بني سويف: في إطار التزامها المستمر بتعزيز الاستدامة والابتكار الصناعي أعلنت شركة تيتان مصر مشاركتها كشريك صناعي رئيسي في تحالف "الابتكار في التدوير الأخضر والتنمية المستدامة" الذي تقوده جامعة بني سويف وذلك ضمن التقدّم الرسمي للمبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية – شمال الصعيد".

يهدف التحالف إلى تطوير نموذج متكامل لإعادة تدوير المخلفات الصناعية والزراعية والبلاستيكية بالإضافة إلى دراسة إمكانية إعادة استخدام مخلفات الهدم والبناء في إنتاج مواد بناء متطورة وصديقة للبيئة وذلك من خلال توظيف أحدث ما توصل إليه البحث العلمي والتكنولوجيا الصناعية بما في ذلك تطبيقات الذكاء الاصطناعي من أجل تعزيز كفاءة التدوير وتقليل البصمة الكربونية.

وتقود جامعة بني سويف هذا التحالف انطلاقًا من دورها كمؤسسة أكاديمية رائدة في صعيد مصر حيث تسعى من خلاله إلى توظيف قدراتها البحثية وخبراتها العلمية في خدمة قضايا التنمية البيئية والاقتصاد الدائري. وقد جاءت هذه الخطوة بتوجيه مباشر من الأستاذ الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف الذي يؤمن بأهمية الربط بين البحث العلمي والتطبيق العملي لخدمة أهداف التنمية المستدامة.

وقد شارك في إطلاق التحالف كل من عمرو رضا الرئيس التنفيذي لشركة تيتان مصر، والدكتور أحمد محمد حسن بخيت عميد كلية الهندسة ومنسق التحالف إلى جانب حسام طه مدير مصنع تيتان بني سويف وتوني عثمان مدير العلاقات العامة والخارجية بالشركة.

وفي كلمته، قال عمرو رضا: "نحن فخورون بشراكتنا مع جامعة بني سويف والتي تمثل نموذجًا مثاليًا للتكامل بين الصناعة والبحث العلمي. يتيح هذا التحالف فرصة حقيقية لدراسة وإعادة توظيف مخلفات الهدم والبناء في إنتاج حلول بناء منخفضة الكربون وأكثر توافقًا مع البيئة، وهو ما يتماشى تمامًا مع رؤية تيتان مصر للتحول الصناعي المستدام."

وأضاف: "نلتزم بتقديم كافة إمكانياتنا الصناعية والتقنية لدعم هذا المشروع الرائد وتحويل مخرجاته إلى تطبيقات عملية قابلة للتوسع في السوق المصري."

من جانبه قال الأستاذ الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف: تأتي مشاركة الجامعة في هذا التحالف انطلاقًا من إيماننا بأهمية انخراط المؤسسات الأكاديمية في مبادرات وطنية نوعية تسهم في تحقيق أهداف الدولة نحو التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر. ونؤكد على أن التكامل بين البحث العلمي والصناعة وخدمة المجتمع هو السبيل الحقيقي لإحداث تغيير فعّال ومستدام."

وتؤكد شركة تيتان مصر من خلال هذه الشراكة مع جامعة بني سويف التزامها الراسخ بقيادة الابتكار البيئي في قطاع البناء والمساهمة الفاعلة في دعم أهداف الدولة لتحقيق الحياد الكربوني وتعزيز التنمية المستدامة في مصر.

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