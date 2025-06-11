دبي، الإمارات العربية المتحدة – استضافت تيليوم، المنصة الرائدة لنشر وتفغيل البيانات بصورة ذكية وفورية، فعالية بارزة في دبي بعنوان "الذكاء الاصطناعي وعائد الاستثمار: استراتيجيات بيانات العملاء لتسريع النمو". جمع هذا الحدث أصحاب المصلحة من القطاع الحكومي والخاص وقادة المؤسسات والمبتكرين الرقميين في المنطقة لدراسة دور البيانات الفورية عالية الجودة في تعزيز فوائد استثمارات الذكاء الاصطناعي. مع تسارع التحول الرقمي في المنطقة، استكشفت الفعالية طرقاً مختلفة لتمكين المؤسسات من ترجمة تجارب الذكاء الاصطناعي إلى نمو مستدام وكفاءة تشغيلية وتجارب عملاء شخصية.

خلال الحدث، ألقى السيد علي بهنام، الشريك المؤسس في تيليوم، وغيوم ثفوين، كبير مسؤولي البيانات في شركة شنايدر إلكتريك، كلمة رئيسية قدّما خلالها إرشادات عملية حول بناء برامج الذكاء الاصطناعي على مستوى المؤسسات. يأتي هذا الحدث في وقت مهم، حيث من المتوقع أن تنمو مساهمة الذكاء الاصطناعي في اقتصادات الشرق الأوسط من 20% إلى 34% بحلول عام 2030، مما يؤكد تسارع التحول الرقمي في المنطقة.

يقول علي بهنام، الشريك المؤسس في تيليوم: "نفتخر في تيليوم بالاستثمار في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال توسيع حضورنا وتمكين الشركات من الازدهار في عصر الذكاء الاصطناعي، بمسؤولية وبمنهجية تتواءم تماماً مع أطر حوكمة البيانات المحلية. إيماناً منا أنّ فعالية الذكاء الاصطناعي مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بجودة البيانات التي تدعمه، نحن هنا لمساعدة الشركات على تفعيل بياناتها بثقة ودقة. وفقاً لبحث أجرته تيليوم مؤخراً، يكتسب 81% من مستخدمي منصة بيانات العملاء ميزة تنافسية في مبادرات الذكاء الاصطناعي، مما يؤكد الحاجة إلى قاعدة بيانات آنية ومعتمدة".

في تقرير “Magic Quadrant” الذي أصدرته غاتنر لحلول إدارة البيانات والتحليلات، حصلت تيليوم على لقب الشركة الرائدة لمنصات بيانات العملاء لعامين متتاليين، إشادة بابتكارات الشركة وقابليتها للتوسع وتأثيرها العالمي. كما أنها من أوائل المنصات التي تتكامل مع إطار العمل القياسي (MCP) في هذا المجال والذي طورته أنثروبيك (Anthropic).

تساهم استراتيجية تيليوم للابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي بمساعدة المؤسسات للتغلب على التحديات الأساسية في تبني الذكاء الاصطناعي، بدءً من أنظمة البيانات المجزأة إلى مخاطر الامتثال. تُجهّز منصة الشركة بيانات العملاء وتحولها وتُصنّفها آنياً، مما يضمن جاهزيتها للذكاء الاصطناعي وامتثالها قبل أن تصل إلى نموذج مُحدّد. ومع استفادة 42% من الشركات في الإمارات العربية المتحدة من الذكاء الاصطناعي في عملياتها المختلفة، تواجه الشركات ضغوطاً متزايدة لتقديم قيمة قابلة للقياس من استثماراتها في الذكاء الاصطناعي. تدعم حلول تيليوم المحلية هذا من خلال السماح للشركات في المنطقة بتفعيل رؤى الذكاء الاصطناعي عبر منظومتها الرقمية دون رسوم بيانات إضافية، مما يُسرّع من وقت تحقيق القيمة مع الحفاظ على الامتثال.

من خلال دمج نماذج الذكاء الاصطناعي مباشرةً في نقاط تفاعل العملاء، تُمكّن تيليوم الشركات من تفعيل الرؤى بصورة لحظية، حيث تسمح محركات التفعيل الآني بتقديم توصيات مُولّدة من الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع عبر منصات التسويق والتجارة والخدمات. ومع تأكيد 84% من مستخدمي تيليوم أن منصة بيانات العملاء تُسهّل مشاريع الذكاء الاصطناعي، تواصل الشركة تركيزها على تبسيط البيانات وربطها وتفعيلها آنياً، مما يُمكّن المؤسسات من تحقيق عائد استثمار أسرع وأكثر ثقة من الذكاء الاصطناعي. تماشياً مع استثماراتها الأوسع في الشرق الأوسط، تُوفر تيليوم إمكانيات توطين البيانات في مراكز بيانات أمازون ويب سيرفيسز (AWS) لخدمات الحوسبة السحابية في الإمارات العربية المتحدة، مما يضمن استفادة العملاء من تخزين البيانات محلياً، وتحسين زمن الوصول، والامتثال الصارم لأطر حوكمة البيانات.

تأسست شركة تيليوم في الشرق الأوسط عام 2018، وتتخذ من دبي مقراً لعملياتها في المنطقة، ويديرها شادي حاطوم، مدير المبيعات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. منذ انطلاقها، وسّعت تيليوم نطاق حضورها في الأسواق الرئيسية، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر وتركيا، لدعم جهود الشركات الرائدة في توحيد بيانات العملاء وتعزيز التخصيص الفوري على نطاق واسع. تركز الشركة على إبرام شراكات قوية في المنطقة ودعم مؤسسات القطاعين العام والخاص في تطوير قدراتها في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي.

عن تيليوم

تساعد تيليوم الشركات على جمع بيانات عملائها وإدارتها وإثرائها بصورة آنية لدعم مبادرات الذكاء الاصطناعي وتحقيق التواصل الأفضل مع العملاء في اللحظات المهمة. يدعم نظام تيليوم المتكامل أكثر من 1,300 اتصال مدمج من أبرز خبراء التكنولوجيا في العالم. تشمل حلول تيليوم منصة بيانات عملاء آنية تدعم تدفق البيانات وإدارتها بتقنية الذكاء الاصطناعي، ومركزاً لواجهات برمجة التطبيقات (API). تُمكّن قدرات تيليوم في جمع البيانات وإدارتها وتفعيلها الشركات من تسريع الأداء التشغيلي، وتحسين تجارب العملاء، وتحقيق نتائج أفضل، ودعم الامتثال العالمي للبيانات. تثق أكثر من 850 شركة رائدة حول العالم بمنصة تيليوم لدعم استراتيجيات بيانات عملائها.

-انتهى-

#بياناتشركات