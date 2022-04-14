· التقارير المستمرة تسلط الضوء على الخطوات التي تم اتخاذها خلال عام 2021 للحفاظ على تيك توك كمنصة آمنة ومرحبة

· يتضمن التقرير الخطوات التي تم اتخاذها لتعزيز المشاركة الحقيقية من خلال التعليقات بالإضافة إلى التذكير بمعايير السلامة للمبدعين

· أحرزت المنصة تقدمًا ملحوظًا فيما يتعلق بإزالة المحتوي قبل الحصول على مشاهدات بنسبة 14.7٪ لمحتوى التحرش والتنمر، ونسبة 10.9٪ للسلوك البغيض، ونسبة 16.2٪ للتطرف العنيف، ونسبة 7.7٪ للأفعال الخطيرة

دبي الامارات العربية المتحدة - أصدرت تيك توك- – منصة الفيديوهات القصيرة الرائدة في العالم - اليوم أحدث تقرير لتطبيق إرشادات المجتمع، بما في ذلك التحديثات الخاصة بالتزامها لدعم سلامة المجتمع وتعزيز المحبة على المنصة. يعكس التقرير التزام المنصة المستمر لكسب الثقة من خلال تحمل المسؤولية مع العمل لجعل المنصة مكان آمن ومرحب. تشمل الجهود تعزيز المشاركة الحقيقية عبر التعليقات، والتذكير بمعايير السلامة للمبدعين والالتزام الصارم بإرشادات المجتمع الشاملة.

ومع استمرار إعلان هذا النوع من التقارير من الأن فصاعداً، ستوفر تيك توك معلومات حول عمليات إزالة المحتوى والتحسينات المستمرة للأنظمة عند اكتشاف المحتوى المخالف ووضع علامة عليه وإزالته، حيث ساعدت هذه الاستثمارات على تحسين سرعة معالجة السياسات المتعلقة بالتحرش وغيره من السلوكيات السيئة. وحتى الآن، شهدت معدلات إزالة المحتوى الذي ينتهك إرشادات المجتمع قبل تلقي أي مشاهدات تحسنًا ثابتًا بنسبة 14.7٪ لمحتوى التحرش والتنمر، و10.9٪ للسلوك البغيض، و 16.2٪ للتطرف العنيف، و 7.7٪ للأفعال الخطيرة.

وفي هذا الصدد، صرح هاني كامل، مدير عمليات المحتوى في تيك توك لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا - "نعتقد أن مجتمعنا في تيك توك يجب أن يُبنى على قيم الاحترام واللطف والتفاهم. ولذلك، فإننا نسعى جاهدين لتمكين مستخدمينا من التحكم في تفاعلاتهم مع الآخرين على تيك توك لمساعدتهم على التواصل بصورة رقمية إيجابية بما يتماشى مع قواعدنا للسلوك المناسب."

وأكمل كامل " ليس هناك خط نهاية عندما يتعلق الأمر بالحفاظ على سلامة المستخدمين، ويعكس تقريرنا الأخير والتحسينات المستمرة للسلامة التزامنا المستمر بسلامة مجتمعنا ".

وبجانب جهود تيك توك للعمل بشكل استباقي على إزالة المحتوي المسيء أو المشجع للكراهية أو الذي ينتهك إرشادات المجتمع، فالمنصة تستكشف طرقًا جديدة لمساعدة الجميع على الشعور بمزيد من التحكم في التعليقات من خلال المشاركة الموثوقة. وتشمل تلك الجهود اكتشاف طرق اختبار والتي يمكن للمستخدمين من خلالها تحديد التعليقات التي يعتقدون أنها غير ملائمة مثل اختيار عدم إعجاب على التعليق. وستضيف خاصية آراء مجتمع تيك توك الي مجموعة العوامل المستخدمة بالفعل للمساعدة في الحفاظ على قسم التعليقات ذو صلة بالمحتوى ومكانًا للمشاركة الحقيقية. بالإضافة إلى ذلك ولتجنب إضعاف معنويات صناع المحتوى، لن يتمكن سوى الشخص الذي اختار عدم اعجاب على اى تعليق من رؤية أنه فعل ذلك.

وللمساعدة في تبسيط عمليات البحث واستخدام العدد الكبير من أدوات الأمان المتوفرة عبر المنصة، تقوم تيك توك بتجربة تنبيهات الأمان التي ستوجه صانعي المحتوى إلى تصفية التعليقات وخيارات الحظر الجماعي والحذف، حيث سيتم عرض

التنبيهات لصانعي المحتوى الذين يبدو أن مقاطع الفيديو الخاصة بهم تتلقى نسبة عالية من التعليقات السلبية. بالتوازي مع ذلك، ستستمر المنصة في إزالة التعليقات التي تنتهك إرشادات المجتمع الصارمة بناءً على الأدوات المتاحة بالفعل مثل القدرة على تصفية التعليقات على المحتوى، وحذفها، والإبلاغ عن تعليقات متعددة في وقت واحد.

لمعرفة المزيد حول إرشادات وسياسات المحتوى على تيك توك ، راجع إرشادات المجتمع.

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عن منصة تيك توك

هي منصة رائدة عالمياً لتصوير مقاطع الفيديو القصيرة عبر الجوّال، وتكمن مهمتنا في إلهام الناس وإثراء حياتهم من خلال منحهم القدرة على التعبير الإبداعي وتزويدهم بتجربة غنية وممتعة وإيجابية، تنتشر مكاتب تيك توك في كل من لوس أنجلوس، ونيويورك، ولندن، وباريس، وبرلين، دبي، ومومباي، وسنغافورة، وجاكرتا، وسيول، وطوكيو.