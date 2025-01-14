دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت اليوم "توكينفيست"، الشركة الرائدة للاستثمار في مجال استثمار الأصول الحقيقية، عن حصولها على ترخيص سوق كامل من قبل سلطة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي. وبهذا الإنجاز، أصبحت توكينفيست أول شركة تحصل على ترخيص تشغيلي من سلطة تنظيم الأصول الافتراضية ضمن منطقة الأعمال التابعة لمركز دبي للسلع المتعددة. إلى جانب ذلك، فهي واحدة من المنصات القليلة حول العالم التي تقدم خدمات استثمار شاملة في الأصول الحقيقية بما يتماشى مع أعلى المعايير التنظيمية.

أسس سكوت ثييل ومات بلوم شركة "توكينفيست" بهدف إزالة العقبات التي تواجه المستثمرين في الوصول إلى الاستثمارات الحصرية. ومن منطلق معالجة محدودية الخيارات المتاحة أمام العديد من المستثمرين، استلهما فكرة توظيف تقنيات الأصول الافتراضية وتطوير إطار عمل خاضع لتنظيم سلطة الأصول الافتراضية في دبي، مما يتيح للجميع إمكانية الوصول إلى استثمارات جزئية في أصول متميزة عبر منصة آمنة، موثوقة، وخاضعة للتنظيم.

في هذه المناسبة أعرب سكوت ثيل، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لـ توكينفيست عن سعادته بحصول الشركة على ترخيص سوق كامل من سلطة تنظيم الأصول الافتراضية. مؤكدًا على التزام الشركة بتوفير منصة آمنة ومتوافقة مع أعلى المعايير التنظيمية لعملائها. وأضاف: "يؤكد هذا الإنجاز على صحة نهجنا المبتكر في الاستثمار الجزئي ويضعنا كشريك موثوق في المشهد المالي المتطور." وأوضح أن تقديم استثمارات جزئية في الأصول المتميزة سيساهم في توسيع قاعدة المستفيدين منها، كما سيوفر لكل من الأفراد والمؤسسات فرصة الاستفادة من قيمتها بكل سهولة، فضلاً عن خلق سيولة للأصول الحقيقية.

كما أن ترخيص السوق الكامل يتيح لشركة توكينفيست ممارسة أعمالها كوسيط للأصول الافتراضية، وخدمة المستثمرين، بما في ذلك الأفراد والمؤسسات في دبي أو خارجها. وهذا بدوره يساهم في تعزيز سهولة الوصول إلى الاستثمارات الجزئية وزيادة جاذبيتها.

وقال بلال جسومة، مدير إدارة منظومات الأعمال في مركز دبي للسلع المتعددة: "يعكس هذا الإنجاز الذي حققته توكينفست النظام البيئي الرائد الذي أنشأناه لشركات الويب 3، ويدعم رؤيتنا الرامية إلى تنمية اعتماد الويب 3 والأصول الواقعية المرمزة. ويبرهن هذا الإنجاز على مكانة دبي كسوق رائدة في مجال الكريبتو، مع وجود إطار تنظيمي واضح وتقدمي يمكّن الشركات من الابتكار والعمل بأمان. نحن فخورون بدعمنا لتوكينفست وجميع الشركات الأعضاء لتوسيع نطاق أعمالهم والاستفادة من الأسواق العالمية في منطقة الأعمال الدولية في مركز دبي للسلع المتعددة."

وبفضل هذا الترخيص، ستستخدم شركة توكينفيست تقنية البلوكشين لتقديم منصة سلسة وآمنة وفعالة لتجزئة الأصول الحقيقية المعتمدة من قبل سلطة تنظيم الأصول الافتراضية. ومن الجدير بالذكر، نجحت شركة توكينفيست في تأمين مجموعة كبيرة من الأصول المتميزة من كبار مطوري العقارات ومديري الصناديق ومراكز تداول السلع، وستقوم قريبًا بإطلاق هذه الأصول المُرمّزة في الأسواق خلال الأسابيع والأشهر القليلة المقبلة. تسعى الشركة جاهدةً إلى بناء نظام قوي يساهم في تعزيز الوصول إلى أفضل المنتجات العالمية، مع إعطاء الأولوية لحماية المستثمرين.

لمحة عن توكينفيست:

تُعد شركة توكينفيست منصة رائدة تربط بين مُصدري الأصول الحقيقية والمستثمرين حول العالم. تعتمد منصتنا على تكنولوجيا متطورة لتبسيط عمليات الاستثمار من خلال إنشاء رموز افتراضية تمثل حقوق الملكية للأصول، إلى جانب تقديم خدمات شاملة تغطي كافة المراحل، بدءًا من التخطيط ووصولاً إلى التداول وإدارة الأصول. وبفضل مقرنا الرئيسي في دبي، فإننا نستفيد من أعلى المعايير التنظيمية على مستوى المنطقة، مما يتيح لجميع عملائنا فرصة فريدة للوصول إلى أفضل الأصول.

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