·مجموعة شلهوب تلتزم بتمكين وتطوير مواهب الشباب في المملكة لتعزيز فرصهم في سوق العمل

·تتضمن مذكرة التفاهم تطوير وتنظيم سلسلة من ورش العمل وجلسات الإرشاد والتدريب وغيرها من الأنشطة

وقعت مجموعة شلهوب مذكرة تفاهم مع جامعة دار الحكمة؛ لدعم المواهب المحلية الشابة في المملكة العربية السعودية وإثراء مهاراتها وإمكاناتها. وتأتي هذه الشراكة لتؤكد التزام المجموعة بدورها الفاعل في تمكين الشباب وتعزيز قدراتهم على العمل، وإيجاد فرص وظيفية تُحقق طموحاتهم. وسوف يضم هذا التعاون مجموعة من ورش العمل، وجلسات الإرشاد والتدريب، وغيرها من الأنشطة الرامية إلى تحسين القدرات الأكاديمية والإبداعية للشباب، وذلك بما يتماشى مع رسالة قسم التطوير الطلابي والخدمات المهنية في دار الحكمة.

وقد دُشنت هذه الشراكة خلال معرض Fashion Revival الذي عُقد في الجامعة يومي 25 و26 مايو احتفاءً بتخريج طالبات تصميم الأزياء، حيث شارك موظفو مجموعة شلهوب في لجنة التحكيم. كما أُتيحت الفرصة للطلاب للمشاركة من خلال معرض امتدّ ليوم كامل وعروض تقديمية وغيرها من الأعمال التي استعرضوا فيها إمكاناتهم ومهاراتهم.

تعليقًا على هذه الشراكة، قال بشار صباغ، مدير عام مجموعة شلهوب في المملكة العربية السعودية: "تلتزم مجموعتنا بدفع عجلة التوطين وتعزيز تطوير المواهب والكفاءات الواعدة بالإضافة إلى إطلاق المنصات التعليمية التي تستهدف فئات الشباب. نحن نؤمن بأن هذه الشراكة مع جامعة دار الحكمة ستُتيح لنا الفرصة لمشاركة خبراتنا للارتقاء بمهارات الشباب السعودي وتطوير إمكاناته المهنية، كما ستُثري في الوقت نفسه مجموعة المواهب لدينا باعتبارنا حاصلين على شهادة أفضل بيئة عمل في المملكة".

ومن جهتها، قالت الدكتورة عبير الدغيثر، رئيسة جامعة دار الحكمة: "انطلاقًا من رؤية جامعة دار الحكمة المتمحورة حول إعداد مستقبل واعد للأجيال القادمة من خلال تخريج قائدات ورائدات منجزات، فإننا نفخر بهذه الشراكة مع مجموعة شلهوب والتي ستساهم في تحقيق تطلّعاتنا المشتركة. ويُجسد مشروع تخرّج تصميم الأزياء ومعرض Fashion Revival نقطة البداية للعديد من المشاريع الرامية إلى تمكين الشباب وتوجيههم لخوض مساراتهم المهنية".

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نبذة عن مجموعة شلهوب

تتمتع مجموعة شلهوب بإرث يمتد على مدار 65 عامًا، وهي شريك رائد ومنسق ومبتكر للمنتجات والخدمات الفاخرة في الشرق الأوسط. تعتبر المجموعة خبيرة في خدمات التجزئة والتوزيع والتسويق المتنوعة، وهي اللاعب الرئيسي في فئات الجمال والأزياء وفنون الحياة الفاخرة على المستوى الإقليمي، حيث تضم 6 علامات تجارية خاصة بها وأكثر من 300 علامة تجارية عالمية.

تقدم مجموعة شلهوب خدماتها لعملائها عبر قنوات متعددة، بما في ذلك 680 متجرًا تجريبيًا للبيع بالتجزئة عبر الإنترنت وعبر تطبيقات الهاتف المحمول، وذلك بفضل تبنيها عقلية مبتكرة، إلى جانب الرغبة في إعادة تعريف الرفاهية باستمرار في المنطقة. يقع مقر مجموعة شلهوب في دبي ولديها قوة عاملة قوية تضم أكثر من 13,000 شخص من ذوي المهارات والموهوبين والشغوفين في 7 دول. تأتي مجموعة شلهوب في المرتبة الثالثة في منطقة الشرق الأوسط والمرتبة الثانية في المملكة العربية السعودية باعتبارها أفضل بيئة عمل®.

إلى جانب أولويات الأعمال والأفراد، تعتبر مجموعة شلهوب أيضًا رائدة في مجال الاستدامة. وهي عضو في مجتمع الاتفاق العالمي للأمم المتحدة، وأحد الموقعين على مبادئ تمكين المرأة وحصلت على العلامة السابعة في المسؤولية الاجتماعية للشركات من غرفة تجارة وصناعة دبي ولديها حاضنة خاصة بها للابتكار وريادة الأعمال ذي غرين هاوس "The Greenhouse".

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@ChalhoubGroup ليا معلوف مديرة قسم العلاقات الإعلامية والشؤون العامة Lea.Maalouf@chalhoub.com + 971 54 716 7770

نبذة عن جامعة دار الحكمة

دار الحكمة هي جامعة خاصة غير ربحية تسعى منذ تأسسها في جدة عام 1999 أن تكون مؤسسة رائدة للتعليم العالي للمرأة في المملكة العربية السعودية ونموذج طليعي للتعليم والتعلم ومنح الشهادات المعترف بها على المستوى الوطني والدولي. تأسست الجامعة وفقًا لأعلى المعايير الدولية وهي مُجهزة بأفضل المصادر التعلمية والتعليمية، إلى جانب المرافق المتطورة المتاحة لخدمة الطلاب وفريق العمل على حد سواء. حصلت جامعة الحكمة على ترخيص شامل من وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية وهي مؤسسة معترف بها من قبل المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي - الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي. وقد أصبحت جامعة دار الحكمة أول مؤسسة خاصة في المنطقة تحصل على الاعتماد المؤسسي الكامل من مجلس اعتماد الكليات والمدارس المستقلة في الولايات المتحدة الأمريكية ومعترف بها من مركز معلومات الاعتراف الأكاديمي الوطني في المملكة المتحدة.