم خطة مصر لزيادة صادراتها الزراعية بنسبة 20% خلال عام 2025.

وفي السياق ذاته، يواصل القطاع الزراعي في مصر إظهار قدرته على النمو، حيث ارتفعت الصادرات الزراعية بنسبة 11% على أساس سنوي في عام 2024، لتصل إلى 8.6 مليون طن. وفي ظل تركيز الحكومة المتزايد على التنمية الزراعية المستدامة، تتمتع شركتا بي. إيه. إس. إف. و"نونهيمز" بوضع تجاري فريد من نوعه، يتيح لهما إحداث تأثير فعّال من خلال المزج بين الخبرة المحلية، والابتكار العالمي، والفهم العميق لاحتياجات المزارعين.

وفي هذا الإطار، صرّحت الأستاذة/ سيلفيا سيفري – نائب رئيس بي. إيه. إس. إف. | نونهيمز للتسويق والمبيعات في العالم – قائلة: "نحن متحمسون لبدء العمليات التجارية من خلال نموذج أعمال بي. إيه. إس. إف. المُتقن في مصر، هذا السوق الذي يتمتع بإمكانات هائلة لإنتاج الخضروات عالية القيمة. ومع محفظة تضم أكثر من 1200 صنف تجاري تغطي 20 محصولًا من الخضروات، وإدخال ما يقرب من 80 صنفًا جديدًا سنويًا، فإن "بي. إيه. إس. إف. | نونهيمز" في موقع مثالي لدعم المزارعين المصريين ببذور مبتكرة وحلول متنوعة مصممة خصيصًا للبيئة المحلية. لذلك يمثل توسعنا في مصر جزءًا من رؤيتنا الإقليمية الأوسع لتقريب الابتكار من الحقل – ولمساعدة المزارعين على زراعة 'خضروات يحبها الناس'."

ومن جانبه، أضاف المهندس/ يوسف بابيه – المدير الإقليمي لشركة بي. إيه. إس. إف. للحلول الزراعية في مصر والشرق الأوسط – قائلًا: "نهدف إلى تقديم حلول زراعية متكاملة، مصممة لتلبية الاحتياجات المتغيرة للمزارعين المصريين. ومع تخصيص أكثر من 31% من كوادرنا البشرية العالمية في بي. إيه. إس. إف. للبحث والتطوير، وتوجيه ما بين 20 إلى 25% من استثماراتنا سنويًا للابتكار، فإننا في موقع قوي لإحداث تأثير مستدام. هذا التوجه يتماشى مع استراتيجية مصر للتنمية الزراعية المستدامة، التي تهدف إلى تحديث الزراعة، وتعزيز الأمن الغذائي، ونشر ممارسات الزراعة المستدامة."

وفي السياق ذاته، أكد الأستاذ/ عمرو أبو زيد – مدير المبيعات لمنطقة مصر، شركة بي. إيه. إس. إف. إيجيبت ذ.م.م. – على أهمية استراتيجية الوصول إلى السوق، قائلًا: "نفخر اليوم بترسيخ أعمال بذور الخضروات من " بركة بي. إيه. إس. إف. " إلى عملياتنا في مصر. وتمثل هذه الخطوة نقطة انطلاق لتطوير نموذج توزيع جديد يتمحور حول التواجد المحلي الراسخ لشركة بي. إيه. إس. إف. وشبكة شراكاتها القوية على مستوى الجمهورية. ويهدف هذا النموذج إلى جعل البذور عالية الجودة في متناول يد المزارعين من خلال شبكة موثوقة وسهلة الوصول، بما يضمن تلبية احتياجاتهم بدقة واستمرارية."

تجدر الإشارة إلى أن شركة بي. إيه. إس. إف. تؤكد باستمرار التزامها الدائم ببناء شراكات طويلة الأمد تُضيف قيمة حقيقية للقطاع الزراعي. وتمثل هذه الخطوة مع "نونهيمز" امتدادًا لرسالة الشركة في دعم تحوّل السوق من خلال حلول متكاملة وجاهزة للمستقبل، تُسهم في تمكين النمو الزراعي والابتكار في الأسواق الإقليمية الرئيسية.

عن بي. إيه. إس. إف.:

الدافع الأساسي وراء كل ما نقوم به هو شغفنا المتجذر بالزراعة، باعتبارها الركيزة الأساسية لتوفير غذاء صحي وفي متناول الجميع لعدد سكان يزداد يومًا بعد يوم، مع الحرص في الوقت ذاته على تقليل الأثر البيئي لعمليات الإنتاج. ومن هذا المنطلق، نتعاون مع شركائنا والخبراء لضمان دمج معايير الاستدامة في جميع قراراتنا التجارية

في عام 2024، استثمرنا 919 مليون يورو في إنشاء آلية قوية للبحث والتطوير، تجمع بين التفكير الابتكاري والتطبيق العملي في الحقل. صُممت حلولنا خصيصًا لتلائم نظم المحاصيل المختلفة، من خلال ربط البذور والصفات الوراثية النباتية بمنتجات وقاية المحاصيل، والأدوات الرقمية، والنُهُج المستدامة، بما يساعدنا على تحقيق أفضل النتائج الممكنة للمزارعين، والمُنتِجين، وجميع شركائنا على امتداد سلسلة القيمة.

بفضل فرق عملنا داخل المختبر، والحقل، والمكتب، والإنتاج، نضع كل إمكانياتنا لبناء مستقبل زراعي أكثر استدامة. وقد حقق قطاع الحلول الزراعية لدينا مبيعات بلغت 9.8 مليار يورو خلال عام 2024 ليكون شاهدًا على ذلك.

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