تهدف الشراكة إلى دراسة فرص التعاون في مجالات الطاقة والخدمات اللوجستية والبنية التحتية لدعم النمو الاقتصادي طويل المدى لإمارة دبي

دبي، الإمارات العربية المتحدة: وقّعت مجموعة اينوك، الشركة العالمية الرائدة والمتكاملة في مجال الطاقة، مذكرة تفاهم استراتيجية مع "دي بي ورلد" و"مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة"، المزوّد العالمي الرائد لحلول سلاسل التوريد المتكاملة، لاستكشاف فرص التعاون على المستويين المحلي والعالمي في قطاعات محورية تشمل الطاقة والخدمات اللوجستية والبنية التحتية وغيرها من القطاعات الصناعية ذات الصلة، وذلك على هامش الدورة السابعة والعشرين من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس) في مركز دبي التجاري العالمي.

وتمثّل هذه الاتفاقية بداية تعاون طويل المدى بين ثلاثة من أبرز الجهات المؤثرة في دبي، وتضع الأساس لشراكة استراتيجية تمكّن الأطراف من تقييم وتطوير مشاريع تدعم مسيرة النمو الاقتصادي في دبي، وتسهم في تنويع مصادر الطاقة وتطوير البنية التحتية للإمارة.

وُقّعت مذكرة التفاهم بحضور سعادة ناصر النيادي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، الرئيس التنفيذي للأمن المؤسسي والعلاقات الحكومية والشؤون العامة في مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد" و حسين سلطان لوتاه، الرئيس التنفيذي بالإنابة لمجموعة اينوك، إلى جانب عدد من أعضاء الإدارة العليا في المؤسسات الثلاث.

وسوف تتيح هذه الشراكة الاستراتيجية تسخير نقاط القوة المشتركة للأطراف المشاركة، بما في ذلك شبكة دي بي ورلد" العالمية في مجال الخدمات اللوجستية، والقدرات التنظيمية والبنية التحتية لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، وخبرة مجموعة اينوك في سلسلة القيمة لقطاع الطاقة، بما يسهم في تعزيز الابتكار والقدرة التنافسية وتحقيق قيمة مستدامة داخل دولة الإمارات وخارجها.

وقال سعادة ناصر النيادي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، الرئيس التنفيذي للأمن المؤسسي والعلاقات الحكومية والشؤون العامة في مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد": "نعتز في مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة بهذا التعاون الاستراتيجي الذي يجمعنا مع إينوك و مجموعة موانئ دبي العالمية، والذي يجسد التوجيهات الحكيمة لقيادتنا الرشيدة ويعكس رؤية دبي في ترسيخ مكانتها كمركز عالمي رائد للتجارة والطاقة والخدمات اللوجستية. إن هذه الشراكة تمثل خطوة محورية ومهمة نحو تعزيز تكامل منظوماتنا الاقتصادية واللوجستية، ودعم مسيرة الاستدامة، وفتح آفاق جديدة للاستثمار والتنمية على المستويين المحلي والدولي ويدعم أجندة دبي الاقتصادية (D33)."

من جانبه، قال حسين سلطان لوتاه، الرئيس التنفيذي بالإنابة لمجموعة اينوك: "تجسّد هذه الشراكة الاستراتيجية مع ’مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة‘ و’دي بي ورلد‘ التزام اينوك الراسخ بالتميّز التشغيلي وتعزيز مرونة قطاع الطاقة ودفع النمو المستدام. ومن خلال استكشاف فرص التعاون المشتركة عبر سلاسل القيمة في قطاعي الطاقة والخدمات اللوجستية، نفخر بدعم رؤية دبي في ترسيخ مكانتها كمركز عالمي للابتكار والتكامل والتنمية المستدامة".

وتعكس هذه الاتفاقية طموح دبي في تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، مع بناء تحالفات عالمية تسهم في تسريع وتيرة التنويع الاقتصادي وتطوير البنية التحتية وتعزيز أمن الطاقة.

نبذة عن مجموعة اينوك

شركة بترول الإمارات الوطنية ’اينوك‘ هي مجموعة متكاملة ورائدة في مجال النفط والغاز ومساهم بارز في قطاع الطاقة العالمي. تلعب اينوك، المملوكة بالكامل لحكومة دبي، دوراً محورياً في كافة مراحل سلسلة القيمة في مجال الطاقة. وتندرج العمليات التشغيلية للمجموعة ضمن عدة قطاعات هي الاستكشاف والإنتاج، والتكرير، والإمداد، والتجارة والتصنيع، ومنشآت التخزين، وأعمال التجزئة والتوزيع، ووقود الطائرات والمنتجات النفطية للاستخدامات التجارية والصناعية. كما تتضمن الأعمال غير النفطية للمجموعة كلاً من خدمات السيارات، وخدمات البيع بالتجزئة، إضافة إلى حلول تطوير المشاريع المتكاملة. ومن خلال محفظة عملياتها المتكاملة وموظفيها البالغ عددهم أكثر من 12500 موظف، تقدّم اينوك خدمات رائدة لآلاف العملاء في أكثر من ستين سوقاً، مع الالتزام بتزويدهم بأعلى معايير الخدمة، وتوفير أحدث الابتكارات التقنية وأفضل الممارسات العملية لدعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: www.enoc.com

-انتهى-

#بياناتشركات