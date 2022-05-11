عمان، الأردن: وقّعت اليوم كل من اف هوفمان لا روش ليمتد (الأردن) "روش" وشركة الحوسبة الصحيّة الدوليّة، كبرى الشركات العالميّة الرائدة في قطاعي الصحة والتكنولوجيا، مذكرة تفاهم طويلة المدى لتعزيز خدمات الرعاية الصحيّة الشخصيّة في الأردن عن طريق استخدام التكنولوجيا، وذلك في مقر شركة الحوسبة الصناعيّة الكائن في مجمع الملك الحسين للأعمال، عمان، الأردن. ولقد قام بتوقيع مذكرة التفاهم كل من الدكتورة كارول حسّون، المديرة الإقليميّة لشركة روش المشرق والسيّد غسّان اللحّام، الرئيس التفيذي لشركة الحوسبة الصحيّة الدوليّة، وبحضور ممثلين من كلا الشركتين.

ترمي هذه الشراكة الاستراتيجيّة إلى النهوض بمشهد الرعاية الصحيّة الشخصيّة في الأردن من خلال توظيف التكنولوجيا بغية توفير نتائج أفضل للمرضى، وذلك عبر التركيز على ثلاثة محاور رئيسية؛ التعاون في علم البيانات، وذلك عن طريق التثقيف من خلال نقل المعرفة لاستخدام نماذج التعلم الآلي المتاحة لحالات استخدام التحليلات المتقدمة، والتعاون بين بلدان متعدّدة من خلال التشبيك بين شركة الحوسبة الصحيّة ومختلف مؤسسات الرعاية الصحيّة لتلبية مختلف الاحتياجات التكنولوجية، إضافة إلى التعاون البحثي الذي يهدف إلى التأليف والنشر المشترك للأوراق العلميّة في المجلات المرموقة.

وتعليقاً على هذه الشراكة الهادفة، قالت الدكتورة كارول حسّون، المديرة الإقليميّة لشركة روش ليفانت (المشرق)؛" مع ما نشهده من تسارع في الرقمنة، أصبح للتكنولوجيا وتحليل البيانات دور محوري وأساسي في تطوير نظام الرعاية الصحيّة، وتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة، وبالتالي توفير حياة صحيّة وجيّدة للمرضى. وهذه المذكرة تعكس نهجًا واعدًا للنظام الإيكولوجي للرعاية الصحيّة المستدامة التي تقدم نتائج محسنة للمرضى وأساليب أفضل وأكثر فعالية للعلاج والرعاية، كما أن هذه الشراكة هي جزء من الجهود الكبيرة التي تقوم بها الشركة لتصبح الشريك الموثوق به من قبل السلطات الصحيّة، لما تقدّمه من تميّز غير مسبوق في النهوض في نظام الرعاية الصحيّة الحالي".

كما علّق السيّد غسّان اللحّام، الرئيس التفيذي لشركة الحوسبة الصحيّة الدوليّة، على هذه الشراكة الهامة قائلاً؛" إن هذه الإتفاقية تعد من أهم الاتفاقيات التي وقعتها الشركة لما لها من قيمة مضافة خاصة في مجال تحليل البيانات حيث أن المملكة تعتبر رائدة عالميًا في مجال حوسبة البيانات الصحية. هذه المعلومات القيمة بالتعاون مع شركة عريقة مثل شركة "روش" و التي كانت هي السباقة للتواصل معنا ادراكا منهم لاهمية و جودة المعلومات و البيانات التي توفرها شركتنا و ذلك لما سيكون له من فائدة هامة في مجال البحوث و الدراسات العلمية و التي سيكون لها اثر مهم و مباشر على القطاع الدوائي بشكل خاص و الصحي بشكل عام.

ومن الجدير بالذكر أن هذه الشراكة طويلة المدى ستعمل على توفير آفاق جديدة من التعاون وتبادل المعرفة والخبرات، وتعزيز المشاركة المناسبة والصحيحة للبيانات والرؤى لتطوير حلول رعاية صحية مبتكرة وقادرة على خدمة المرضى على أكمل وجه، إضافة إلى اكتشاف الفرص التي من شأنها تطوير الخبرات وتعزيز المعرفة الصحيّة.

نموذج تعريفي عن روش

تُعد شركة روش من الشركات الرائدة عالمياً في مجالي الأدوية والتشخيص، وهي تركز على النهوض بالعلم لتحسين حياة البشر. وبالجمع بين نقاط القوة في مجالي الأدوية والتشخيص، فضلاً عن القدرات المتنامية في مجال الوعي الطبي المدفوع بالبيانات، نجحت روش في تقديم رعاية صحية شخصية حقيقية لكل فرد. وتعمل روش مع شركاء عبر قطاع الرعاية الصحية لتقديم أفضل رعاية لكل فرد.

وتعد روش الشركة الأكبر عالمياً في مجال التكنولوجيا الحيوية حيث أنتجت مجموعة متميزة جداً من الأدوية في مجال الأورام والمناعة والأمراض المعدية وأمراض العيون وأمراض الجهاز العصبي المركزي. بالإضافة إلى ذلك، فإنها الشركة الرائدة عالمياً في فحوص التشخيص المختبرية وفحوص تشخيص السرطان بناءً على تحليل الأنسجة، كما أنها إحدى الشركات الأبرز في مجال السيطرة على مرض السكري. وفي السنوات الأخيرة، استثمرت شركة روش في البصمة الوراثية وشراكات البيانات الواقعية وأصبحت شريكاً رائداً في مجال الوعي الطبي.

منذ تأسيسها في عام 1896، لم تتوقف روش عن البحث عن طرق أفضل للوقاية من الأمراض وتشخيصها وعلاجها وتحقيق مساهمة مستدامة في المجتمع. كما تهدف الشركة أيضاً إلى زيادة فرص المرضى في الاستفادة من الابتكارات الطبية بالتعاون مع جميع الجهات المعنية. وتضم قوائم الأدوية الأساسية النموذجية لمنظمة الصحة العالمية ثلاثين دواءً لشركة روش، ومنها مضادات حيوية تنقذ حياة المرضى وأدوية مضادة للملاريا وأخرى لعلاج السرطان. فضلاً عن ذلك، للعام الثاني عشر على التوالي، تم الاعتراف بشركة روش ضمن الشركات الأكثر استدامة في مجال الصيدلة وفقاً لمؤشرات داو جونز للاستدامة. يقع المقر الرئيسي لمجموعة روش في بازل بسويسرا، وتباشر عملها في أكثر من 100 دولة. وفي عام 2020، تجاوز عدد العاملين بها 100,000 موظف من جميع أنحاء العالم. وفي العام ذاته، استثمرت روش 12.2 مليار فرنك سويسري في الأبحاث والتطوير. تعتبر شركة جنينتك إحدى شركات مجموعة روش المملوكة لها بالكامل والتي تتخذ من الولايات المتحدة الأمريكية مقراً لها. وتُعد روش المساهم الرئيسي في شركة شوغاي للصناعات الصيدلانية باليابان. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.roche.com.

نموذج تعريفي عن شركة الحوسبة الصحيّة الدوليّة

شركة الحوسبة الصحية الدولية تعمل على إيجاد الحلول للتحديات التي تواجه القطاع الصحي في دول المنطقة من خلال برامج و أنظمة متطورة تمكن مؤسّسات الرعاية الصّحية في هذه الدول على تحسين جودة الرعاية الصّحية المُقدّمة بإستخدام أحدث التقنيّات التكنولوجيّة الفعّالة.

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