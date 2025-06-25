الإمارات العربية المتحدة، أبو ظبي: أبرمت شركة أسبن الطبية مذكرة تفاهم مع مركز هولستك الطبي، دعماً لجهود دولة الإمارات في تعزيز صحة وسلامة بيئة العمل والارتقاء بمعايير الصحة المهنية، وذلك لتقديم خدمات رعاية صحية متكاملة ومصممة خصيصاً لتلبية احتياجات القوى العاملة في القطاعات الحيوية عالية التأثير على مستوى الدولة.

يساهم الطب المهني بدور أساسي في الوقاية من الأمراض المهنية والحد من مخاطرها، بما يضمن حماية صحة الموظفين واستمرارية الإنتاجية. وتستند شركة أسبن الطبية، بخبرة تتجاوز تسعة أعوام في هذا المجال، إلى تعاون وثيق مع مركز هولستك الطبي لتطوير وتنفيذ برامج صحية شاملة تُعزز من مرونة وأمان بيئات العمل في الدولة.

ترسم مذكرة التفاهم إطاراً واضحاً للتعاون بين الطرفين في عدد من المجالات الحيوية، تشمل توفير حلول رعاية صحية متكاملة لقطاعات الدفاع والطاقة والأمن الوطني والقطاع الخاص، في كل من البيئات الحضرية والنائية، لضمان الجاهزية الطبية في مختلف الظروف.

يتولى مركز هولستك الطبي الإشراف على خدمات الصحة المهنية والإحالات التخصصية، فيما تقدم شركة أسبن الطبية خدمات الرعاية الصحية الميدانية والدعم الاستشاري السريري. وتشمل الشراكة أيضاً مبادرات توعوية وبرامج تعزيز الصحة، مثل حملات التطعيم، الفحوصات الوقائية، وإدارة المخاطر الصحية المستمرة، بما يواكب احتياجات القوى العاملة المتغيرة.

تعتزم الشركتان، مع تطور الشراكة، توسيع نطاق خدماتهما لتشمل مبادرات إضافية موجهة نحو دعم صحة القوى العاملة. ويتضمن ذلك برامج لتعزيز الوعي بالصحة النفسية، إلى جانب تدريبات أساسية في مواقع العمل مثل دورات الإسعافات الأولية، بما يكمّل خدمات الرعاية الحالية ويعزز ثقافة السلامة والجاهزية المهنية.

أكدت المديرة العامة لشركة أسبن الطبية في دولة الإمارات العربية المتحدة، السيدة كلير ويستبروك-كير، أن استثمار الدولة في الصحة المهنية يعكس إدراكاً عميقاً لأثر صحة القوى العاملة على استدامة المرونة الوطنية. وأشارت إلى أن الشراكة مع مركز هولستك الطبي ترتكز على قيم مشتركة والتزام بتقديم حلول عملية وموثوقة تلبي احتياجات القطاعات والموظفين على حد سواء.

أوضح المؤسس والرئيس التنفيذي لمركز هولستك الطبي، الدكتور نهيان هلال، أن الرعاية الصحية المهنية تمثل ركيزة أساسية في منظومة الصحة العامة. ولفت إلى أن هذا التعاون يُعزز قدرة أصحاب العمل على تلبية المتطلبات التنظيمية، مع تقديم دعم طبي مخصص وفعّال يعزز صحة الموظفين ويواكب احتياجات بيئات العمل المتنوعة.

تعكس الشراكة التزام الطرفين بدعم مسيرة دولة الإمارات في ترسيخ مكانتها كمركز رائد لتنمية القوى العاملة والابتكار الصناعي، من خلال توفير خدمات رعاية صحية مواكبة للتطورات، وحلول موثوقة وفعالة تُقدَّم عند الحاجة وفي المكان المناسب.

المزيد حول مجموعة اسبن الطبية

تعتبر مجموعة أسبن الطبية مزودًا عالميًا لحلول الرعاية الصحية لمجموعة متنوعة من العملاء في الحكومات والمنظمات غير الحكومية والوكالات العالمية والقطاع الخاص. إنها مجموعة رائدة عالميًا في تقديم حلول الرعاية الصحية في أي مكان، لا سيما في المناطق البعيدة أو الصعبة أو التي تعاني من نقص الموارد. تشمل خدماتها إدارة وبناء البنية التحتية الصحية وخدمات الإسعاف الجوي والاستعادة والصحة المهنية وصحة القوى العاملة والتكنولوجيا الصحية والاستجابة الإنسانية والاستجابة للكوارث وتقديم الإمدادات الطبية والتدريب والخدمات الاستشارية. في العام 2012، شاركت مجموعة أسبن الطبية شرطة أبوظبي في إطلاق سيارة الإسعاف الوطنية. في العام 2014، وسعت حكومة الإمارات العربية المتحدة نطاق وصول هذه الخدمة إلى إمارات الشارقة وعجمان وأم القيوين والفجيرة ورأس الخيمة، وكانت هذه الشراكة الأولى من نوعها مع شركة أسترالية تساعد في تطوير نماذج جديدة لتقديم خدمات الرعاية الصحية داخل الإمارات ومنطقة الخليج. إن مجموعة أسبن الطبية هي المنظمة التجارية الوحيدة في العالم الحاصلة على موافقة منظمة الصحة العالمية للعمل كفريق طبي للطوارئ في مواجهة تفشي الأمراض المعدية والقيام بالعمليات الجراحية في الأزمات. تؤمن مجموعة اسبن الطبية بصفتها شركة معتمدة بضرورة تسخير الأعمال التجارية للخير في كل ما تفعله، وفي أي زمان ومكان.

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