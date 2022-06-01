بهدف تعزيز كفاءة البنية التحتية الرقمية وبناء اقتصاد رقمي متين

الرياض : وقعت "توال" الشركة السعودية الرائدة في مجال البنية التحتية للاتصالات وتقنية المعلومات مذكرة تفاهم مع شركة ضوئيات المتكاملة للاتصالات وتقنية المعلومات، الشركة المتميزة في مجال تقديم خدمات شبكات الألياف الضوئية في المملكة العربية السعودية، بهدف تعزيز جهود الشركتين في تحسين حلول البنية التحتية لتقنية المعلومات بالمملكة.

وبموجب هذه المذكرة سيتم تعزيز أوجه التعاون بين "توال" و "ضوئيات" في مختلف المشاريع، وذلك من خلال تقديم خدمات ربط الألياف الضوئية لأبراج توال الحالية والمستقبلية كجزء من خطط توال التوسعية لدعم شبكات الجيل الخامس، بالاضافة إلى خلق منصة لتوفير حلول إنترنت الأشياء (IoT) .ومن خلال هذه المذكرة، سيناقش الطرفان آفاق التعاون في خدمة العملاء المشتركين لتوال وضوئيات فيما يتعلق بأنشطتهم التجارية.

وتعليقاً على هذه الخطوة، قال الرئيس التنفيذي لشركة "توال"، المهندس محمد الحقباني: "تمثل مذكرة التفاهم مع شركة ضوئيات قفزة أخرى نحو تحولنا كمزود متكامل للبنية التحتية للاتصالات وتقنية المعلومات، حيث تعد هذه الشراكة علامة مميزة للإسهام في تطوير البنية التحتية لقطاع الاتصالات في المملكة، ونتطلع إلى العمل مع شركة "ضوئيات" لتطوير المزيد من الحلول المبتكرة والتي تخدم عملائنا المشتركين، وهو الأمر الذي يسهم في تعزيز القطاع ونموه".

من جهته، أوضح الرئيس التنفيذي المكلف لشركة ضوئيات المتكاملة للاتصالات وتقنية المعلومات المهندس وائل بن علي الغامدي أن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز كفاءة البنية التحتية الرقمية في المملكة وبناء اقتصاد رقمي متين يحقق مستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠.

وبيّن الغامدي أن ضوئيات المتكاملة ستمكن شركة (توال) من ربط أبراج الاتصالات في مختلف مناطق المملكة باستخدام شبكة الالياف الضوئية حيث بنت شركة ضوئيات المتكاملة شبكة متقدمة وفق أحدث المعايير الفنية وأفضل الممارسات العالمية، مشيراً أن هذه الاتفاقية ستساهم في تطوير شبكات الجيل الخامس وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، كما تسهم هذه

الاتفاقية للتعاون المشترك بين الشركتين في مجال استضافة مراكز البيانات التي تقدمها شركة ضوئيات المتكاملة وتسريع توطين المحتوى الرقمي وتخزين البيانات في المملكة.

الجدير بالذكر أن هذه الشراكة تعد أحدث خطوة اتخذتها "توال" لإنجاز مهمتها المتمثلة في تمكين عملائها من مشغلي شبكات الاتصالات والجهات الحكومية والقطاع الخاص من تبني أحدث التقنيات العالمية في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.

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